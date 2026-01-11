Kajak-kenu: világranglista-vezetőként várja az új évadot Csorba Zsófia

Pályafutása eddigi legjobb évét zárta a 22 éves kenus, Csorba Zsófia, aki tavaly U23-asként valósággal berobbant a felnőttmezőnybe: világbajnokságon, Európa-bajnokságon, világkupán és a maratoni vb-n is szerzett aranyérmet (több másik medália mellett), így – nem meglepő módon – a világranglista első helyén zárta 2025-öt.

„Mostanra már sikerült ezeket az eredményeket felfogni és a helyükre tenni, elég nagy plusz motivációt adtak az előttünk álló évadra – mondja az Utánpótlássportnak az újpesti sportoló. – Tavaly a szokásosnál kicsit később szálltunk le a vízről, novemberben még Törökországban edzőtáboroztunk, így a téli program három héttel később kezdődött. Szeretem ezt az időszakot is, megvan a szépsége, ráadásul

eddig jól alakul, minden téren látom a fejlődést.

Sífutó-edzőtáborba is eljutottunk nemrég Olaszországba, ami sokat hozzátett a teljesítményemhez. Februárban szállunk újra vízre, Kalifornia felé vesszük az irányt, ami már mindjárt itt van, és várhatóan utána is utazunk még külföldre.”

Sírni csak a győzteseknek szabad – jó példa erre Csorba Zsófia is Forrás: MKKSZ

Tavasszal pedig már jönnek az első kiemelt események is, és idén is rendeznek vb-t, illetve Eb-t a felnőtteknek.

„Remélem, hogy a tavalyihoz hasonlóan sikeres évet zárok majd idén is.

Szeretnék ötszáz egyesben előrelépni, hosszú távon pedig a Los Angeles-i olimpia a cél.

A tervezés és a kivitelezés legfontosabb időszaka 2027 lesz, de úgy érzem, még sokat kell letennem az asztalra, hogy komolyan vegyenek.”

(Kiemelt képünk forrása: MKKSZ/Kovács Tamás)