CECJM-mérleg: 33 magyar úszóérem, benne 13 arany

A szokás szerint kifogástalan vendéglátói szerepet egy ponton sértették meg a mieink Sopronban: udvariatlan, ám nagyon is örömteli módon megnyerték a csapatok pont- és éremversenyét, mind a kilenc rivális válogatottat maguk mögé szorítva a CECJM elnevezésű hétvégi viadalon.

A hajdanán – 2003-ban - közép-európai ifjúsági versenynek indult uszodai megméretés 2025-ös kiadására már nemcsak a térség országainak képviselői jöttek el hozzánk, a 13-14 esztendősök nagyszabású erőpróbájára létszámban és tudásban is kimagasló alakulatot küldött példának okáért Törökország, amelynek reprezentánsai a legfőbb riválisnak bizonyultak a mögöttünk hagyott víkenden a Lőver uszodában.

A magyar-török külön párbajba ezúttal nem igazán tudtak beleszólni a többiek, így a végső sorrendben harmadikként zárt románok, de a korábban rendkívül eredményesen vitézkedő lengyelek sem,

akiknek ezúttal be kellett érniük a negyedik pozícióval. Előbbiek 12 medállal (5 arany, 3 ezüst, 4 bronz), utóbbiak pedig 15 éremmel (4-6-5) a tarsolyukban távoztak Sopronból, ahol a török tinik voltak képesek egyedül tartani a versenyt a mieinkkel a CECJM-csúcs záró számaiig. A fő vetélytárs végül 22 érmet gyűjtött be 11 arany, 4 ezüst, 7 bronz megoszlásban, míg

a magyar kollekció 36-darabossá bővült a végére a 13 első, az ugyanannyi második, s a tíz harmadik helynek köszönhetően.

Fiúcsapatunkat tizenhárman alkották, a lányaink pedig tizenketten igyekeztek minél hatékonyabban képviselni a piros-fehér-zöld színeket, s az igyekezetet mindkét nemnél siker kísérte, hiszen

a legeredményesebbnek a medálszerzésben Sárkány Zétény és Mátékovits Anna bizonyult,

a tezaurációs listán ők ketten foglalták el az élpozíciót. Az egyformán 2011-es évjáratú talentumok közül Sárkány négy aranyat és egy ezüstöt gyűjtött, s az egyéni kollekcióhoz még egy aranyat hozzácsapott a 4x200-as gyorsváltó tagjaként. Mátékovits két egyéni aranyéremmel jeleskedett, a harmadikat a legszebb fényezésű nyakbavalóból ugyancsak stafétatagként vehette át a 4x200 méteres gyorsváltók vetélkedésének eredményhirdetésekor.

Arany ugyan nem jutott neki, a legszorgosabb numizmata különminősítést azonban így is kiérdemelte

Kömöz Eszter, aki szólóban két ezüst és egy bronz birtokosává lépett elő, ám mindehhez még négy (!) váltómedált is hozzátett,

miután oroszlánrészt vállalt az egy harmadik és három első helyezést produkáló négyeseinkben. A 33 versenyszám összesen tizenöt magyar dobogósa közül illő még kiemelnünk Szalai Zsófiát és a szintén 14 éves Horváth Esztert, előbbit azért, mert szólistaként nyert aranyához és bronzához két váltóaranyat is hozzápakolt, utóbbit pedig egyéni győzelméért és két második helyezéséért kell „pluszban” megdicsérnünk. A bőség zavarában egyenként nem tudunk mindenkire kitérni, ám az egyik legifjabb csapattagra még igen: a 2012-es Zámbó Annának azért járnak külön is méltató szavak, mert egyéni aranyát két váltóelsőséggel és egy –bronzzal tetézte.

Selmeci Attila, az úszószövetség szakmai alelnöke érdeklődésünkre úgy összegzett, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtottak a mieink, büszkék lehetünk rájuk. A tán leglényegesebb mondata pedig ekként hangzott:

Biztos vagyok benne, nem kell aggódni amiatt, hogy esetleg nem lesz az úszósportunknak folytatása, tehát jó eredmények várhatók a jövőben is.

(Kiemelt képünkön: A csapat- és az éremversenyt is a magyar gyermekválogatott nyerte Forrás: MÚSZ)