Szoboszlai beérte az Aranycsapat egyik legendáját az örökranglistán
A Portugáliában, a 91. percben pontot érő gólt szerző Szoboszlai Dominiknak eddig a 2024-es esztendő volt a legeredményesebb éve a válogatottban, tavaly öt gólt szerzett. 2025-ben az első találatát a nyáron, Azerbajdzsán ellen jegyezte, a lisszaboni gólja pedig már a 17. volt a nemzeti csapatban. Az idei két találatával újabb mérföldkőhöz érkezett: immár a válogatott történetének harminc legeredményesebb játékosa között van.
A tavalyi góljaival már sikerült olyan klasszisokat megelőznie, mint az újpesti legenda, Törőcsik András (12 gól a válogatottban) vagy a világválogatott Détári Lajos (13), az idén pedig a 64-szeres válogatott Illés Bélát (15) is lehagyta a válogatott góllövőlistáján. Szoboszlain kívül hárman szereztek 17 gólt: a 20. század elején Schaffer Alfréd (1915 és 1919 között 15 meccsen), aztán az Aranycsapat legendája, Czibor Zoltán (1949–1956 között 43 meccsen) és a közelmúltban Priskin Tamás (2005–2017, 63 meccsen). Szoboszlainak azonban kevesebb mérkőzésre volt szüksége a 17 gólhoz, mint Priskinnek, ezért előzi meg az örökrangsorban és áll jelenleg a 30. helyen.
Szoboszlai a következő góljával többek között Szusza Ferencet érheti utol (1942–1956, 24 meccs, 18 gól), míg a jelenleg is aktív labdarúgók közül a 21 góllal a legeredményesebb, 109-szeres válogatott rekorder Dzsudzsák Balázstól négy találat választja el, a DVSC játékosa 21. az örökranglistán, amelyet Puskás Ferenc vezet 84 góllal (1945–1956, 85 meccsen).
A jelenlegi válogatottból Szoboszlai után a második legeredményesebb Sallai Roland 15 góllal (a ferencvárosi Varga Barnabás a 3., 11 találattal), ami pedig a mérkőzések számát illeti, abban a Galatasaray 28 éves támadója vezet a lisszaboni keretünkből 62 mérkőzéssel, holtversenyben a 32 éves Willi Orbánnal (RB Leipzig), Szoboszlai (Liverpool) harmadik az 59 meccsével.
Még egy érdekesség Szoboszlai lisszaboni góljával kapcsolatban: ez volt a harmadik olyan találata a válogatottban, amelyet a 90. perc után szerzett, és mindegyikkel befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. 2020-ban az Izland elleni Eb-pótselejtezőn a 92. percben lőtte a győztes gólt (2–1), míg tavaly a németek elleni hazai Nemzetek Ligája-találkozón a 99. percben értékesített 11-essel alakította 1–1-re a végeredményt.
EZ VOLT SZOBOSZLAI 17. GÓLJA A VÁLOGATOTTBAN
|1. Puskás Ferenc
|84 (85 meccs)
|2. Kocsis Sándor
|75 (68)
|3. Schlosser Imre
|58 (68)
|4. Tichy Lajos
|51 (72)
|5. Sárosi György
|42 (62)
|6. Hidegkuti Nándor
|39 (69)
|7. Bene Ferenc
|36 (76)
|8. Zsengellér Gyula
|32 (39)
|9. Nyilasi Tibor
|32 (70)
|10. Albert Flórián
|31 (75)
|11. Deák Ferenc
|29 (20)
|12. Kiprich József
|28 (70)
|13. Sándor Károly
|27 (75)
|14. Takács József
|26 (32)
|15. Szalai Ádám
|26 (86)
|16. Gera Zoltán
|26 (97)
|17. Toldi Géza
|25 (46)
|18. Avar István
|24 (21)
|19. Fazekas László
|24 (92)
|20. Pataki Mihály
|21 (24)
|21. Dzsudzsák Balázs
|21 (109)
|22. Farkas János
|19 (33)
|23. Kovács Kálmán
|19 (56)
|24. Göröcs János
|19 (62)
|25. Bodnár Sándor
|18 (20)
|26. Palotás Péter
|18 (24)
|Szusza Ferenc
|18 (24)
|28. Schaffer Alfréd
|17 (15)
|29. Czibor Zoltán
|17 (43)
|30. Szoboszlai Dominik
|17 (59)
*Holtversenynél a mérkőzések száma rangsorol.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)