A kapitány szerint ütőképes csapattal vágnak neki a rövid pályás úszó Eb-nek

– Bár mindig ilyenkor van a legnagyobb rövid pályás verseny, ez amolyan cikluszáró is, mégis: nem nehéz kicsit az adventi időszakban, ilyen kevéssel az ünnep előtt az úszásra koncentrálni?

– A család készül a karácsonyra, ők meg inkább csak arra, hogy odaüljenek az asztal köré – mondta mosolyogva Sós Csaba szövetségi kapitány. – Viccet félretéve: a csapat egyik része természetesen örül már pusztán annak, hogy ott lehet az Európa-bajnokságon, hogy Lublinban a magyar színeket képviselheti, és leginkább egyéni csúcsban gondolkoznak, a másik része viszont már odaért a nemzetközi mezőnybe, vagy éppen ott kopogtat a kapuban. Utóbbiak természetesen döntős helyezéseket terveznek, sőt, érmeket, akár aranyat is. Azért a csapatunk még úgy is ütőképes, hogy három olimpiai bajnokunk is hiányzik a válogatottból.

– Nem szokott elfutni a kérdés elől, de nem is feltétlenül szereti, ha azt kéri bárki is, mondja el, hány érmet vár az úszóktól egy-egy versenyen, úgyhogy…

– …nyugodtan beszélgethetünk érmekről is, de inkább csak esélyekről van értelme. Ugyanakkor abban biztos vagyok, hogy Betlehem Dávid és Sárkány Zalán is nyerni akar Lublinban, ahogyan azt gondolom, hogy a lányok, például Ábrahám Minna vagy éppen Pádár Nikolett is éremben gondolkodik.

– Még úgy is, hogy ez egy rövid pályás verseny…?

– Igen, világszinten nem vagyunk ott a legjobbak között a fordulók és a rajtok tekintetében, márpedig a huszonötös medencében például egy rossz forduló több helyezéssel is visszavetheti az úszót. A felkészülés része a sok verseny, egy huszonötös medencében rendezett különösen, ettől még természetesen mindenki nagyon komolyan veszi.

– Ráadásul a nevezések alapján a lublini Eb kifejezetten erős mezőnyt, jó csatákat ígér.

– Valóban: azt mondanám, néhány hiányzót leszámítva, a legjobbak indulnak ezen a rövid pályás Európa-bajnokságon, de ez a csapatunkra is igaz, még ha például Kós Hubert nem is lesz ott Lublinban. Ott lesz viszont például Késely Ajna, aki hosszabb kihagyás után indul ismét nagy versenyen – szerintem igen jó esélyekkel.

– Ha már Kós Hubertet említette: olimpiai, világ- és Európa-bajnokunk az Eb-vel egy időben Austinban versenyez a US Openen. Mit szól ahhoz, hogy úgy nyilvánult meg néhány napja, hogy „nekimegy” a kétszáz pillangónak is, mivel a Los Angeles-i úszóprogramot látva egyértelmű, hogy a kétszáz hát és a kétszáz vegyes üti egymást?

– Az úszóvilágban sokan mondják, és már évtizedek óta, hogy az az igazi úszó, aki pillangón is úszik – több példát is mondhatnék a magyarok között is erre, így akár Darnyi Tamást, akár Egerszegi Krisztinát. Kós Hubert tele van motivációval, és hiába nyert már olimpiát, van még feljebb: úgy tűnik, Hubi még ezután akarja az igazán nagyot. Például azt, hogy egy olimpián több aranyat nyerjen. Nagyon tetszik, hogy emiatt már most gondolkozik, már most próbálgatja, hogyan állhat össze igazán jól a programja.

– Konkrét éremszámokról nem beszéltünk, de azt elárulja, mikor jön haza Lublinból elégedetten, mosolygósan?

– Elégedett sohasem leszek, mosolygós lehetek, és pedig akkor, ha előrelépést látok. Arra leszek kíváncsi, kiben mi van, ki hol tart. A versenyzők állapota érdekel leginkább, az, mi lesznek képesek: ez takarhat időeredményt, de például azt is, hogyan fejlődött az adott úszó mondjuk a fordulók terén.

