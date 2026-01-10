Bartucz László az Eb előtt: Nem gondolkodunk helyezésben, a lengyelek elleni meccs a fontos

Tízgólos győzelem az Eb-főpróbán a románok ellen
„Minden mérkőzés fontos az Európa-bajnokság előtt az összerázódás miatt, élveztük is, igyekeztünk minden pillanatát kihasználni. Nem gondolkodunk azon, hogy hányadik helyen kellene végeznünk, egyelőre csakis a lengyelek elleni nyitó meccs számít. Persze a torna végégi mindent meg fogunk tenni a lehető legjobb eredményért, büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországot képviselhetjük egy rangos eseményen” – fogalmazott a kapus, Bartucz László.
„Vannak olyan taktikai dolgaink, amelyeket most nem lőttünk el, majd az Eb-n, de így jó meccsen vagyunk túl. Fontos, hogy szinte mindenki játszott mindenkivel a keretből. Jól ismerjük a lengyeleket, igazi presztízs mérkőzésre van kilátás” – fejtette ki Fazekas Gergő, a magyar válogatott irányítója.
Chema Rodríguez: A kapusok és a védelem között meglett az összhang
Chema Rodríguez csapata január 16-án kezdi meg a kontinenstornát Kristianstadban.
KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 33–23 (16–11)
Győr, 3126 néző. V: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok).
MAGYARORSZÁG: PALASICS – Fazekas G. 1, Ilic Z. 2, Sipos A., LIGETVÁRI 1, Bodó 1, Bóka. Csere: BARTUCZ (kapus), Rodríguez P. 4, ROSTA M. 6, Krakovszki B. 4, Ónodi-Jánoskúti 2, Szilágyi Benjamin 3 (1), Pergel 1, Lukács P. 1, Papp T. 2, Szita 2, Hanusz 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
ROMÁNIA: Popescu – Grigore 1, Ghita 3, STANCIUC 8 (3), Szász 2, Botea 3, Veres 1. Csere: Iancu (kapus), Militaru, Racotea, Dedu 1, Buzle, Nagy R., Stanescu 2, Nistor-Ionita 1, Cumpanici 1, Trif, Andrei. Szövetségi kapitány: George Buricea
Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–5. 18. p.: 12–5. 23. p.: 13–9. 37. p.: 20–11. 46. p.: 25–15. 50. p.: 27–16. 57. p.: 31–20. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 5/3