A hajrában csúszott ki a Fiorentina kezéből a három pont a Milan ellen

Megkegyelmezett a házigazda firenzeieknek Christian Pulisic a Serie A vasárnapi második mérkőzésén. Az AC Milan amerikai szélsője ugyanis a 18. percben David De Geát is kicselezte, s csak az üres kapuba kellett volna gurítania, ám éles szögből elvétette a célt, majd három perccel később a tizenhatoson belülről pontosan célzott, de a spanyol kapus ezúttal nagy bravúrt bemutatva hárítani tudott. A támadó az első fél óra végéhez közeledve újfent ziccerbe került, de harmadikra sem sikerült bevennie a kaput. Az első játékrészt Paolo Vanoli kiállítása zárta le, Davide Massa játékvezető sokadik vehemens reklamálása után felküldte a hazaiak vezetőedzőjét a lelátóra.

Pulisic kihagyott helyzetei a második félidőben bosszulták meg magukat: a 66. percben Albert Gudmundsson szögletét Pietro Comuzzo a kapunak háttal felugorva csúsztatta a bal alsó sarokba. Amerikai csapattársának hibáit a rendes játékidő utolsó percében az egyre intenzívebben támadó Milanból Christopher Nkunku korrigálta némiképp, aki Youssouf Fofana passzából vette be a házigazdák kapuját. Az utolsó pillanatokban hazaiak részéről előbb Marco Brescianini a kapufát találta el, majd Moise Kean lövését védte nagy bravúrral Mike Maignan, a Milan kapusa – a bajnoki címre hajtó piros-feketék a Genoa elleni hazai döntetlen után ismét ikszeltek. 1–1

OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ

Fiorentina–Milan 1–1 (Comuzzo 66., ill. Nkunku 90.)

Korábban

Lecce–Parma 1–2 (Sztulics 1., ill. Tiago Gabriel 64. – öngól, Pellegrino 72.)

Kiállítva: Banda (Lecce, 57.), L, Gaspar (Lecce, 90+3.)

Később

18.00: Hellas Verona–Lazio

20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)

Kiállítva: Cambiaghi (58.)

Udinese–Pisa 2–2 (Kabasele 19., K. Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)

Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soulé 79.)

Atalanta–Torino 2–0 (De Ketelaere 13., Pasalic 90+5.)

Hétfőn játsszák

18.30: Genoa–Cagliari

21.00: Juventus–Cremonese