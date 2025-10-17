Szoboszlai Dominik a fontos és nagy gólok mestere
Idén a klubjában, a Liverpoolban is bizonyítja Szoboszlai Dominik, hogy amikor a csapatának igazán szüksége van rá, képes megváltoztatni egy mérkőzés menetét. Szimbolikus jelentőségű az Arsenal elleni Premier League-rangadó 83. percében csaknem harminc méterről szerzett szabadrúgásgólja. A teljesítményére az utóbbi hónapokban is jellemző, ami az egész pályafutását meghatározza: intenzitás, bátorság és az, hogy a fontos pillanatokban sohasem remeg meg a lába. Ahogy a brit sajtóban is foglalkoztak vele, egyre inkább Steven Gerrard utódjaként tűnik fel az Anfieldben: a legtöbb támadásnak van olyan szála, amely hozzá köthető.
A magyar futballrajongók szerencséjére ezt a formát mutatja a válogatottban is, csapatkapitányként tudja kidomborítani technikai tudását, mentális erejét, vezetői képességeit. A pályán, miközben folyamatosan irányítja és instruálja társait, mindig vállalja a felelősséget, mindig oda lehet adni neki a labdát, ha ég a ház, és – ahogy az minden nagy futballista jellemzője – általában akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, amikor a legnagyobb a tét, és akkor rúgja meg a góljait, amikor nagyon kell.
A legfrissebb példa persze a Portugáliában lőtt gólja, amellyel a vb-selejtező 91. percében harcolta ki a magyar csapat a 2–2-es döntetlent, megakadályozva a portugálok azonnali vb-kvalifikációját, és javítva a magyar világbajnoki szereplés esélyeit. Ez a találat pontosan megmutatja Szoboszlai különleges képességét: a legnehezebb, legizgalmasabb pillanatokban is képes összpontosítani és a kapuba találni, amivel nemcsak a mérkőzést menti meg, a csapat morálját is javítja, és az egész országot új reménnyel tölti el.
Szoboszlai beérte az Aranycsapat egyik legendáját az örökranglistán
Számolgatnak az írek. Az Irish Times oldalán külön cikk jelent meg arról, a válogatott hogyan érhet oda a pótselejtezőt érő második helyre a mieinket is felvonultató F-csoportban, de kiemelik, hogy erre reálisan csak csekély esély maradt. Hiába győzte le Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány csapata 1–0-ra Örményországot, a portugálok hazai pályán 2–2-es döntetlent játszottak Magyarországgal, így Írország lépéshátrányba került. Ryan Manning, a Southampton védője ennek ellenére bizakodó, bár tudja, erőn felüli teljesítményre lesz szükség a második hely elérése érdekében. Sárga lapos eltiltása miatt a Portugália elleni hazai vb-selejtezőt ki kell hagynia, az utolsó fordulóban, a Puskás Arénában léphet ismét pályára. Kérdés, lesz-e még tétje annak a mérkőzésnek…
„Sajnos nem játszhatok Portugália ellen, de biztos vagyok benne, hogy akik lehetőséget kapnak, mindent megtesznek a sikerért – idézte a BBC a 29 éves játékost. – Mivel a magyarok pontot szereztek Lisszabonban, nekünk is legalább ikszelnünk kell a portugálokkal. Nem lesz egyszerű, de masszív, jól védekező csapatunk van, lehet keresnivalónk. Az biztos, hogy minden apró trükköt be kell vetni a pontszerzés érdekében.”
