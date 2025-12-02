Szuhodovszki Soma: Jobban érzem magam csatárként, mint gondoltam

A hét posztváltása

ÚGY TŰNIK, LASSAN MEGSZOKHATJUK, hogy Szuhodovszki Somát nem a középpályán, hanem a csatársorban keressük. A Debreceni VSC 25 éves labdarúgója először másfél hete, a Kazincbarcika elleni (2–1) bajnokin váltott posztot, miután a házi gólkirály Bárány Donát megsérült. Szuhodovszki Soma jól teljesített az újonc ellen, így a legutóbbi, Nyíregyháza Spartacus elleni rangadón (3–0) is csatárként kapott lehetőséget – s már a mérkőzés elején gólt szerzett, parádés támadás végén.

„Valóban szép akció végén lőhettem gólt, Djordje Gordics kiváló köténypasszal ugratott ki, nekem meg csak értékesítenem kellett a ziccert – mondta lapunknak Szuhodovszki Soma, a DVSC labdarúgója. – Balogh János kapusedző felhívta a figyelmünket arra, hogy próbáljunk minél többet laposan lőni, akkor több esélyünk lehet – ennek megfelelően helyeztem a labdát a bal alsó sarokba. Bár az eredmény nem azt mutatja, mégis nehéz meccset játszottunk, kellett a kiemelkedő védőjátékunk és Varga Ádám kapusunk jó teljesítménye is a sikerhez. Hogy miként érzem magam csatárként? Sokkal jobban, mint gondoltam! Nagyon sajnáltam Bárány Donátot, amikor az MTK ellen kiesett a sorból, hiszen meghívót kapott, akár a válogatottban is bemutatkozhatott volna. De nekem csak az lebegett a szemem előtt, hogy éljek az adódó lehetőséggel. Úgy tudom, a másodedzőnknek, Alex Pallarésnek jutott eszébe, hogy mi lenne, ha csatárként szerepelnék. Mit mondjak, meglepődtem, amikor közölték velem! De hangsúlyozták, hogy nem azt várják el tőlem, hogy klasszikus centert játsszak, hanem amolyan hamis kilencest, vagyis bátran mozogjak el a védőktől, lépjek vissza, kérjem a labdát, nem kell feltétlenül párharcokat keresni a belső védőkkel. Úgy érzékeltem, hogy ez némi zavart is okozott a hátvédek között: nem tudták, hogy kövessenek-e, hiszen akkor a két gyors szélsőnk előtt több terület adódik, vagyis inkább tartsák a helyüket. Fontos győzelmet arattunk, ezen az úton akarunk tovább haladni!”

A Nyíregyháza Spartacus–Debreceni VSC mérkőzés 6. percében remekbe szabott támadás végén Djordje Gordics ugratta ki a védők mögé beinduló Szuhodovszki Somát, aki 14 méterről, ballal laposan a kapu bal oldalába lőtte a labdát

Szuhodovszki Soma két éve szerződött Kecskemétről Debrecenbe, s úgy tűnik, most futballozik olyan kiemelkedően, mint ahogy a KTE-nél tette.

„A bizalmat megkaptam a korábbi vezetőedzőtől, Nestor El Maestrótól is, de akkor a csapatnak nem ment annyira a játék, a bennmaradásért harcoltunk. Idén mintha minden összejönne: ami az előző idényben kifelé pattant, most befelé, ha a játék alapján nem is feltétlenül érdemeljük meg a győzelmet, akkor is három pontot szerzünk. Sergio Navarro vezetőedző erős csapatszellemet alakított ki, persze arra senki sem gondolt, hogy tizenöt forduló után a Debrecen áll az élen. Hogy el tudjuk-e képzelni, hogy ott is maradjunk? Ennyire előre nem szabad tekinteni, lépésről lépésre kell haladnunk, abból baj nem lehet. Legközelebb a Puskás Akadémiát fogadjuk, biztosan kiélezett mérkőzést játszunk vele. Néztem a Ferencváros elleni bajnokijukat vasárnap, de nem csak a védőiket, hanem a többi játékost is…Tényleg nincs jelentősége, hol számít rám a vezetőedzőnk, az a lényeg, hogy a pályán lehessek!”

