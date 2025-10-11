Szoboszlai Dominik: Köszönjük Varga Barnabásnak is, hogy emlékeztetett minket, hogy nem szabad a bíróval beszélni

Szoboszlai Dominik:

„Beszéltük, hogy türelmesnek kell maradnunk, meglesznek a helyzeteink, és meg is voltak a helyzeteink. Az első félidőben nem jött össze, de a másodikban sikerült gólokat szereznünk. Figyelnem kellett, hogy ha Lukács Dániel és Gruber Zsombor elmegy valamerre, akkor nekem a másik pozícióba kell mozognom. Először játszottunk együtt így hárman, de egészen jól kiegészítettük egymást. Reméljük, a jövőben is lesz erre lehetőség, még akkor is, ha az eltiltottjaink visszajönnek. Köszönjük Varga Barnabásnak is (mondta tréfásan a csapatkapitány), hogy emlékeztetett minket, hogy nem szabad a bíróval beszélni, csak nekem lehet, normálisan és tisztelettudóan. Meccsről meccsre haladunk, kiutazunk Portugáliába, megnézzük, hogy ott mit tudunk elérni, aztán novemberben folytatjuk.”

Lukács Dániel:

„Ahogy a bajnokságban szoktam, a mai meccset is megpróbáltam vizualizálni, hogy megint szeretnék gólt szerezni. Most is bejött, így nagyon boldog vagyok. Az örmények nagyon jól védekeztek, türelmesen kellett játszanunk. Jól irányítottuk a meccset, és hála istennek a türelemnek meglett a gyümölcse. Az elképzelés egy elmozgó támadósorról szólt, és ezt sikerült is megvalósítanunk, az örmények nem is nagyon tudták, hogy ki hogyan védekezzen. A gólomnál kirázott a hideg, nagyon boldog voltam. Eszméletlen este volt, és ez eddig a legszebb pillanat eddig az életemben.”

Gruber Zsombor:

„Marco Rossi úgy küldött pályára, hogy próbáljak meg elöl zavarni, letámadni. A végén az örmények birtokolták többet a labdát, de úgy voltam vele, hogy csak egyszer jöjjön felém a labda, és abból gólt kell szerenem. Hála istennek visszapattant hozzám a labda, és le tudtuk zárni a meccset. A héten egy kisebb sérüléssel küzdöttem, éreztem a lábamat, nem is vagyok százszázalékos. Úgy voltam vele, hogy pályára kell kerülnöm. Fontos volt ez a meccs az ország számára, szóval próbáltam magam összeszedni. Örülök neki, hogy gólt szereztem és nyertünk. Végigfutott előttem minden a gólnál, hatvan-, hetvenezer ember itt szurkolt, felállt és örült, libabőrös vagyok még mindig. Sajnálom, hogy a nagymamám ezt már nem láthatta, de tudom, hogy neki is köze volt ahhoz, hogy visszapattant hozzám a labda.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 57 825 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Szoboszlai, Tóth A. (Nagy Zs., 63.) – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Hovhanniszjan, Sz. Muradjan, G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpertszjan – Barszegjan (Ranosz, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.), Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan

Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!