A hajrában csúszott ki a Fiorentina kezéből a három pont a Milan ellen
Megkegyelmezett a házigazda firenzeieknek Christian Pulisic a Serie A vasárnapi második mérkőzésén. Az AC Milan amerikai szélsője ugyanis a 18. percben David De Geát is kicselezte, s csak az üres kapuba kellett volna gurítania, ám éles szögből elvétette a célt, majd három perccel később a tizenhatoson belülről pontosan célzott, de a spanyol kapus ezúttal nagy bravúrt bemutatva hárítani tudott. A támadó az első fél óra végéhez közeledve újfent ziccerbe került, de harmadikra sem sikerült bevennie a kaput. Az első játékrészt Paolo Vanoli kiállítása zárta le, Davide Massa játékvezető sokadik vehemens reklamálása után felküldte a hazaiak vezetőedzőjét a lelátóra.
Pulisic kihagyott helyzetei a második félidőben bosszulták meg magukat: a 66. percben Albert Gudmundsson szögletét Pietro Comuzzo a kapunak háttal felugorva csúsztatta a bal alsó sarokba. Amerikai csapattársának hibáit a rendes játékidő utolsó percében az egyre intenzívebben támadó Milanból Christopher Nkunku korrigálta némiképp, aki Youssouf Fofana passzából vette be a házigazdák kapuját. Az utolsó pillanatokban hazaiak részéről előbb Marco Brescianini a kapufát találta el, majd Moise Kean lövését védte nagy bravúrral Mike Maignan, a Milan kapusa – a bajnoki címre hajtó piros-feketék a Genoa elleni hazai döntetlen után ismét ikszeltek. 1–1
OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
Fiorentina–Milan 1–1 (Comuzzo 66., ill. Nkunku 90.)
Korábban
Lecce–Parma 1–2 (Sztulics 1., ill. Tiago Gabriel 64. – öngól, Pellegrino 72.)
Kiállítva: Banda (Lecce, 57.), L, Gaspar (Lecce, 90+3.)
Később
18.00: Hellas Verona–Lazio
20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)
Kiállítva: Cambiaghi (58.)
Udinese–Pisa 2–2 (Kabasele 19., K. Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)
Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soulé 79.)
Atalanta–Torino 2–0 (De Ketelaere 13., Pasalic 90+5.)
Hétfőn játsszák
18.30: Genoa–Cagliari
21.00: Juventus–Cremonese
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|18
|14
|–
|4
|40–15
|+25
|42
|2. Milan
|19
|11
|7
|1
|30–15
|+15
|40
|3. Roma
|20
|13
|–
|7
|24–12
|+12
|39
|4. Napoli
|18
|12
|2
|4
|28–15
|+13
|38
|5. Juventus
|19
|10
|6
|3
|27–16
|+11
|36
|6. Como
|19
|9
|7
|3
|27–13
|+14
|34
|7. Atalanta
|20
|8
|7
|5
|25–19
|+6
|31
|8. Bologna
|19
|7
|6
|6
|26–20
|+6
|27
|9. Udinese
|20
|7
|5
|8
|22–32
|–10
|26
|10. Lazio
|19
|6
|7
|6
|20–16
|+4
|25
|11. Sassuolo
|20
|6
|5
|9
|23–27
|–4
|23
|12. Torino
|20
|6
|5
|9
|21–32
|–11
|23
|13. Cremonese
|19
|5
|7
|7
|20–23
|–3
|22
|14. Parma
|19
|5
|6
|8
|14–22
|–8
|21
|15. Cagliari
|19
|4
|7
|8
|21–27
|–6
|19
|16. Lecce
|19
|4
|5
|10
|13–27
|–14
|17
|17. Genoa
|19
|3
|7
|9
|19–29
|–10
|16
|18. Fiorentina
|20
|2
|8
|10
|21–31
|–10
|14
|19. Verona
|18
|2
|7
|9
|15–30
|–15
|13
|19. Pisa
|20
|1
|10
|9
|15–30
|–15
|13