Hogy Szűcs Tamás mikor játszhat újra, egyelőre kérdéses: a DVSC középpályása a Szpari játékosával, Bojan Szankovicssal fejelt össze, s le kellett cserélni. Azonnal kórházba szállították, agyrázkódást szenvedett, de már a csapattal térhetett haza Debrecenbe.

Szendrei Norbert: Mikor vegyem le a mezemet, ha nem most?!

Nagyszerű formában van a ZTE, előző öt bajnokijából négyet megnyert, legutóbb Szendrei Norbert góljával a Paksot győzte le 1–0-ra.

A hét csattanója

A VÉGÉN JÖTT A CSATTANÓ. A ZTE FC végig aktívabban és veszélyesebben játszott a Paksnál, ám sokáig úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel ér véget a mérkőzés, azonban a 95. percben Szendrei Norbert egy szabadrúgást követően megszerezte a győztes gólt.

„Ritkán szerzek gólt, nem vagyok gyakorlott a gólörömben, úgy gondoltam, mikor vegyem le a mezemet, ha nem most?! – mondta lapunknak a lefújás után a ZTE FC csapatkapitánya. – Nagy ünneplés volt az öltözőben, az utóbbi hetekben szerencsére jönnek a győzelmek, van is egy spanyol zeneszám, amit rendre meghallgatunk és eléneklünk a győztes meccsek után. A gólom? Várkonyi Bence odafejelte elém a labdát, jól érkeztem a tizenegyespont környékére, s azt éreztem, ha megnyerjük a fejpárbajt, odacsoroghat elém a labda. Így is lett, ezt követően csak az volt előttem, hogy ballal eltaláljam a kaput. Mivel közel voltam, tudtam, ha kicsit a szélre helyezem, biztos gól lesz, hiszen nehéz lett volna reagálnia Kovácsik Ádámnak. Természetesen jó érzés győztes gólt szerezni, örülök, hogy most én tettem, de minden meccsen más tud valamivel több extrát hozzáadni. A lényeg, hogy csapatként küzdünk egymásért, mindig kisegítjük a másikat. Egyébként a kupában már betaláltam, az adott némi önbizalmat a folytatásra. Ritkán szerzek gólt, nem ez a fő feladatom, de az idényben legalább három találatot szeretnék jegyezni.”

A zalaiak jól védekeztek a paksiakkal szemben, akik ezúttal nem tudtak veszélyesek lenni a felívelések és beadások után.

„Tóth Barna sérülés miatt nem játszott, ez némileg megkönnyítette a dolgunkat, ha ott van a pályán, nehezebb lett volna. Azonban jól hatástalanítottuk így is a fellőtt labdákat, remekül vívtuk meg a fejpárbajokat. Támadásban pedig sokszor oda tudtunk kerülni a Paks tizenhatosának környékére, de sokkal jobban kell megoldani ezeket a helyzeteket. Talán több gólt is szerezhettünk volna.”

A ZTE FC nagyszerű formában van, az előző öt bajnokijából négyet megnyert, ráadásul a legutóbbi három alkalommal kapott gól nélkül győzött.

„A kulcsfontosságú a Ferencváros elleni győzelem volt. Azután a siker után úgy voltunk vele, ha az Üllői úton sikerült, bárkit képesek vagyunk felülmúlni. Végig hittünk ebben a filozófiában, amikor az elején nem jöttek a győzelmek, s az utolsó helyen álltunk, akkor sem tértünk le az útról. Nem változtattunk a játékunkon, nem pánikoltunk, nem kezdtük el felrugdosni a labdát, továbbra is a saját futballunkat játszottunk.”

