Nikolics Nemanja: Az örmények ellen taktikailag, a támadójátékban változtatni kell

Fotó: Török Attila

„A kezdőcsapat összeállítása a szövetségi kapitány feladata, éppen ezért nem foglalkoznék azzal, hogy szombat este ki játszik és ki nem – mondta az örmények elleni vb-selejtező kapcsán Nemzeti Sport szakértője, a 43-szoros válogatott csatár, Nikolics Nemanja. – Noha izgalmas feladat Varga Barnabás és Sallai Roland helyettesének megtalálása, bárhogyan is dönt a kapitány, taktikailag, a támadójátékban vélhetően változtatni kell, mert a kezdőbe kerülők más karakterek, mint a hiányzók. A változások miatt más mozgások, más helyezkedések, más feladatok lesznek a támadószekcióban, mint amikor Varga Barnabás és Sallai Roland is a pályán van, de az is biztos, hogy jelentős különbség van a két válogatott között a mieink javára – ráadásul hatvanezer ember tolja majd be a csapatot az örmények tizenhatosára.”

„Bár jeleztem, nem tisztem beleszólni az összeállításba, a támadósor kijelölése kapcsán Gruber Zsombor és Molnár Rajmund nevét azért megemlítem. De nekem tényleg mindegy, hogy csatár, középpályás vagy éppen védő szerzi-e a győztes gólt, a lényeg, hogy nyerjünk, s ha Szoboszlai Dominik mellett a többiek is kellően motiváltan lépnek pályára, nem lehet baj Örményország ellen. Igaz, időnként a kötelező győzelmet is nehéz megszerezni, ezt tapasztalatból mondhatom.”