Sárközy-emléktorna: Majoross kihirdette a magyar keretet

Kihirdette keretét Majoross Gergely, a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya a december 12. és 14. között sorra kerülő Sárközy Tamás-emléktornára. A meghívottak között három kapus, tizenegy hátvéd és tizenöt csatár szerepel az új elitsorozathoz, a Nemzetek Európai Kupájához tartozó eseményen, melyet a Tüskecsarnokban rendeznek.

Az első ellenfél, az olasz, valamint a második rivális, a francia együttes egyaránt a februári olimpiára készül. A mieink a lengyelek ellen zárják a viadalt.

Mint a magyar szövetség hétfői közleményében jelezte: a szakvezetőség az egész idényre gondolva forgatja bő keretét. A rutinosabb, illetve megfelelő minőségű és mennyiségű klubterhelést kapó játékosokat csak egyszer-kétszer hívják be az idény során, a többieket akár háromszor is. Ráadásul most vannak olyan bajnokságok, amelyek a nemzetközi szünetben nem állnak le, ezáltal nem érnek rá a finn felnőtt élvonalban, illetve Nagy-Britanniában, valamint a tengerentúli ECHL-ben légióskodók, Horváth Alex, Laskawy Ferenc és Szongoth Domán pedig az U20-as divízió I/B világbajnokságra utazik a juniorokkal Milánóba.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Farkas Olivér (SaiPa, finn), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sofron István (FTC-Telekom), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A TORNA PROGRAMJA

December 12., péntek

15.00: Lengyelország–Franciaország

19.00: Magyarország–Olaszország

December 13., szombat

15.00: Olaszország–Lengyelország

19.00: Magyarország–Franciaország

December 14., vasárnap

12.30: Olaszország–Franciaország

16.30: Magyarország–Lengyelország

