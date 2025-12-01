NS-jótékonyság: ingyenes edzéseket tart hátrányos helyzetű gyerekeknek Koncz Attila

„Szívemen viselem a hátrányos helyzetű gyerekek sorsát. Ahol és amikor csak tudok, segítek” – idézte a szervezők közleménye Koncz Attilát, aki először most vasárnap, azaz december 7-én Miskolcon, az M1 Fitness edzőteremben tartja meg ingyenes programját.

Koncz Attila hitvallása szerint a sport nem luxus, hanem eszköz arra, hogy a gyerekek egészségesebbek legyenek, megtanulják, hogyan védjék meg magukat, fegyelmet és önbizalmat szerezzenek, megtapasztalják az összetartozást, illetve érezzé, hogy fontosak és számítanak. Az ingyenes edzésre a résztvevő gyerekeknek felszerelést sem kell vinniük, elég, ha lelkesen érkeznek, a többiről az „oktató” gondoskodik.