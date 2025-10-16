Szoboszlai beérte az Aranycsapat egyik legendáját az örökranglistán

A Portugáliában, a 91. percben pontot érő gólt szerző Szoboszlai Dominiknak eddig a 2024-es esztendő volt a legeredményesebb éve a válogatottban, tavaly öt gólt szerzett. 2025-ben az első találatát a nyáron, Azerbajdzsán ellen jegyezte, a lisszaboni gólja pedig már a 17. volt a nemzeti csapatban. Az idei két találatával újabb mérföldkőhöz érkezett: immár a válogatott történetének harminc legeredményesebb játékosa között van.

A tavalyi góljaival már sikerült olyan klasszisokat megelőznie, mint az újpesti legenda, Törőcsik András (12 gól a válogatottban) vagy a világválogatott Détári Lajos (13), az idén pedig a 64-szeres válogatott Illés Bélát (15) is lehagyta a válogatott góllövőlistáján. Szoboszlain kívül hárman szereztek 17 gólt: a 20. század elején Schaffer Alfréd (1915 és 1919 között 15 meccsen), aztán az Aranycsapat legendája, Czibor Zoltán (1949–1956 között 43 meccsen) és a közelmúltban Priskin Tamás (2005–2017, 63 meccsen). Szoboszlainak azonban kevesebb mérkőzésre volt szüksége a 17 gólhoz, mint Priskinnek, ezért előzi meg az örökrangsorban és áll jelenleg a 30. helyen.

Szoboszlai a következő góljával többek között Szusza Ferencet érheti utol (1942–1956, 24 meccs, 18 gól), míg a jelenleg is aktív labdarúgók közül a 21 góllal a legeredményesebb, 109-szeres válogatott rekorder Dzsudzsák Balázstól négy találat választja el, a DVSC játékosa 21. az örökranglistán, amelyet Puskás Ferenc vezet 84 góllal (1945–1956, 85 meccsen).

A jelenlegi válogatottból Szoboszlai után a második legeredményesebb Sallai Roland 15 góllal (a ferencvárosi Varga Barnabás a 3., 11 találattal), ami pedig a mérkőzések számát illeti, abban a Galatasaray 28 éves támadója vezet a lisszaboni keretünkből 62 mérkőzéssel, holtversenyben a 32 éves Willi Orbánnal (RB Leipzig), Szoboszlai (Liverpool) harmadik az 59 meccsével.

Még egy érdekesség Szoboszlai lisszaboni góljával kapcsolatban: ez volt a harmadik olyan találata a válogatottban, amelyet a 90. perc után szerzett, és mindegyikkel befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. 2020-ban az Izland elleni Eb-pótselejtezőn a 92. percben lőtte a győztes gólt (2–1), míg tavaly a németek elleni hazai Nemzetek Ligája-találkozón a 99. percben értékesített 11-essel alakította 1–1-re a végeredményt.

EZ VOLT SZOBOSZLAI 17. GÓLJA A VÁLOGATOTTBAN





1. Puskás Ferenc 84 (85 meccs) 2. Kocsis Sándor 75 (68) 3. Schlosser Imre 58 (68) 4. Tichy Lajos 51 (72) 5. Sárosi György 42 (62) 6. Hidegkuti Nándor 39 (69) 7. Bene Ferenc 36 (76) 8. Zsengellér Gyula 32 (39) 9. Nyilasi Tibor 32 (70) 10. Albert Flórián 31 (75) 11. Deák Ferenc 29 (20) 12. Kiprich József 28 (70) 13. Sándor Károly 27 (75) 14. Takács József 26 (32) 15. Szalai Ádám 26 (86) 16. Gera Zoltán 26 (97) 17. Toldi Géza 25 (46) 18. Avar István 24 (21) 19. Fazekas László 24 (92) 20. Pataki Mihály 21 (24) 21. Dzsudzsák Balázs 21 (109) 22. Farkas János 19 (33) 23. Kovács Kálmán 19 (56) 24. Göröcs János 19 (62) 25. Bodnár Sándor 18 (20) 26. Palotás Péter 18 (24) Szusza Ferenc 18 (24) 28. Schaffer Alfréd 17 (15) 29. Czibor Zoltán 17 (43) 30. Szoboszlai Dominik 17 (59) A MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT TÖRTÉNETÉNEK 30 LEGEREDMÉNYESEBB JÁTÉKOSA*

*Holtversenynél a mérkőzések száma rangsorol.



EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 4. FORDULÓ

PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek

PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)

