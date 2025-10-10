Willi Orbán: Az örményeket meg kell verni, különben felesleges a vb-ről álmodni

– Hét éve, 2018. október 12-én mutatkozott be a válogatottban. Mi ugrik be elsőre a görögök elleni mérkőzésről?

– Hét éve? Komolyan mondja? Nagyon szalad az idő – válaszolta lapunknak a telki edzőtáborban Willi Orbán, a német élvonalbeli RB Leipzig 32 éves, 60-szoros magyar válogatott belső védője. – Természetesen emlékszem az első bevetésemre, ha jól rémlik, szoros mérkőzésen kaptunk ki egy nullára. De azt azért nem állítanám, hogy minden apró részlet megvan a fejemben.

– A négytagú védelem jobb oldalán Bese Barnabás, a balon Fiola Attila kezdett, ön mellett középen Kádár Tamás futballozott. Abból a hátvédsorból egyedül ön maradt hírmondónak.

– Teljesen más együttes volt az. Nemcsak a védekezésünk, hanem gyakorlatilag az egész csapat. Abba is furcsa belegondolni, hogy gyakorlatilag Marco Rossi is abban az esztendőben kezdett dolgozni a válogatott élén. Ebből a szempontból közös utazás a miénk.

– Az akkori keretből csupán ketten vannak most is itt. Tudja, ki a másik?

– Hm… Sallai Roland?

– Igen.

– Kicsit azért gondolkodnom kellett. Pedig ő még hozzám képest fiatal… És ha már így szóba került ez a hét év, jó lenne szombaton Örményország ellen győzelemmel emlékezetessé tenni az évfordulót.

– A német Bundesligában egymást követik a mérkőzések, a válogatottnál pedig havonta a vb-selejtezők. Kedveli a meccsektől hemzsegő időszakot?

– Mindig azt szeretem, ha zajlik az élet körülöttem. A mérkőzésnapok nálam sokkal előrébb valók, mint a hétköznapok, amikor egy, esetleg két edzésünk van. Ilyenkor van lehetőség igazán megmutatni magunkat, a teher is ilyenkor nyomja a vállunkat. Sűrű ez az ősz, de az évek során hozzászokhattam ehhez. Lassan egy évtizede játszom ilyen ritmusban a mérkőzéseket, az RB Leipziggel a bajnokság mellett nemzetközi kupamérkőzéseken is pályára léptünk, szerencsére főleg a Bajnokok Ligájában. Nem mondom, időnként elfáradnak a lábak, mentálisan mélypontra kerülhetünk, de élvezem, hogy labdarúgó lehetek. Bírni kell a tempót.

Ilyen tisztázó megmozdulásokat szombaton az örmények elleni meccsen is láthatunk majd Willi Orbántól (Fotó: Szabó Miklós)

– Mennyire elégedett a vb-selejtező szeptemberi meccsein szerzett egy ponttal?

– Írországban győznünk kellett volna, jobbak voltunk riválisunknál, saját kezünkben volt a sorsunk. A portugálok ellen is közel álltunk a bravúrhoz, de lássuk be, az övék sokkal jobb válogatott a miénknél. Az egy pont összességében elfogadható, de elégedett semmiképpen sem vagyok. Ez van. Sajnos elkövettünk egy-két hibát, az előttünk álló összecsapásokon oda kell figyelni, hogy ne tegyük meg ismét, és valljuk be, a szeptemberi találkozókon a játékvezetés sem volt éppen kifogástalan. De ezzel tényleg felesleges már foglalkozni, a csoportból négy mérkőzés hátra van, ezeken kell a lehető legtöbb pontot szerezni.

– Olyannyira, hogy szombaton Örményország ellen felesleges számolgatni, ha nincs meg a három pont…

– Ne is folytassa! Hazai pályán muszáj győznünk. Ezt a mostani interjút akár ennyivel is elintézhettük volna, hiszen jelenleg semmi más nem számít, csak hogy szombat este győzzünk. Azzal már a sorsolást követően is tisztában voltunk, hogy az örményeket oda-vissza meg kell verni, különben felesleges a világbajnokságról álmodni.

– Mi lehet a célra vezető taktika?

– A szakmai stáb már átadta nekünk a legfontosabb információkat, tudjuk, miként kerekedhetünk felül az örményeken. Szerintem az lesz a legfontosabb, hogy a támadásaink legyenek gördülékenyek, s mindeközben a védekezésről, a stabilitásról sem szabad megfeledkezni. Kilencven percünk lesz a gólszerzésre, nem szabad, hogy a találkozó elején elragadjon bennünket a lendület, és felesleges kockázatot vállaljunk. Türelmesnek kell maradnunk. Ahogy érzékelem, magabiztosan készülünk a találkozóra.

