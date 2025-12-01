Hivatalos: André Duarte Újpestről az FCSB-hez szerződött

Az FCSB hétfőn hivatalosan bejelentette, hogy a 28 éves André Duarte az orvosi vizsgálatokat követően a csapat játékosa lett. A portugál belső védő már csatlakozott is a román címvédő keretéhez, amelynél havi 20 ezer eurót fog keresni, s a 3-as mezt viseli majd. A korábban a román FCU Craiovánál is megforduló játékos vasárnap érkezett meg Bukarestbe, de játékára csak 2026-tól számíthat új csapata.

Mint ismert, az Újpest FC nyáron elutasított Duartéért egy vételi ajánlatot, majd szerződést is hosszabbított a játékossal, egészen 2028-ig, de aztán az ősz folyamán fegyelmi okokból száműzte az első csapat keretéből. A klub egyelőre nem kommunikálta a játékos távozását, Duarte még november 22-én búcsúzott el a lila-fehérektől. A gsp.ro azt írja, a portugál védő szerződésbontást követően írt alá az FCSB-hez.