Nemzeti Sportrádió

Gulácsit nemzetközi, Orbánt Bundesliga-klasszisnak tartja a Kicker

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 11:11
Gulácsit a három nemzetközi klasszis Bundesliga-kapus közé sorolta a Kicker (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Gulácsi Péter Michael Olise Harry Kane Kicker Willi Orbán
A Kicker című német szaklap az őszi szezon lezárta után megnevezte a Bundesliga legjobb játékosait, akik között két magyar is szerepet kapott.

Péntek este folytatódik a német labdarúgó-bajnokság első osztálya (Bundesliga), amelyben az őszi szezonban négy magyar labdarúgó is szerepet kapott: Gulácsi Péter, Willi Orbán, Schäfer András és Dárdai Bence.

A Kicker című lap a bajnokság első 15 fordulóját követően értékelte a játékosokat, világklasszis, nemzetközi klasszis és Bundesliga-klasszis kategóriába sorolva a legjobbakat.

A kapusok között Gulácsi Pétert a három nemzetközi klasszis egyikeként jellemezte a szaklap. A magyar kapusnál csak a dortmundi Gregor Kobelt tartották jobbnak, a hoffenheimes Oliver Baumann fért még be a legjobbak közé. A Bundesliga-klasszisok közé még hatan fértek be ezen a poszton, így a Bayern München világbajnoka, Manuel Neuer is.

A belső védők között Willi Orbánt a Bundesliga-kiválóságok közé sorolta a Kicker, ebben a kategóriában tizenketten kaptak helyet. A nemzetközi klasszisok között a bayernes Dayot Upamecano és Jonathan Tah, a dortmundi Nico Schlotterbeck és Waldemar Anton, a stuttgarti Jeff Chabot és a freiburgi Matthias Ginter található.

A lap a Bundesligában szereplő labdarúgók közül kettőt tart világklasszisnak, nem meglepő, hogy mind a ketten a Bayernben játszanak: Michael Olise a szélsők, Harry Kane a középcsatárok között kapta meg az elismerést.

 

Bayern München Gulácsi Péter Michael Olise Harry Kane Kicker Willi Orbán
Legfrissebb hírek

Thomas Müller szerint a Bayern eljuthat a BL-döntőbe

Bajnokok Ligája
21 órája

Férfi kosár Euroliga: a Bayern –14-ről fordítva győzött a Baskonia ellen

Kosárlabda
2026.01.07. 22:32

Aranycipő: Igor Thiago már az élmezőnyben, nagy a verseny Haaland, Kane és Mbappé között

Minden más foci
2026.01.06. 13:08

IFFHS: Mbappé a legeredményesebb, Varga Barnabás 14. a 2025-ös világranglistán

Minden más foci
2026.01.06. 12:49

IFFHS: Kylian Mbappé 39 bajnoki góllal 2025 legjobbja

Spanyol labdarúgás
2026.01.04. 15:15

Gulácsi térdsérülés miatt idő előtt befejezte a Lipcse edzését

Légiósok
2026.01.04. 13:28

Varga Barnabás tavaly a világ 20. legeredményesebb futballistája volt a nemzetközi színtéren

Minden más foci
2026.01.02. 18:34

Angol, német és olasz élvonalbeli csapatok is lecsapnának Gulácsi Péterre – sajtóhír

Német labdarúgás
2025.12.31. 13:58
Ezek is érdekelhetik