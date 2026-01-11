Vívás: hetedik a férfi tőrcsapat a párizsi világkupaversenyen
Újra a világbajnoki bronzérmes léphetett pástra a párizsi világkupaversenyen: Mihályi Andor ősszel megsérült az egyik edzésen, ám Franciaországban végre visszatérhetett – a Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely összetételű tőrcsapat gond nélkül hozta a nyolc közé jutást (milyen jó is ezt leírni hosszú-hosszú évek viszontagságai után!), azonban a negyeddöntőben Japánt ezúttal nem sikerült legyőzni, vagyis az 5–8. helyért folytathatta a magyar négyes: ott a bivalyerős orosz kvartett ezúttal jobbnak bizonyult, viszont Kína ezúttal sem járt túl a mieink eszén, ez pedig azt jelenti, hogy a párizsi vk-viadalon a magyar férfi tőrcsapat a hetedik helyen végzett.
VILÁGKUPAVERSENY, PÁRIZS
TŐR, CSAPAT
FÉRFIAK
A 16 közé jutásért
Magyarország–Bahrein 45:15 (Dósa +11, Tóth G. +11, Mihályi +8)
Nyolcaddöntő
Magyarország–Kanada 45:30 (Szemes +10, Dósa +4, Tóth G. +3, Mihályi –2)
Negyeddöntő
Japán–Magyarország 45:43 (Szemes +6, Dósa –2, Tóth G. –6)
Az 5–8. helyért
Orosz csapat–Magyarország 45:41 (Dósa +8, Tóth G. 0, Szemes –5, Mihályi –7)
A 7. helyért
Magyarország–Kína 45:35 (Szemes +12, Tóth G. +6, Mihályi –3, Dósa –5)