Az RB Leipzigben folyamatosan játékban van (Fotó: Imago Images)

– Mekkora gondot jelent, hogy eltiltás miatt Sallai Roland és Varga Barnabás sem léphet pályára?

– Mindenki tudja, mire képes ez a két játékos. Sajnáljuk, hogy nem lehetnek most velünk a pályán, nem a legszerencsésebb, hogy éppen a támadósorunk foghíjas erre a selejtezőmeccsre, mindenesetre nem féltem a csapatot. Itt a lehetőség mások előtt, hogy bizonyítsák Marco Rossinak és a stábnak, hogy lehet rájuk számítani. Hogy kiélezett helyzetben is megállják a helyüket.

– A portugálok elleni legutóbbi selejtezőn hatvanadszor volt válogatott. Mi a cél, a hetvenöt vagy a száz is elérhető?

– Túlságosan későn játszottam az első mérkőzésemet a magyar válogatottban, így rekordokat aligha állítok már be. Ha nyolcvanszoros, netán kilencvenszeres válogatottként vonulhatok vissza, elégedett leszek. Korábban az volt a fontos, hogy ott legyünk az Európa-bajnokságon, most az lebeg a szemem előtt, hogy a világbajnokságon is meg tudjuk mutatni magunkat. Élvezem, hogy a válogatott tagja lehetek, büszke vagyok rá, hogy az elmúlt években rendre itt lehettem, és bízom benne, ez az utazás jó ideig eltart még.

Elszánt örmények érkeznek a Puskás Arénába Fotó: Getty Images Ugochukwu Iwuval, az örmény válogatott védekező középpályásával készített rövid interjút az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos oldala. A Nigériában született játékos jelenleg az orosz Rubin Kazany alapembere, s többek között arról is beszélt, mennyi mindent köszönhet Örményországnak.

„Most minden rendben van a csapaton belül, kiváló a hangulat az öltözőben, az Írország elleni győzelem önbizalmat adott nekünk – mondta a 25 éves labdarúgó az UEFA-nak. – Azzal a három ponttal jelentősen megnőtt a motivációnk a folytatásra. Jegise Melikjan nagyszerű szövetségi kapitányunk és nagyon jó ember is. Megváltoztatta a csapatunkat, különösen igaz ez a gondolkodásmódunkra és a motivációnkra. Éppen rá volt szükségünk. Mint minden játékosnak, nekem is az a célom, hogy elit ligában szerepeljek, az álmom a Liverpool. Fiatalon érkeztem Örményországba, nagyon sokat köszönhetek ennek a nemzetnek, nyugodtan mondhatom, hogy félig már örmény vagyok.”

J. Á.

– Halkan jegyzem meg, legutóbb azt nyilatkozta nekünk, hogy a világbajnokság idejére úgyis harminchárom éves lesz, utána akár vissza is vonulhat. Mi lesz, ha kijutnak a vb-re?

– Kétszer játszottam Európa-bajnokságon, legyen meg a világbajnoki részvétel, a többin ráérünk azt követően gondolkodni! Az biztos, hogy a jövő évi torna óriási motiváció nekem, s biztos vagyok benne, hogy a keretben lévő összes többi játékosnak is. A világbajnokság a legnagyobb torna, azon részt venni kiváltság. Tudjuk, mi a feladatunk és mit kell tennünk annak érdekében, hogy ott lehessünk. Először is szombaton le kell győzzük az örményeket, aztán a hátralévő három mérkőzésen a lehető legjobb eredményt elérni, és befutni a csoport második helyére. Azt senki sem vitatja, hogy Portugáliát nehéz az első helyről letaszítani, de a második helyre igenis odaérhetünk.

– A világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi. Játszott már valamelyik országban?

– Amerikában jártam már az RB Leipziggel, edzőtáborba utaztunk, két-három felkészülési mérkőzést játszottunk – New Yorkban és Miamiban is. Azt ilyen kevés tapasztalattal is mondhatom, arrafelé teljesen más a hozzáállás a sporthoz, mint Európában. Igaz, Amerika úgy teljes egészében teljesen más világ. Biztos vagyok benne, emlékezetes torna lesz a jövő évi – hát még ha részt is vennénk rajta!