Gálfi Dalma továbbjutott Adelaide-ben, Udvardy Panna búcsúzott Hobartban

2026.01.10. 08:22
Gálfi Dalma egy győzelemre a főtáblától (Fotó: Getty Images)
tenisz Gálfi Dalma WTA Udvardy Panna
Gálfi Dalma sikerrel vette az Adelaide-ben zajló WTA-tenisztorna selejtezőjének első fordulóját, miután három játszmában legyőzte az amerikai Ashlyn Kruegert. Udvardy Panna sima vereséget szenvedett Hobartban az orosz Okszana Szelehmetyevától.

Bravúros győzelmet aratott Gálfi Dalma, aki a 49. helyen álló Ashlyn Krueger ellen nyert az Adelaide-ben zajló WTA-torna selejtezőjének első fordulójában.

Kettejük egyetlen korábbi mérkőzését a magyar teniszező nyerte meg 2025-ben, ám Adelaide-ben az amerikai került szettelőnybe, miután az első játszmában 3:2-nél elvette Gálfi szerváját.

Gálfi a második szettben 1:1 után sorozatban öt játékot nyert, és kiharcolta a döntő játszmát. Abban 2:1 után brékhátrányba került, de a következő két fogadójátékát megnyerte, és csaknem két órán át tartó csatában elbúcsúztatta a selejtező hatodik kiemeltjét. A magyar teniszező a német Mina Hodziccsal csap össze a főtábláért.

Udvardy Panna ellenben búcsúzott a hobarti viadalon, ugyanis két sima szettben kikapott az orosz Okszana Szelehmetyevától a selejtező első fordulójában.

TENISZ, WTA-TORNA
Adelaide, selejtező, 1. forduló
Gálfi (magyar)–Krueger (amerikai, 6.) 3:6, 6:1, 6:4
Hobart, selejtező, 1. forduló
Szelehmetyeva (orosz)–Udvardy P. (magyar) 6:2, 6:1

 

 

Ezek is érdekelhetik