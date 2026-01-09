Gulácsit nemzetközi, Orbánt Bundesliga-klasszisnak tartja a Kicker

Péntek este folytatódik a német labdarúgó-bajnokság első osztálya (Bundesliga), amelyben az őszi szezonban négy magyar labdarúgó is szerepet kapott: Gulácsi Péter, Willi Orbán, Schäfer András és Dárdai Bence.

A Kicker című lap a bajnokság első 15 fordulóját követően értékelte a játékosokat, világklasszis, nemzetközi klasszis és Bundesliga-klasszis kategóriába sorolva a legjobbakat.

A kapusok között Gulácsi Pétert a három nemzetközi klasszis egyikeként jellemezte a szaklap. A magyar kapusnál csak a dortmundi Gregor Kobelt tartották jobbnak, a hoffenheimes Oliver Baumann fért még be a legjobbak közé. A Bundesliga-klasszisok közé még hatan fértek be ezen a poszton, így a Bayern München világbajnoka, Manuel Neuer is.

A belső védők között Willi Orbánt a Bundesliga-kiválóságok közé sorolta a Kicker, ebben a kategóriában tizenketten kaptak helyet. A nemzetközi klasszisok között a bayernes Dayot Upamecano és Jonathan Tah, a dortmundi Nico Schlotterbeck és Waldemar Anton, a stuttgarti Jeff Chabot és a freiburgi Matthias Ginter található.

A lap a Bundesligában szereplő labdarúgók közül kettőt tart világklasszisnak, nem meglepő, hogy mind a ketten a Bayernben játszanak: Michael Olise a szélsők, Harry Kane a középcsatárok között kapta meg az elismerést.