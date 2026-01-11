Vívás: a női párbajtőrcsapat a negyedik, a férfi ötödik a fudzsejrai vk-viadalon

A magyar női párbajtőr nagyot lépett előre: kevés hiányzott a párizsi csapatkvótához is, azóta viszont új szelek fújnak a szakágban, például azért is, mert Csobó Dominik vezeti a női válogatottat január óta, vagy például azért, mert végre visszatért sérülése után a csapatba Büki Lili – és persze leginkább azért, mert a társak kezdenek fellépni Muhari Eszter mellé, így nem kell állandóan az olimpiai bronzérmesnek húznia a szekeret egyedül.

December elején a vancovueri világkupaversenyen a Muhari Eszter, Büki Lili, Dékány Kinga, Borsody Emma összetételű négyes második lett, ezen a hétvégén Fudzsejrában Borsodyt Gachályi Gréta váltotta – a kvartett pedig ezúttal is bejutott a négy közé, s bár ott mindkét asszóját elveszítette, ez a két négyes tábla bizakodásra ad okot, s mindenképpen arra utal, a szakág igenis komolyan gondolja, hogy csapatként kvalifikáljon a Los Angeles-i olimpiára.

A férfiak egészen más úton járnak: a párizsi olimpiai arany után sérülések és betegségek, no meg a fiatalok erősödése is alakította az éppen pástra lépő csapatot – Fudzsejrában az ünnepek idején beteg Siklósi Gergely nem is vívott vasárnap, az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Kovács Gergely, Nagy Dávid négyes egyetlen asszót veszített a nap során, sajnos éppen a negyeddöntőt (és megint a hollandok ellen, ugyanúgy, mint a júniusi kontinensviadalon), így ezúttal az 5. helyen végzett.

VILÁGKUPAVERSENY, FUDZSEJRA

PÁRBAJTŐR, CSAPAT

FÉRFIAK

A 16 közé jutásért

Magyarország–Portugália 37:30 (Andrásfi +8, Koch +1, Nagy D. –2)

Nyolcaddöntő

Magyarország–Dél-Korea 37:29 (Andrásfi +5, Kovács G. +5, Koch –2)

Negyeddöntő

Hollandia–Magyarország 45:27 (Koch –1, Nagy D. –3, Kovács G. –4, Andrásfi –10)

Az 5–8. helyért

Magyarország–Franciaország 45:38 (Kovács G. +4, Andrásfi +2, Nagy D. +1)

Az 5. helyért

Magyarország–Egyiptom 41:39 (Nagy D. +7, Koch +2, Kovács G. –2, Andrásfi –5)

NŐK

A 16 közé jutásért

Magyarország–Üzbegisztán 45:31 (Dékány +5, Büki +4, Gachályi +3, Muhari +2)

Nyolcaddöntő

Magyarország–Ukrajna 44:36 (Büki +4, Dékány +3, Muhari +1)

Negyeddöntő

Magyarország–Svédország 45:37 (Muhari +7, Büki +1, Dékány 0)

Elődöntő

Egyesült Államok–Magyarország 45:37 (Muhari +4, Dékány –5, Büki –7)

A 3. helyért

Észtország–Magyarország 34:27