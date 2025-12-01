Francia Alpok 2030: a NOB megkezdte a helyszíni szemlét

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) Pierre-Olivier Beckers-Vieujant vezette koordinációs bizottságágának tagjai megkezdték háromnapos hivatalos szemléjüket a 2030-as téli olimpiának otthont adó francia Alpokban. A testület nemcsak a biztos, hanem a javasolt, elbírálás alatt lévő helyszíneket is felkeresi – csak ezek után kerül sor a végleges versenyhelyszínek kijelölésére.

Hétfőtől szerdáig a küldöttség La Clusaz-t (sífutás), Le Grand-Bornand-t (sílövészet), La Plagne-t (bob, szánkó, szkeleton), Courchevelt (alpesi sí, síugrás és északi összetett), valamint Val d’Isere-t tekinti meg. Utóbbi helyszín sokáig rendezőnek tűnt, ám a szervezők később levették a listáról, most pedig kérdőjelessé vált. Jelenleg fontolgatják, hogy Méribel helyett Val d’Isere a férfi és női óriás-műlesiklásnak és műlesiklásnak adjon otthont, bár a finanszírozási megállapodások folyamatban vannak – olvasható az ötkarikás hírekre szakosodó insidethegames.biz oldalon.

A 2030-as téli olimpiát február 1. és 17., a paralimpiát pedig március 1. és 10. között rendezik. Ez lesz összességében a hetedik olimpia az ország történetében: nyári (Párizs 1900, 1924 és 2024) és téli (Chamonix 1924, Grenoble 1968 és Albertville 1992) játékoknak egyaránt háromszor adott otthont Franciaország.

Jövő februárban Milánóban és Cortina d'Ampezzóban rendezik a téli olimpiát, 2034-ben pedig – 2002-höz hasonlóan – az egyesült államokbeli Salt Lake City lesz a házigazda.