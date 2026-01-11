„Négynapi ivászat után vettem meg a klubot” – euforikusan nyilatkozott a Palace-t kiverő kiscsapat tulajdonosa

„Négy napig ittam, utána vásároltam meg a csapatot. Nem is emlékszem pontosan mindenre. Ahhoz képest nézzék meg, hol tartunk, ez fantasztikus. Ibizára is elviszem majd a srácokat!” – fogalmazott Smethurst, hozzátéve, hogy a mérkőzés előtt 6–0-s, esetleg 7–0-s zakóra számított.

"I bought the club from Rightmove and look where we are now!"



Macclesfield FC owner, Robert Smethurst, confirms the players have earned a trip to Ibiza after beating Crystal Palace



January 10, 2026