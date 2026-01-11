„Négynapi ivászat után vettem meg a klubot” – euforikusan nyilatkozott a Palace-t kiverő kiscsapat tulajdonosa
Mint ismert, az angol hatodik vonalban szereplő Macclesfield FC óriási meglepetésre kiejtette a címvédő Crystal Palace-t a labdarúgó FA-kupában. A mérkőzés után emlékezetes nyilatkozatot tett Robert Smethurst, a klub tulajdonosa.
„Négy napig ittam, utána vásároltam meg a csapatot. Nem is emlékszem pontosan mindenre. Ahhoz képest nézzék meg, hol tartunk, ez fantasztikus. Ibizára is elviszem majd a srácokat!” – fogalmazott Smethurst, hozzátéve, hogy a mérkőzés előtt 6–0-s, esetleg 7–0-s zakóra számított.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik