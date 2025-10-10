Willi Orbán: Az örményeket meg kell verni, különben felesleges a vb-ről álmodni

– Hét éve, 2018. október 12-én mutatkozott be a válogatottban. Mi ugrik be elsőre a görögök elleni mérkőzésről?
– Hét éve? Komolyan mondja? Nagyon szalad az idő – válaszolta lapunknak a telki edzőtáborban Willi Orbán, a német élvonalbeli RB Leipzig 32 éves, 60-szoros magyar válogatott belső védője. – Természetesen emlékszem az első bevetésemre, ha jól rémlik, szoros mérkőzésen kaptunk ki egy nullára. De azt azért nem állítanám, hogy minden apró részlet megvan a fejemben.
– A négytagú védelem jobb oldalán Bese Barnabás, a balon Fiola Attila kezdett, ön mellett középen Kádár Tamás futballozott. Abból a hátvédsorból egyedül ön maradt hírmondónak.
– Teljesen más együttes volt az. Nemcsak a védekezésünk, hanem gyakorlatilag az egész csapat. Abba is furcsa belegondolni, hogy gyakorlatilag Marco Rossi is abban az esztendőben kezdett dolgozni a válogatott élén. Ebből a szempontból közös utazás a miénk.
– Az akkori keretből csupán ketten vannak most is itt. Tudja, ki a másik?
– Hm… Sallai Roland?
– Igen.
– Kicsit azért gondolkodnom kellett. Pedig ő még hozzám képest fiatal… És ha már így szóba került ez a hét év, jó lenne szombaton Örményország ellen győzelemmel emlékezetessé tenni az évfordulót.
– A német Bundesligában egymást követik a mérkőzések, a válogatottnál pedig havonta a vb-selejtezők. Kedveli a meccsektől hemzsegő időszakot?
– Mindig azt szeretem, ha zajlik az élet körülöttem. A mérkőzésnapok nálam sokkal előrébb valók, mint a hétköznapok, amikor egy, esetleg két edzésünk van. Ilyenkor van lehetőség igazán megmutatni magunkat, a teher is ilyenkor nyomja a vállunkat. Sűrű ez az ősz, de az évek során hozzászokhattam ehhez. Lassan egy évtizede játszom ilyen ritmusban a mérkőzéseket, az RB Leipziggel a bajnokság mellett nemzetközi kupamérkőzéseken is pályára léptünk, szerencsére főleg a Bajnokok Ligájában. Nem mondom, időnként elfáradnak a lábak, mentálisan mélypontra kerülhetünk, de élvezem, hogy labdarúgó lehetek. Bírni kell a tempót.
– Mennyire elégedett a vb-selejtező szeptemberi meccsein szerzett egy ponttal?
– Írországban győznünk kellett volna, jobbak voltunk riválisunknál, saját kezünkben volt a sorsunk. A portugálok ellen is közel álltunk a bravúrhoz, de lássuk be, az övék sokkal jobb válogatott a miénknél. Az egy pont összességében elfogadható, de elégedett semmiképpen sem vagyok. Ez van. Sajnos elkövettünk egy-két hibát, az előttünk álló összecsapásokon oda kell figyelni, hogy ne tegyük meg ismét, és valljuk be, a szeptemberi találkozókon a játékvezetés sem volt éppen kifogástalan. De ezzel tényleg felesleges már foglalkozni, a csoportból négy mérkőzés hátra van, ezeken kell a lehető legtöbb pontot szerezni.
– Olyannyira, hogy szombaton Örményország ellen felesleges számolgatni, ha nincs meg a három pont…
– Ne is folytassa! Hazai pályán muszáj győznünk. Ezt a mostani interjút akár ennyivel is elintézhettük volna, hiszen jelenleg semmi más nem számít, csak hogy szombat este győzzünk. Azzal már a sorsolást követően is tisztában voltunk, hogy az örményeket oda-vissza meg kell verni, különben felesleges a világbajnokságról álmodni.
– Mi lehet a célra vezető taktika?
– A szakmai stáb már átadta nekünk a legfontosabb információkat, tudjuk, miként kerekedhetünk felül az örményeken. Szerintem az lesz a legfontosabb, hogy a támadásaink legyenek gördülékenyek, s mindeközben a védekezésről, a stabilitásról sem szabad megfeledkezni. Kilencven percünk lesz a gólszerzésre, nem szabad, hogy a találkozó elején elragadjon bennünket a lendület, és felesleges kockázatot vállaljunk. Türelmesnek kell maradnunk. Ahogy érzékelem, magabiztosan készülünk a találkozóra.
– Mekkora gondot jelent, hogy eltiltás miatt Sallai Roland és Varga Barnabás sem léphet pályára?
– Mindenki tudja, mire képes ez a két játékos. Sajnáljuk, hogy nem lehetnek most velünk a pályán, nem a legszerencsésebb, hogy éppen a támadósorunk foghíjas erre a selejtezőmeccsre, mindenesetre nem féltem a csapatot. Itt a lehetőség mások előtt, hogy bizonyítsák Marco Rossinak és a stábnak, hogy lehet rájuk számítani. Hogy kiélezett helyzetben is megállják a helyüket.
– A portugálok elleni legutóbbi selejtezőn hatvanadszor volt válogatott. Mi a cél, a hetvenöt vagy a száz is elérhető?
