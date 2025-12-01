Nemzeti Sportrádió

Kétszeres BL-győztes grúz polgármesterrel tárgyalt Szijjártó Péter

2025.12.01. 18:29
Szijjártó Péter Milan-mezt kapott Kaha Kaladzétól (Fotó: Facebook/szijjarto.peter.official)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Kaha Kaladzéval, Tbiliszi októberben újraválasztott főpolgármesterével találkozott.

A 47 éves grúz politikus 1993-ban, 16 évesen mutatkozott be a Dinamo Tbilisziben, 1998-ban a Dinamo Kijevhez szerződött, majd 2001-től 2010-ig játszott az olasz Milanban védőként, 2003-ban és 2007-ben Bajnokok Ligáját nyert az olasz klubbal, amelynek mezével hétfőn megajándékozta Szijjártó Pétert.

A 83-szoros grúz válogatott 2012-ben a Genoától vonult vissza, még abban az évben miniszterelnök-helyettes lett hazájában. A fővárosban, Tbilisziben 2017 novemberében lett főpolgármester, legutóbb idén októberben választották újra. 

Szijjártó Pétert hetekkel ezelőtt nevezték ki a Milanhoz hasonlóan piros-fekete Honvéd elnökének.

 

