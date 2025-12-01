Ismét főtáblás lesz a magyar bajnok a női röplabda Bajnokok Ligájában

Az európai szövetség (CEV) hétfőn honlapján tette közzé a következő idényre érvényes európai kuparangsort, amelynek alapján a TippmixPro női Extraliga aranyérmesének nem kell selejtezőt játszania, hanem egyből tagja lesz a húszcsapatos főtábla mezőnyének.

A Vasas Óbuda a 2022–2023-as és a 2024–2025-ös idény között sorozatban háromszor szerepelhetett az elitsorozat csoportkörében, amelyben előbb nyert meccs nélkül búcsúzott, majd egy, illetve két találkozót nyert, s utóbbi két alkalommal továbbjutott a CEV-kupába, amelyben tavasszal az elődöntőig menetelt. A mostani idényben ugyanakkor selejtezőre kényszerültek a fővárosiak, akik hiába voltak a kvalifikáció első kiemeltjei, a lehető legerősebb ellenfelet kapták, s alul is maradtak a görög Olympiakosszal szemben. A következő rangsorolásba azonban a Vasas három főtáblás idénye számít bele, ennek köszönhetően lesz csoportkörös ősztől a 2026-os bajnok.

A magyar klubok többi sorozatra (CEV- és Challenge-kupa) vonatkozó koefficiense – amely szintén mindig az előző három kupaidény alapján alakul ki – 114-ről 145-re nőtt, ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy a mostani háromnál több csapat szerepelhessen az európai küzdelmekben: a CEV-kupában továbbra is egy, a Challenge-ben pedig két magyar együttes indulhat majd. Előbbiben a Magyar Kupa győztese, utóbbiban a bajnokság ezüst- és bronzérmese vehet részt.

A férfiaknál nem változott a magyar csapatok helyzete, a kluboknak egy BL-selejtezős és egy Challenge-kupa-helye lesz a következő idényben is, utóbbiban ugyanakkor mindkét nemnél van lehetőség szabadkártya igénylésére.

A mostani idényben magyar részről a férfiaknál a bajnok és kupagyőztes MÁV Előre (BL, majd CEV-kupa), az ezüstérmes Kaposvár és a bronzérmes Kazincbarcika (Challenge Kupa) vállalta a szereplést, míg a nőknél a MÁV Előréhez hasonlóan duplázó Vasas Óbuda (BL, majd CEV-kupa) mellett az ezüstérmes MBH-Békéscsaba a CEV-kupában, a bronzérmes Kaposvár és a negyedik Fatum Nyíregyháza pedig a Challenge-ben indult.