RÖVID PÁLYÁS ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, LUBLIN

A PROGRAM

December 2., kedd

10.00: előfutamok

Női 400 m gyors (Ábrahám Minna, Késely Ajna, Pádár Nikolett, Zsebők Laura), férfi 400 m gyors (Betlehem Dávid, Márton Richárd, Sárkány Zalán), női 50 m pillangó (Komoróczy Lora), férfi 50 m pillangó (Szabó Szebasztián), női 100 m mell (Fángli Henrietta), férfi 100 m mell, női 200 m hát (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 200 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 4x50 m gyorsváltó (Magyarország), férfi 4x50 m gyorsváltó

19.00: középdöntők, döntők

Női 400 m gyors, férfi 400 m gyors, női 50 m pillangó, férfi 50 m pillangó, női 100 m mell, férfi 100 m mell, női 200 m hát, férfi 200 m hát, női 4x50 m gyorsváltó, férfi 4x50 m gyorsváltó

December 3., szerda

10.00: előfutamok

Férfi 100 m vegyes (Zombori Gábor), női 100 m vegyes (Sebestyén Dalma), férfi 200 m gyors (Holló Balázs, Németh Nándor), női 200 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Zsebők Laura), vegyes csapatok 4x50 m vegyes váltó (Magyarország), férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)

19.00: középdöntők, döntők

Női 50 m pillangó, férfi 50 m pillangó, női 200 m hát, férfi 200 m hát, női 200 m gyors, férfi 200 m gyors, női 100 m mell, férfi 100 m mell, női 100 m vegyes, férfi 100 m vegyes, vegyes csapat 4x50 m vegyes váltó

December 4., csütörtök

10.00: előfutamok

Női 100 m pillangó (Ugrai Panna), férfi 100 m pillangó (Márton Richárd), női 200 m mell (Fángli Henrietta, Zsebők Laura), férfi 200 m mell (Holló Balázs, Zombori Gábor), női 100 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra), férfi 100 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 800 m gyors (Késely Ajna), vegyes csapatok 4x50 m gyorsváltó (Magyarország)

19.00: középdöntők, döntők

Női 100 m vegyes, férfi 100 m vegyes, férfi 1500 m goyrs, női 200 m mell, férfi 200 m mell, női 100 m hát, férfi 100 m hát, női 200 m gyors, férfi 200 m gyors, női 100 m pillangó, férfi 100 m pillangó, vegyes csapatok 4x50 m gyorsváltó

December 5., péntek

10.00: előfutamok

Női 200 m vegyes (Sebestyén Dalma, Szabó-Feltóthy Eszter, Zsebők Laura), férfi 200 m vegyes (Zombori Gábor), férfi 800 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán), női 100 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Ugrai Panna), férfi 100 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor)

19.00: középdöntők, döntők

Női 100 m hát, férfi 100 m hát, női 200 m mell, férfi 200 m mell, női 800 m gyors, női 100 m pillangó, férfi 100 m pillangó, női 200 m vegyes, férfi 200 m vegyes, női 100 m gyors, férfi 100 m gyors

December 6., szombat

10.00: előfutamok

Női 50 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra), férfi 50 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 50 m mell (Fángli Henrietta, Sebestyén Dalma), férfi 50 m mell, női 50 m gyors (Ábrahám Minna, Senánszky Petra), férfi 50 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor, Szabó Szebasztián), női 200 m pillangó (Ilyés Laura Vanda, Ugrai Panna), férfi 200 m pillangó (Márton Richárd), női 1500 gyors (Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória)

19.00: középdöntők, döntők

Női 50 m gyors, férfi 50 m gyors, női 200 m vegyes, férfi 200 m vegyes, férfi 800 m gyors, női 200 m pillangó, férfi 200 m pillangó, női 50 m hát, férfi 50 m hát, női 50 m mell, férfi 50 m mell, női 100 m gyors, férfi 100 m gyors

December 7., péntek

10.00: előfutamok

Női 400 m vegyes (Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 400 m vegyes (Holló Balázs, Sárkány Zalán, Zombori Gábor), női 4x50 m vegyes váltó (Magyarország), férfi 4x50 m vegyes váltó

19.00: döntők

Női 50 m hát, férfi 50 m hát, női 50 m mell, férfi 50 m mell, női 50 m gyors, férfi 50 m gyors, női 200 m pillangó, férfi 200 m pillangó, női 400 m vegyes, férfi 400 m vegyes, női 4x50 m vegyes váltó, férfi 4x50 m vegyes váltó