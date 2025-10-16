Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai beérte az Aranycsapat egyik legendáját az örökranglistán

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2025.10.16. 11:15
null
Szoboszlai Dominik a 17. gólját szerezte a válogatottban a lisszaboni vb-selejtezőn (Fotó: AFP)
Címkék
Magyarország válogatott vb 2026 vb-selejtező Szoboszlai Dominik örökgóllövőlista magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott 24 éves csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik Portugáliában, az 59. válogatott meccsén megszerezte a 17. gólját a nemzeti csapatban. Ezzel most már a válogatott történetének harminc legeredményesebb játékosa között van.

 

A Portugáliában, a 91. percben pontot érő gólt szerző Szoboszlai Dominiknak eddig a 2024-es esztendő volt a legeredményesebb éve a válogatottban, tavaly öt gólt szerzett. 2025-ben az első találatát a nyáron, Azerbajdzsán ellen jegyezte, a lisszaboni gólja pedig már a 17. volt a nemzeti csapatban. Az idei két találatával újabb mérföldkőhöz érkezett: immár a válogatott történetének harminc legeredményesebb játékosa között van.

A tavalyi góljaival már sikerült olyan klasszisokat megelőznie, mint az újpesti legenda, Törőcsik András (12 gól a válogatottban) vagy a világválogatott Détári Lajos (13), az idén pedig a 64-szeres válogatott Illés Bélát (15) is lehagyta a válogatott góllövőlistáján. Szoboszlain kívül hárman szereztek 17 gólt: a 20. század elején Schaffer Alfréd (1915 és 1919 között 15 meccsen), aztán az Aranycsapat legendája, Czibor Zoltán (1949–1956 között 43 meccsen) és a közelmúltban Priskin Tamás (2005–2017, 63 meccsen). Szoboszlainak azonban kevesebb mérkőzésre volt szüksége a 17 gólhoz, mint Priskinnek, ezért előzi meg az örökrangsorban és áll jelenleg a 30. helyen.

Szoboszlai a következő góljával többek között Szusza Ferencet érheti utol (1942–1956, 24 meccs, 18 gól), míg a jelenleg is aktív labdarúgók közül a 21 góllal a legeredményesebb, 109-szeres válogatott rekorder Dzsudzsák Balázstól négy találat választja el, a DVSC játékosa 21. az örökranglistán, amelyet Puskás Ferenc vezet 84 góllal (1945–1956, 85 meccsen).

A jelenlegi válogatottból Szoboszlai után a második legeredményesebb Sallai Roland 15 góllal (a ferencvárosi Varga Barnabás a 3., 11 találattal), ami pedig a mérkőzések számát illeti, abban a Galatasaray 28 éves támadója vezet a lisszaboni keretünkből 62 mérkőzéssel, holtversenyben a 32 éves Willi Orbánnal (RB Leipzig), Szoboszlai (Liverpool) harmadik az 59 meccsével. 

Még egy érdekesség Szoboszlai lisszaboni góljával kapcsolatban: ez volt a harmadik olyan találata a válogatottban, amelyet a 90. perc után szerzett, és mindegyikkel befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. 2020-ban az Izland elleni Eb-pótselejtezőn a 92. percben lőtte a győztes gólt (2–1), míg tavaly a németek elleni hazai Nemzetek Ligája-találkozón a 99. percben értékesített 11-essel alakította 1–1-re a végeredményt.    

EZ VOLT SZOBOSZLAI 17. GÓLJA A VÁLOGATOTTBAN


 

1. Puskás Ferenc84 (85 meccs)
2. Kocsis Sándor75 (68)
3. Schlosser Imre58 (68)
4. Tichy Lajos51 (72)
5. Sárosi György42 (62)
6. Hidegkuti Nándor39 (69)
7. Bene Ferenc36 (76)
8. Zsengellér Gyula32 (39)
9. Nyilasi Tibor32 (70)
10. Albert Flórián31 (75)
11. Deák Ferenc29 (20)
12. Kiprich József28 (70)
13. Sándor Károly27 (75)
14. Takács József26 (32)
15. Szalai Ádám26 (86)
16. Gera Zoltán26 (97)
17. Toldi Géza25 (46)
18. Avar István24 (21)
19. Fazekas László24 (92)
20. Pataki Mihály21 (24)
21. Dzsudzsák Balázs21 (109)
22. Farkas János19 (33)
23. Kovács Kálmán19 (56)
24. Göröcs János 19 (62)
25. Bodnár Sándor18 (20)
26. Palotás Péter18 (24) 
       Szusza Ferenc18 (24)
28. Schaffer Alfréd17 (15)
29. Czibor Zoltán 17 (43)
30. Szoboszlai Dominik17 (59)
A MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT TÖRTÉNETÉNEK 30 LEGEREDMÉNYESEBB JÁTÉKOSA*

*Holtversenynél a mérkőzések száma rangsorol.
 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)
 

 

Magyarország válogatott vb 2026 vb-selejtező Szoboszlai Dominik örökgóllövőlista magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Pont mellé önbecsülés – Bobory Balázs publicisztikája

Magyar válogatott
11 órája

Fekvőrendőr – Malonyai Péter jegyzete

Magyar válogatott
11 órája

Dupla Tízes: a legnagyobb esély a vb-részvételre 1986 óta?

Magyar válogatott
16 órája

Gattuso: Ha nem jutunk ki a vébére, elköltözöm az országból

Olasz labdarúgás
17 órája

A magyar válogatott karnyújtásnyira a vb-pótselejtezőtől – íme, az esélyeink

Magyar válogatott
18 órája

„Megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak” – a kapus nővére nem hitte el, hogy Tóth Balázs egyszer majd Cristiano Ronaldo ellen véd

Magyar válogatott
18 órája

Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Portugália ellen

Magyar válogatott
23 órája

Szoboszlai Dominik: Hittünk a győzelemben is, nem csak az ikszben

Magyar válogatott
Tegnap, 10:46
Ezek is érdekelhetik