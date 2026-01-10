Bartucz László az Eb előtt: Nem gondolkodunk helyezésben, a lengyelek elleni meccs a fontos

„Minden mérkőzés fontos az Európa-bajnokság előtt az összerázódás miatt, élveztük is, igyekeztünk minden pillanatát kihasználni. Nem gondolkodunk azon, hogy hányadik helyen kellene végeznünk, egyelőre csakis a lengyelek elleni nyitó meccs számít. Persze a torna végégi mindent meg fogunk tenni a lehető legjobb eredményért, büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországot képviselhetjük egy rangos eseményen” – fogalmazott a kapus, Bartucz László.

„Vannak olyan taktikai dolgaink, amelyeket most nem lőttünk el, majd az Eb-n, de így jó meccsen vagyunk túl. Fontos, hogy szinte mindenki játszott mindenkivel a keretből. Jól ismerjük a lengyeleket, igazi presztízs mérkőzésre van kilátás” – fejtette ki Fazekas Gergő, a magyar válogatott irányítója.