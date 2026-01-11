Nemzeti Sportrádió

A hajrában csúszott ki a Fiorentina kezéből a három pont a Milan ellen

2026.01.11. 17:18
Pietro Comuzzo (5-össel) gólját ünneplik a firenzeiek (Fotó: Getty Images)
AC Milan Fiorentina Serie A
Az első félidőben három hatalmas helyzetet elpuskázó Christian Pulisic egymaga megnyerhette volna a Fiorentina elleni mérkőzést az AC Milannak, a milánóiaknak végül a döntetlennek is örülniük kellett a Serie A 20. fordulójának vasárnapi mérkőzésén.

Megkegyelmezett a házigazda firenzeieknek Christian Pulisic a Serie A vasárnapi második mérkőzésén. Az AC Milan amerikai szélsője ugyanis a 18. percben David De Geát is kicselezte, s csak az üres kapuba kellett volna gurítania, ám éles szögből elvétette a célt, majd három perccel később a tizenhatoson belülről pontosan célzott, de a spanyol kapus ezúttal nagy bravúrt bemutatva hárítani tudott. A támadó az első fél óra végéhez közeledve újfent ziccerbe került, de harmadikra sem sikerült bevennie a kaput. Az első játékrészt Paolo Vanoli kiállítása zárta le, Davide Massa játékvezető sokadik vehemens reklamálása után felküldte a hazaiak vezetőedzőjét a lelátóra.

Pulisic kihagyott helyzetei a második félidőben bosszulták meg magukat: a 66. percben Albert Gudmundsson szögletét Pietro Comuzzo a kapunak háttal felugorva csúsztatta a bal alsó sarokba. Amerikai csapattársának hibáit a rendes játékidő utolsó percében az egyre intenzívebben támadó Milanból Christopher Nkunku korrigálta némiképp, aki Youssouf Fofana passzából vette be a házigazdák kapuját. Az utolsó pillanatokban hazaiak részéről előbb Marco Brescianini a kapufát találta el, majd Moise Kean lövését védte nagy bravúrral Mike Maignan, a Milan kapusa – a bajnoki címre hajtó piros-feketék a Genoa elleni hazai döntetlen után ismét ikszeltek. 1–1

OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ

Fiorentina–Milan 1–1 (Comuzzo 66., ill. Nkunku 90.)

Korábban
Lecce–Parma 1–2 (Sztulics 1., ill. Tiago Gabriel 64. – öngól, Pellegrino 72.)
Kiállítva: Banda (Lecce, 57.), L, Gaspar (Lecce, 90+3.)

Később
18.00: Hellas Verona–Lazio
20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)
Kiállítva: Cambiaghi (58.)
Udinese–Pisa 2–2 (Kabasele 19., K. Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)
Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soulé 79.)
Atalanta–Torino 2–0 (De Ketelaere 13., Pasalic 90+5.)

Hétfőn játsszák
18.30: Genoa–Cagliari
21.00: Juventus–Cremonese

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale1814440–15+25 42 
2. Milan19117130–15+15 40 
3. Roma2013724–12+12 39 
4. Napoli18122428–15+13 38 
5. Juventus19106327–16+11 36 
6. Como1997327–13+14 34 
7. Atalanta2087525–19+6 31 
8. Bologna1976626–20+6 27 
9. Udinese2075822–32–10 26 
10. Lazio1967620–16+4 25 
11. Sassuolo2065923–27–4 23 
12. Torino2065921–32–11 23 
13. Cremonese1957720–23–3 22 
14. Parma1956814–22–8 21 
15. Cagliari1947821–27–6 19 
16. Lecce19451013–27–14 17 
17. Genoa1937919–29–10 16 
18. Fiorentina20281021–31–10 14 
19. Verona1827915–30–15 13 
19. Pisa20110915–30–15 13 

 

 

Ezek is érdekelhetik