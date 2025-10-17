Szoboszlai Dominik a fontos és nagy gólok mestere

Számolgatnak az írek. Az Irish Times oldalán külön cikk jelent meg arról, a válogatott hogyan érhet oda a pótselejtezőt érő második helyre a mieinket is felvonultató F-csoportban, de kiemelik, hogy erre reálisan csak csekély esély maradt. Hiába győzte le Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány csapata 1–0-ra Örményországot, a portugálok hazai pályán 2–2-es döntetlent játszottak Magyarországgal, így Írország lépéshátrányba került. Ryan Manning, a Southampton védője ennek ellenére bizakodó, bár tudja, erőn felüli teljesítményre lesz szükség a második hely elérése érdekében. Sárga lapos eltiltása miatt a Portugália elleni hazai vb-selejtezőt ki kell hagynia, az utolsó fordulóban, a Puskás Arénában léphet ismét pályára. Kérdés, lesz-e még tétje annak a mérkőzésnek… „Sajnos nem játszhatok Portugália ellen, de biztos vagyok benne, hogy akik lehetőséget kapnak, mindent megtesznek a sikerért – idézte a BBC a 29 éves játékost. – Mivel a magyarok pontot szereztek Lisszabonban, nekünk is legalább ikszelnünk kell a portugálokkal. Nem lesz egyszerű, de masszív, jól védekező csapatunk van, lehet keresnivalónk. Az biztos, hogy minden apró trükköt be kell vetni a pontszerzés érdekében.” S. Á. Az írek még reménykednek, de tudják, kevés esélyük maradt a pótselejtezőre

Persze nem ez volt az első fontos gólja a nemzeti együttes színeiben. Ilyeneket szerzett már akkor is, amikor először tett szert országos ismertségre, még az U17-es válogatottban. Több mint nyolc éve, 2017 márciusában a korosztályos Eb-selejtező idehaza rendezett elit körében győzni kellett Oroszország és Norvégia ellen is a kijutáshoz. A nyolcvanperces mérkőzés 74. percében még vezettek 1–0-ra az oroszok, amikor Szoboszlai Dominik 17 méterről, középről magától értetődő természetességgel lőtte be szabadrúgásból a labdát a kapuba az MTK-pályán, majd a hosszabbításban, már a 84. percben ugyanilyen távolságból, de a tizenhatos csücskéről a győzelmet jelentő második gólt is megszerezte. Aztán Telkiben 0–0-ra állt a meccs a norvégok ellen (szintúgy a hosszabbításban, a 83. percben), amikor a jobbról érkező lapos passz után 19 méterről bombázta a labdát hajszálpontosan a jobb felső sarokba, kilőve a csapatot az Eb-re.

Megtette ezt aztán három és fél évvel később a felnőttek között is!

Szoboszlai Dominik 2020. november 12-én kilőtte az Európa-bajnokságra Magyarországot – a Covid-járvány miatt nem voltak nézők a Puskás Arénában –, s bár az izlandi kapusa, Hannes Thór Halldórsson nagyot vetődött, már csak kétségbeesetten nézte, ahogy a labda a sarokba vágódott... (Fotó: Szabó Miklós)

Előtte álljon itt még egy emlékezetes bomba emléke 2020. szeptember 3-áról: a koronavírus-járvány miatt Sivasban zárt kapuk mögött játszott, Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen a 80. percben 28 méterről kíméletlenül, szabadrúgásból lőtt a bal felső sarokba, ezzel nyert a válogatott 1–0-ra. „Puskás-díjat neki!” főcímmel jelent meg másnapi lapszámunk, ez a győzelem is kellett ahhoz, hogy aztán Magyarország megnyerje a csoportját az NL B-ligájában – és feljusson az A-ba.

