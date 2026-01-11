Kajak-kenu: világranglista-vezetőként várja az új évadot Csorba Zsófia
Pályafutása eddigi legjobb évét zárta a 22 éves kenus, Csorba Zsófia, aki tavaly U23-asként valósággal berobbant a felnőttmezőnybe: világbajnokságon, Európa-bajnokságon, világkupán és a maratoni vb-n is szerzett aranyérmet (több másik medália mellett), így – nem meglepő módon – a világranglista első helyén zárta 2025-öt.
„Mostanra már sikerült ezeket az eredményeket felfogni és a helyükre tenni, elég nagy plusz motivációt adtak az előttünk álló évadra – mondja az Utánpótlássportnak az újpesti sportoló. – Tavaly a szokásosnál kicsit később szálltunk le a vízről, novemberben még Törökországban edzőtáboroztunk, így a téli program három héttel később kezdődött. Szeretem ezt az időszakot is, megvan a szépsége, ráadásul
eddig jól alakul, minden téren látom a fejlődést.
Sífutó-edzőtáborba is eljutottunk nemrég Olaszországba, ami sokat hozzátett a teljesítményemhez. Februárban szállunk újra vízre, Kalifornia felé vesszük az irányt, ami már mindjárt itt van, és várhatóan utána is utazunk még külföldre.”
Tavasszal pedig már jönnek az első kiemelt események is, és idén is rendeznek vb-t, illetve Eb-t a felnőtteknek.
„Remélem, hogy a tavalyihoz hasonlóan sikeres évet zárok majd idén is.
Szeretnék ötszáz egyesben előrelépni, hosszú távon pedig a Los Angeles-i olimpia a cél.
A tervezés és a kivitelezés legfontosabb időszaka 2027 lesz, de úgy érzem, még sokat kell letennem az asztalra, hogy komolyan vegyenek.”
(Kiemelt képünk forrása: MKKSZ/Kovács Tamás)