Giro d'Italia: a Fekete-tenger partján rajtol és Rómában zárul a 2026-os verseny

A 109. Olasz körversenyen, amely érinti Svájcot is, az első három szakasz Bulgáriában lesz, a turistaparadicsomként ismert Aranyparton és környékén, valamint Szófiában. Az össztáv 3459 kilométer, a teljes szintkülönbség 49 150 méter, a 21 etapból hét esetében hegytetőn lesz a befutó. Egyetlen időfutam színesíti a programot: május 19-én a tizedik szakaszon 40.2 kilométer vár a bringásokra Viareggio és Massa között.

Ez lesz a 16. alkalom, hogy a Giro első három etapját külföldön rendezik, például 2018-ban Izrael, 2022-ben Magyarország, az idén pedig Albánia adott otthont a rajtnak.

A 2026-os Giro d'Italia programja

1. szakasz, május 8.: Neszebar–Burgasz 156 km

2. szakasz, május 9.: Burgasz–Veliko Tarnovo 220 km

3. szakasz, május 10.: Plovdiv–Szófia 174 km

4. szakasz: május 12.: Catanzaro–Cosenza, 144 km

5. szakasz, május 13.: Praia a Mare–Potenza, 204 km

6. szakasz, május 14.: Paestum–Nápoly, 161 km

7. szakasz, május 15.: Formia–Monte Blockhaus, 246 km

8. szakasz, május 16.: Chieti–Fermo, 159 km

9. szakasz, május 17.: Cervia–Corno alle Scale, 184 km

10. szakasz, május 19.: Viareggio–Massa (egyéni időfutam) 40.2 km

11. szakasz, május 20.: Porcari–Chiavari, 178 km

12. szakasz, május 21.: Imperia–Novi Ligure, 177 km

13. szakasz, május 22.: Alessandria–Verbania, 186 km

14. szakasz, május 23.: Aoste–Pila, 133 km

15. szakasz, május 24.: Voghera–Milánó, 136 km

16. szakasz, május 26.: Bellinzona–Cari, 113 km

17. szakasz, május 27.: Cassano d'Adda–Andalo, 200 km

18. szakasz, május 28.: Fai della Paganella–Pieve di Soligo, 167 km

19. szakasz, május 29.: Feltre–Piani di Pezze, 151 km

20. szakasz, május 30.: Gemona del Friuli–Piancavallo, 199 km

21. szakasz, május 31.: Róma–Róma, 131 km