Aztán jött az Izland elleni emlékezetes Eb-pótselejtező 2020. november 12-én a pandémia miatt szintén üres Puskás Arénában. A tét: a győztes kijut, a vesztes kiesik. Gylfi Sigurdsson gólját a 88. percben egyenlítette ki Loic Nego, majd a 92. percben, de még a rendes játékidőn belül Szoboszlai Dominik megiramodott Sigér Dávid labdájával a saját térfeléről, Könyves Norbert elvitte előle a védőt, és 22 méterről a bal kapufa segítségével kilőtte a válogatottat a részben hazai rendezésű Eb-re, amelyen aztán – milyen az élet… – ő maga sérülés miatt nem játszhatott.

Aztán 2022-ben a Nemzetek Ligája A-ligájában szintén az ő gólja jelentette a győzelmet Anglia ellen (1–0, tizenegyesből), és asszisztált a Németország elleni meccsen a győztes találathoz, ő ívelte be Lipcsében azt a szögletet, amelyből Szalai Ádám szerzett parádés gólt sarokkal.

A Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőn Szoboszlai Dominik két perc leforgása alatt két gólt lőtt (Fotó: Szabó Miklós)

A 2024-es Európa-bajnokságot megelőző selejtezősorozatban látványosan kiviláglott a kiváló labdarúgó kulcsszerepe: alig volt olyan magyar gól, amelynek ne lett volna valamilyen módon részese. Bulgária ellen idehaza (3–0) betalált szabadrúgásból, majd kvázi gólpasszt adott Ádám Martinnak. Litvániában 2–0-s hátrányban ő szépített a 67. percben, majd adott szögletből gólpasszt Varga Barnabás egyenlítéséhez (2–2). Bulgáriában, az Eb-kijutást jelentő 2–2 során ő adta a gólpasszt szabadrúgásból Ádám Martinnak, majd ugyancsak az ő szabadrúgásából fejelte a kvalifikációt biztosító öngólt Aleksz Petkov a 97. percben. Aztán az utolsó fordulóban ki ne emlékezne a Szoboszlai-varázslatra Montenegró ellen, amikor a 3–1-es győzelemmel a csoportelsőséget is biztossá tette a csapat a Puskás Arénában: egyenlítés fantasztikus szólógóllal a 66. percben, majd két perccel később egy újabb találat kényszerítő után ballal.

Volt még az Eb előtt egy győztes tizenegyese felkészülési meccsen a törökök ellen (1–0). Talán csak a németországi Európa-bajnokság kapcsán lehet némi hiányérzetünk, az első liverpooli idénye után részben valószínűleg a fáradtság, részben a kisebb sérülése miatt a csapatkapitány visszafogottabb teljesítményt nyújtott a három csoportmérkőzésen. Ám aztán újabb fontos találatok jöttek 2024 őszén: ő szerezte mindkét gólt a Nemzetek Ligája-csoportban a harmadik helyet biztossá tevő, Bosznia-Hercegovina elleni idegenbeli 2–0-s győzelem során, majd a naptári év utolsó pillanata az volt, hogy a németek elleni budapesti NL-találkozó végén klasszis, Panenka-módra értékesített Szoboszlai-tizenegyessel pontot mentett a válogatott, és lett 1–1 a végeredmény.

friss emlék Lisszabonból: Szoboszlai Dominik (10) a hosszabbítás perceiben egyenlített Portugália ellen (Fotó: Imago Images)

A mostani vb-selejtezősorozatban volt már gólpassza Írországban, míg Lisszabonban 1+1-gyel zárt a „kanadai táblázaton”, egyenlítő találata mellett Szalai Attila fejes góljához is ő adta a gólpasszt kitűnően beívelt szögletével. És ami különösen fontos (lehet): tizenhét eddigi válogatott gólja közül hatot novemberben szerzett, ami sokszor az év legfontosabb időszaka a válogatott szempontjából. Ahogy most, 2025-ben is: a jövő hónapban az örményországi és a hazai, írek elleni mérkőzésen dől el, Magyarország megszerzi-e a csoport első vagy második helyét – remélhetőleg Szoboszlai Dominik akkor is elemében lesz.