S. Á.
Persze nem ez volt az első fontos gólja a nemzeti együttes színeiben. Ilyeneket szerzett már akkor is, amikor először tett szert országos ismertségre, még az U17-es válogatottban. Több mint nyolc éve, 2017 márciusában a korosztályos Eb-selejtező idehaza rendezett elit körében győzni kellett Oroszország és Norvégia ellen is a kijutáshoz. A nyolcvanperces mérkőzés 74. percében még vezettek 1–0-ra az oroszok, amikor Szoboszlai Dominik 17 méterről, középről magától értetődő természetességgel lőtte be szabadrúgásból a labdát a kapuba az MTK-pályán, majd a hosszabbításban, már a 84. percben ugyanilyen távolságból, de a tizenhatos csücskéről a győzelmet jelentő második gólt is megszerezte. Aztán Telkiben 0–0-ra állt a meccs a norvégok ellen (szintúgy a hosszabbításban, a 83. percben), amikor a jobbról érkező lapos passz után 19 méterről bombázta a labdát hajszálpontosan a jobb felső sarokba, kilőve a csapatot az Eb-re.
Megtette ezt aztán három és fél évvel később a felnőttek között is!
Előtte álljon itt még egy emlékezetes bomba emléke 2020. szeptember 3-áról: a koronavírus-járvány miatt Sivasban zárt kapuk mögött játszott, Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen a 80. percben 28 méterről kíméletlenül, szabadrúgásból lőtt a bal felső sarokba, ezzel nyert a válogatott 1–0-ra. „Puskás-díjat neki!” főcímmel jelent meg másnapi lapszámunk, ez a győzelem is kellett ahhoz, hogy aztán Magyarország megnyerje a csoportját az NL B-ligájában – és feljusson az A-ba.
Aztán jött az Izland elleni emlékezetes Eb-pótselejtező 2020. november 12-én a pandémia miatt szintén üres Puskás Arénában. A tét: a győztes kijut, a vesztes kiesik. Gylfi Sigurdsson gólját a 88. percben egyenlítette ki Loic Nego, majd a 92. percben, de még a rendes játékidőn belül Szoboszlai Dominik megiramodott Sigér Dávid labdájával a saját térfeléről, Könyves Norbert elvitte előle a védőt, és 22 méterről a bal kapufa segítségével kilőtte a válogatottat a részben hazai rendezésű Eb-re, amelyen aztán – milyen az élet… – ő maga sérülés miatt nem játszhatott.
Aztán 2022-ben a Nemzetek Ligája A-ligájában szintén az ő gólja jelentette a győzelmet Anglia ellen (1–0, tizenegyesből), és asszisztált a Németország elleni meccsen a győztes találathoz, ő ívelte be Lipcsében azt a szögletet, amelyből Szalai Ádám szerzett parádés gólt sarokkal.
A 2024-es Európa-bajnokságot megelőző selejtezősorozatban látványosan kiviláglott a kiváló labdarúgó kulcsszerepe: alig volt olyan magyar gól, amelynek ne lett volna valamilyen módon részese. Bulgária ellen idehaza (3–0) betalált szabadrúgásból, majd kvázi gólpasszt adott Ádám Martinnak. Litvániában 2–0-s hátrányban ő szépített a 67. percben, majd adott szögletből gólpasszt Varga Barnabás egyenlítéséhez (2–2). Bulgáriában, az Eb-kijutást jelentő 2–2 során ő adta a gólpasszt szabadrúgásból Ádám Martinnak, majd ugyancsak az ő szabadrúgásából fejelte a kvalifikációt biztosító öngólt Aleksz Petkov a 97. percben. Aztán az utolsó fordulóban ki ne emlékezne a Szoboszlai-varázslatra Montenegró ellen, amikor a 3–1-es győzelemmel a csoportelsőséget is biztossá tette a csapat a Puskás Arénában: egyenlítés fantasztikus szólógóllal a 66. percben, majd két perccel később egy újabb találat kényszerítő után ballal.