A Zalaegerszeg vasárnap Újpestre látogat, s a legutóbbi két alkalommal győzni tudott a Megyeri úton, előbb 5–1-re, majd 2–1-re.

„Nem lesz könnyű dolgunk a Szusza Ferenc Stadionban, de ne felejtsük el, az utóbbi két mérkőzésen elég jó eredményeket értünk el Újpesten! Reméljük, ismét sikerrel járunk.”

Miljan Krpiccsel sokoldalúbb lett az ETO játéka

Az MTK Budapest elleni 3–0-s hétvégi siker alkalmával nem úgy tűnt, mintha Miljan Krpics három hónapot kihagyott volna: belső védőként sokat tehet azért, hogy az ETO a mostaninál is hatékonyabb támadójátékkal küzdjön az érmes helyekért.

A hét visszatérése

SOKSZOR HANGOZTATJÁK az edzők, hogy az ördög a részletekben rejlik, hasonló játékerőt képviselő csapatok meccsén nüanszok is jelenthetnek kulcspillanatokat. Az ETO és az MTK összecsapásán persze a fordulópontot Németh Hunor kiállítása, és a rögtön ezután érkező győri gól jelentette, ugyanakkor a 22-23. percben éppen egy olyan apró pillanat jelentett előnyt a hazaiaknak, amelynek következményeként a támadás végén gólt is szereztek volna, ha azt a VAR nem érvényteleníti. Miljan Krpics a saját tizenhatosa előteréből megindult a labdával, s mire az MTK térfelének közepére ért, áttörte a támadó- és középpályássort is, közvetlenül a védővonallal találta szembe magát, majd az akció végén, ha csak időlegesen is, de ünnepelhetett a csapat. Krpics tavaly őszi berobbanása óta gyakoriak az ilyen játékhelyzetek Győrben, az elmúlt három hónapban bokasérülése miatt azonban csökkent a számuk, noha Alexander Abrahamsson és Csinger Márk is kiválóan teljesít ebben a kategóriában. Egyértelmű, hogy Borbély Balázs tudatosan használja ezt a játékelemet is az ellenfelek bontására.

Az MTK ellen Krpics 23, az előbb említetthez hasonló labdavezetést hajtott végre, s ahogy az ábrán is látható, ezekkel a megindulásokkal folyamatosan „terrorizálja” a riválisok védekezését, hiszen senki sincs felkészülve arra, hogy plusz egy ember ennyire markánsan, ilyen hirtelen ekkora területet lehasít a védekező csapattól. A kevés idénybeli bajnoki meccse miatt még nincs összehasonlító adat róla az NB I-ből szakmai partnerünk, a Cube felületén, de a Konferencialiga-selejtezőből van referencia. Krpics a nemzetközi meccseken kilencven percre vetítve 14 hosszú labdavezetést átlagolt, és 243 métert tett meg a labdával. Védőpárja, Csinger Márk vezeti az NB I-es rangsort 9.51 labdavezetéssel, és 147.67 méterrel. Elképesztő különbség, s amint eléri a megfelelő meccsszámot a szerb-magyar védő, toronymagasan átveheti a vezetést a vonatkozó rangsorokban. A héten két mérkőzést is játszik a sereghajtó Kazincbarcika ellen az ETO, s találkozik még a Nyíregyházával és a Puskás Akadémiával is karácsonyig: ugyan Borbély Balázs vezetőedző szerint a keret tavaszra érhet össze igazán, a védővel – és a gólt is szerző Zseljko Gavriccsal – kiegészülő együttes már az őszi szezon végére dobogós hellyel alapozhatja meg az újabb tavaszi menetelést.

Miljan Krpics sikeres labdavezetései az MTK ellen

15. FORDULÓ

November 28., péntek

Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC 0–3

November 29., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 1–0

Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK 1–1

ETO FC–MTK Budapest 3–0

November 30., vasárnap

Kisvárda Master Good–Újpest FC 3–0

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2