– Túlságosan későn játszottam az első mérkőzésemet a magyar válogatottban, így rekordokat aligha állítok már be. Ha nyolcvanszoros, netán kilencvenszeres válogatottként vonulhatok vissza, elégedett leszek. Korábban az volt a fontos, hogy ott legyünk az Európa-bajnokságon, most az lebeg a szemem előtt, hogy a világbajnokságon is meg tudjuk mutatni magunkat. Élvezem, hogy a válogatott tagja lehetek, büszke vagyok rá, hogy az elmúlt években rendre itt lehettem, és bízom benne, ez az utazás jó ideig eltart még.
|Elszánt örmények érkeznek a Puskás Arénába
Ugochukwu Iwuval, az örmény válogatott védekező középpályásával készített rövid interjút az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos oldala. A Nigériában született játékos jelenleg az orosz Rubin Kazany alapembere, s többek között arról is beszélt, mennyi mindent köszönhet Örményországnak.
– Halkan jegyzem meg, legutóbb azt nyilatkozta nekünk, hogy a világbajnokság idejére úgyis harminchárom éves lesz, utána akár vissza is vonulhat. Mi lesz, ha kijutnak a vb-re?
– Kétszer játszottam Európa-bajnokságon, legyen meg a világbajnoki részvétel, a többin ráérünk azt követően gondolkodni! Az biztos, hogy a jövő évi torna óriási motiváció nekem, s biztos vagyok benne, hogy a keretben lévő összes többi játékosnak is. A világbajnokság a legnagyobb torna, azon részt venni kiváltság. Tudjuk, mi a feladatunk és mit kell tennünk annak érdekében, hogy ott lehessünk. Először is szombaton le kell győzzük az örményeket, aztán a hátralévő három mérkőzésen a lehető legjobb eredményt elérni, és befutni a csoport második helyére. Azt senki sem vitatja, hogy Portugáliát nehéz az első helyről letaszítani, de a második helyre igenis odaérhetünk.
– A világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi. Játszott már valamelyik országban?
– Amerikában jártam már az RB Leipziggel, edzőtáborba utaztunk, két-három felkészülési mérkőzést játszottunk – New Yorkban és Miamiban is. Azt ilyen kevés tapasztalattal is mondhatom, arrafelé teljesen más a hozzáállás a sporthoz, mint Európában. Igaz, Amerika úgy teljes egészében teljesen más világ. Biztos vagyok benne, emlékezetes torna lesz a jövő évi – hát még ha részt is vennénk rajta!
|Senkinek sincs bérelt helye a portugáloknál
A portugálok eddigi két selejtező mérkőzését a kispadról nézte végig a Nemzetek Ligája-győztes Renato Veiga, ám elképzelhető, hogy szombaton az írek vagy kedden a magyarok ellen lehetőséget kap. Az ötszörös válogatott védő a nyáron igazolt a Chelsea-től a Villarrealba, amelynél alapemberként számolnak vele, nemrégiben pedig korábbi együttese, a Juventus ellen (2–2) szerzett egyenlítő gólt a Bajnokok Ligája alapszakaszában.
„Segít, hogy a klubcsapatomban számítanak rám és jól teljesítek, de a válogatott teljesen más – idézte az A Bola a 22 éves játékost. – Megtisztelő itt lenni, mindenki azért dolgozik, hogy felhúzhassa a címeres mezt. Mindig ideges vagyok a kerethirdetés előtt, tudom, senkinek sincs bérelt helye. Természetesen nekem is vannak álmaim és céljaim, de egyelőre rövid távon gondolkodom, nem stresszelek azon, hogy ott leszek-e a jövő évi világbajnokságon. Most az a legfontosabb, hogy a következő két találkozón megvalósítsuk a szakmai stáb elképzeléseit. Nem téveszt meg minket, hogy az írek kikaptak Örményországban. Tisztában vagyunk vele, hogy erős csapat lesz az ellenfelünk, egyáltalán nem vesszük félvállról az összecsapást.”
Noha Portugália még nem jutott ki a 2026-os tengerentúli vb-re, nehéz elképzelni, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány válogatottja lemarad róla.
|Juhász Roland, korábbi, 95-szörös válogatott védő:
|„Nem titok, sajnálom, hogy elkerültük egymást időben, szívesen kipróbáltam volna, milyen védőpárost alkotunk Willi Orbánnal. Ne értsenek félre, jó társaim voltak, de Willi Orbánt figyelve eszembe jutott, jól megértettük volna egymást a védelem közepén – szerintem. Egy évtized a Bundesligában, hatvan válogatott mérkőzés, nagyon sokat adott az érkezése ahhoz, hogy stabilabb legyen a hátsó alakzat a válogatottban. Amikor három belső védő játszik, s csak két-három nap van egy mérkőzés előtt, kulcsfontosságú, ha valaki a pillanat törtrésze alatt el tudja dönteni, kilépjen-e vagy sem. Mint ahogyan fontos az a tudat is, hogy olyan játékostárs van mellettem, mögöttem, hogy kiléphetek, ő ott lesz, kisegít, ha baj van. Olvassa a játékot, a jelenléte nyugalmat ad a körülötte lévőknek, irányítja a társakat, a fejjátéka is magas színvonalú – nagy nyeresége ő a mai magyar válogatottnak. Bízom benne, hogy a hátralévő négy selejtezőn is jó teljesítményt nyújt, és szilárd lesz a védelmünk.”
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alakert)
Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Edgar Szevikjan (Akron Togliatti – Oroszország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)
VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország
4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
2
2
–
–
8–2
|+6
|6
|2. Örményország
2
1
–
1
2–6
|–4
|3
|3. MAGYARORSZÁG
2
–
1
1
4–5
|–1
|1
|4. Írország
2
–
1
1
3–4
|–1
|1