Volt még az Eb előtt egy győztes tizenegyese felkészülési meccsen a törökök ellen (1–0). Talán csak a németországi Európa-bajnokság kapcsán lehet némi hiányérzetünk, az első liverpooli idénye után részben valószínűleg a fáradtság, részben a kisebb sérülése miatt a csapatkapitány visszafogottabb teljesítményt nyújtott a három csoportmérkőzésen. Ám aztán újabb fontos találatok jöttek 2024 őszén: ő szerezte mindkét gólt a Nemzetek Ligája-csoportban a harmadik helyet biztossá tevő, Bosznia-Hercegovina elleni idegenbeli 2–0-s győzelem során, majd a naptári év utolsó pillanata az volt, hogy a németek elleni budapesti NL-találkozó végén klasszis, Panenka-módra értékesített Szoboszlai-tizenegyessel pontot mentett a válogatott, és lett 1–1 a végeredmény.
A mostani vb-selejtezősorozatban volt már gólpassza Írországban, míg Lisszabonban 1+1-gyel zárt a „kanadai táblázaton”, egyenlítő találata mellett Szalai Attila fejes góljához is ő adta a gólpasszt kitűnően beívelt szögletével. És ami különösen fontos (lehet): tizenhét eddigi válogatott gólja közül hatot novemberben szerzett, ami sokszor az év legfontosabb időszaka a válogatott szempontjából. Ahogy most, 2025-ben is: a jövő hónapban az örményországi és a hazai, írek elleni mérkőzésen dől el, Magyarország megszerzi-e a csoport első vagy második helyét – remélhetőleg Szoboszlai Dominik akkor is elemében lesz.
Velünk élő történelem – Deák Zsigmond jegyzete
Vardan Minaszjan volt eddig az örmény válogatott leghosszabb ideig hivatalban lévő szövetségi kapitánya. A tréner előbb 2009 és 2013 között, majd a második felvonásban 2018-ban vezette a nemzeti együttest, a 2012-es Európa-bajnokság selejtezőjében rekordot jelentő harmadik helyezést ért el a csapattal, amely akkor 22 gólt szerzett, sőt a FIFA-világranglistán is „csúcsra ért”, 38. volt a rangsorban. A szakember készséggel értékelt lapunknak, szerinte az F-csoportban továbbra is nyílt a verseny Portugália mögött a vb-pótselejtezőt érő második helyre.
„A portugálok még akkor is kiemelkednek a csoportból, ha most megszenvedtek a magyarok ellen. A második helyért azonban minden mérkőzés megváltoztathatja az erőviszonyokat. E pillanatban a magyar együttes áll a legjobban, de ha legközelebb Örményország legyőzi hazai pályán, máris fordul a kocka. Alighanem az utolsó kör dönt a második helyről.”
Vardan Minaszjan szerint az örmény válogatott mentálisan sokat lépett előre az utóbbi időszakban, az új szövetségi kapitánnyal sokkal összeszedettebben, stabilabban futballozik: „Az októberi két találkozó nem jól sikerült, a két vereséget nehéz megmagyarázni, de ismerem a csapatot, biztosan nem adja fel a küzdelmet. A jelenlegi keretben vannak olyan játékosok, akikkel korábban én is dolgoztam együtt, ők is csupa jót mondanak a jelenkori válogatottnál uralkodó hangulatról.”
Az 51 esztendős szakember a csoport összes mérkőzését megnézte – természetesen akadt olyan, amelyiket felvételről –, és jól tudja, az ilyen rövid selejtezők esetében nem a mutatott játék, csakis az eredmény számít: „A magyarok nem játszottak jól ellenünk, de két góllal nyertek. A céljukat tehát elérték, még úgy is, hogy a csapat két meghatározó játékosa nem léphetett pályára. Portugáliából pedig ponttal hazatérni nem kis bravúr. Világviszonylatban is rendkívül erős együttes otthonában állt helyt Magyarország, kifejezetten jól játszott, rászolgált a döntetlenre.”
Novemberben a magyar válogatott utazik Örményországba, a volt szövetségi kapitány természetesen ott lesz az arénában.
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország 2–0
Portugália–Írország 1–0
4. FORDULÓ
2025. október 14.
Írország–Örményország 1–0
Portugália–MAGYARORSZÁG 2–2
5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG
Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
MAGYARORSZÁG–Írország
Portugália–Örményország