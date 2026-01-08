Legutóbb Szoboszlai bombája döntött az Arsenal ellen – videó

Nemzeti Sportrádió

2026.01.08.
Szoboszlai (8) bombája után hiába repült Raya kapus
Az angol élvonal egyik legnagyobb rangadóját csütörtökön este kilenctől rendezik, amikor a bajnoki címvédő Liverpool látogat a listavezető Arsenal otthonába. A két csapat idénybeli első mérkőzésén Szoboszlai Dominik parádés szabadrúgásgóllal döntötte el a három pont sorsát augusztus végén, a találatot meg is választották a hónap legszebbjének a bajnokságban.

 

Szoboszlai a 3. fordulóban idénybeli első bajnoki gólját szerezte az Arsenal ellen, a találat napokig uralta a közösségi média látványos gólokkal foglalkozó részét, a Liverpool szurkolói meg is választották a legszebb augusztusi gólnak, s később a Premier League is a hónap legszebbjének választotta. Beszélt Szoboszlai góljáról a korábbi angol válogatott kapus, Joe Hart, miközben a Manchester United legendás védője, a szintén egykori angol válogatott kiválóság Gary Neville azt mondta, ez a gól még Cristiano Ronaldónak is tetszett volna.

A két csapat csütörtök este ismét találkozik egymással, a mérkőzést a Nemzeti Sport Online folyamatosan frissülő szöveges közvetítésével lehet nyomon követni 21.00 órától.

ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

 

 

