A jelen sziklája – Deák Zsigmond jegyzete

ERŐSEN REMÉLEM, hogy nem a védelmünk összetételén múlik majd a szombati magyar–örmény labdarúgó-világbajnoki selejtező kimenetele, ettől még nem árt néhány megingathatatlan kőszikla (mondjuk, mint a Szőke Szikla, alias Mészöly Kálmán) ott hátul. Willi Orbán majdnem napra pontosan hét éve, 2018. október 12. óta ilyen, avagy a csapat gerincének egyik legfontosabb „csigolyája”, ez idő alatt immár túl hatvan válogatottságon. Abból a hét esztendővel ezelőtti keretből Sallai Rolanddal ketten maradtak hírmondónak, az örmények ellen viszont egyes-egyedül ő, hiszen, mint ismert, a Galatasaray légiósa az írországi kiállítása miatti eltiltását tölti.

Mindenesetre jelképesnek mondható, hogy a Németországban lengyel édesanyától és magyar, egészen pontosan oroszlányi édesapá­tól született Orbán van még ott a csapatban, ő, aki kívülről érkezett, de szakmai és emberi kvalitásainak köszönhetően legbelülre került. S nemcsak itt, hanem az RB Leipzig védősorának tengelyében is megingathatatlan a helye, immár krisztusi korban, hiszen novemberben betölti a harminchármat. Lipcsében már többször úgy nézett ki, nem ő a jövő embere, ám hamar kiderült, a jelené mindenképpen. S mivel mindig jelen van, ugye…

A Nemzeti Sportnak adott nagyinterjújából kiderül, noha megjárt már két Eb-t meggy­piros mezben, klubszinten pedig Bundesliga-ezüst- és -bronzérmesnek, Német Kupa- és Szuperkupa-győztesnek, Bajnokok Ligája-elődöntősnek mondhatja magát, pályafutására a koronát a világbajnoki szereplés tenné fel. Nem vitás, Szoboszlai mellett ő a másik sztár a válogatottban, ám ez messze nem azt jelenti, hogy allűrjei lennének. „Hazai pályán muszáj győznünk. (…) Nem a legszerencsésebb, hogy éppen a támadósorunk foghíjas erre a selejtezőmeccsre, mindenesetre nem féltem a csapatot” – józan, lényeglátó, nyugodt szavak, épp amilyen és ahogyan futballozik Willi Orbán.

Remélem, a nyugalmát szombat estére is megőrzi, mert az azt jelentené, megvan, aminek meg kell lennie, a három pontnak, ő pedig a Szőke Szikla nyomdokaiba lépve megőrzi esélyét arra, hogy világbajnokságon mutathassa meg kivételes tudását.

