Angol játékvezetők a magyar–örmény vb-selejtezőn

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2025.10.09. 10:17
Chris Kavanagh először vezet a magyar és az örmény válogatottnak is (Fotó: Getty Images)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében angol játékvezetői hatos működik közre a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőn.

Bár a vb a FIFA égisze alá tartozik, a selejtezőkre a kontinentális szövetségek jelölik ki a játékvezetőket, így az UEFA Chris Kavanagh-t jelölte a szombati Magyarország–Örményország vb-selejtezőre.

A 40 éves angol játékvezető már a nemzetközi porondon is a rutinosabbak közé számít, hiszen 2019 óta FIFA-bíró. A Premier League-ben 170 mérkőzésen fújt.

Kavanagh Michael Oliver és Anthony Taylor mögött a harmadik számú játékvezetőnek számít hazájában, de sokszor volt sérült, így csak 2024 őszén mutatkozhatott be a Bajnokok Ligájában.

A mostani vb-selejtezőkön az Izrael–Norvégia (2–4) és az Észak-Macedónia–Belgium (1–1) mérkőzéseken fújta a sípot, a magyar és az örmény válogatottal sem találkozott pályafutása során.

A manchesteri születésű bíró vezette nyáron a Community Shieldet, vagyis az angol Szuperkupáért folyó mérkőzést, amelyen a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool tizenegyesekkel kikapott a Crystal Palace-tól. Kavanagh két segítője az oldalvonal mellett Dan Cook és Ian Hussin lesz. A negyedik játékvezető Sam Barrott, míg a videóbíró Darren England és Andy Madley lesz. Munkájukat a szlovén Darko Ceferin ellenőrzi.

A MAGYAR KERET
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (NK Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alaskert)
Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Borussia Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

 

foci vb 2026 Magyarország Chris Kavanagh magyar válogatott játékvezetés Örményország
