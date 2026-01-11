Australian Open: Udvardy Panna ételmérgezéssel kórházba került
Ételmérgezéssel kórházba került az ausztrál nyílt teniszbajnokságra készülő Udvardy Panna – tudatta a világranglistán 87. játékos a közösségi oldalán.
Udvardy Panna – miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be – súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba került.
„Leszálltam Melbourne-ben, és máris mentem a kórházba. A legrosszabb ételmérgezésben volt részem, kifejezetten nem ajánlom a dolgot” – írta a Instagramon közzétett történetében a 27 éves teniszező, aki szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott a hobarti kemény pályás tornán, és legközelebb az Australian Open jövő vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.
