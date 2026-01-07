„Nem mi játszunk a bajnokkal, hanem ők” – Szoboszlai Dominik az Arsenal-meccs előtt

Szoboszlai Dominik – első magyar labdarúgóként – angol bajnok lett, megnősült, édesapa lett; ez mind 2025-ben történt. De mik a további célok?

„Nagyon jó érzés volt ezeket átélni. Nyilván volt egy Puskásunk, aki majdnem mindent megnyert, igaz, ő nem Angliában játszott, hanem pályafutása jelentős részében a spanyol ligában – kezdte válaszát Szoboszlai, majd rátért a hosszú távú célokra. – Szeretnék Bajnokok Ligáját nyerni, szeretnék ott lenni Magyarországgal a következő Európa-bajnokságon és a következő világbajnokságon, azok után, hogy… de erről nem beszélek…”

Aztán kérdésre mégis elmondta, mit érzett az írek elleni vereség, a vb-álmok szertefoszlása után:

„Nem mérges voltam, hanem szomorú. Olyan szomorúságot éreztem, amilyet korábban sohasem. Tartozom egy világbajnoksággal (Magyarországnak)” – mondta válogatottunk csapatkapitánya, hozzátéve azt is, hogy természetesen újra szeretne angol bajnok lenni, egyáltalán: minél több trófeát gyűjteni, és, hogy a magánéletről is szó essen, szeretne előbb-utóbb háromgyermekes családapa lenni.

S hogy lát-e esélyt a bajnoki cím megvédésére?

„Tavaly februárban, ha jól emlékszem, tíz pont előnyünk volt. Nem győztem mondogatni magamnak, hogy még nem nyertük meg, még nem nyertük meg... De persze azt is, hogy itt a nagy esély, itt a nagy esély… Most olyan tetemes a lemaradásunk, hogy nem érdemes ilyen hosszú távon gondolkodni, csak mérkőzésről mérkőzésre tervezni. Álmodozni persze lehet, de jobb, ha mindig a következő mérkőzésre összpontosítunk, arra, hogy minél jobban teljesítsünk, igazoljuk, hogy továbbra is az első négybe tartozunk, aztán ha minden jól megy, meglátjuk a többit.”

A kérdésre, hogy szerinte a leendő angol bajnokkal játszanak-e csütörtök este Londonban, Szoboszlai frappánsan reagált:

„A Premier League nagyon hosszú, januárban még nem lehet győztest hirdetni. Nem gondolom, hogy a leendő bajnokkal játszunk, ők játszanak a (legutóbbi) bajnokkal. Természetesen a favoritok közé tartoznak, hihetetlen csapat nagyon jó játékosokkal, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a (Manchester) Cityt és az Aston Villát sem. Szóval nem mondanám, hogy a leendő bajnokkal játszunk. Ők játszanak a bajnokkal.”

Az előző és a mostani idény összevetéséről, az angol bajnoki címért zajló harc jelentette nyomásról Szoboszlai a következőket mondta:

„Az előző idény elején senki sem hitte, hogy egy új edzővel képesek leszünk megnyerni a bajnokságot, aztán jól kezdtünk, a nagyon kis esélyből egyre nagyobb lett, és bajnokok lettünk. Most is jól kezdtünk, nem mondom, sokszor szerencsénk volt a meccsek végén szerzett gólokkal, aztán jöttek sorban olyan szituációk, amikor nem tudtunk úgy reagálni, ahogyan kellett volna. Természetesen súlyos a téttel járó teher, de ha a világ legjobb klubjainak egyikében játszol, akkor fel kell készülni a nehéz helyzetek kezelésére. Ha nyersz, ha vesztesz, fel kell tudni dolgozni. Most minden játékos keresi magában a megoldást, akárcsak az edzői stáb. Szeretnénk visszatalálni önmagunkhoz, és nem is csak a helyezésre gondolok, hanem a játékra: szeretnénk úgy futballozni, mint a legutóbbi idényben. Persze erre minden ellenfelünk is készül, tudják, mit várhatnak tőlünk, de nekünk erre is meg kell találni a megoldást.”

Szoboszlai és Mohamed Szalah nemcsak a pályán, hanem azon kívül is jól megértik egymást; a beszélgetés utolsó szakasza az ő emberi kapcsolatukról szólt.

„Érkezésemkor gyakorlatilag az első napon a szárnyai alá vett, nagyon sokat segített, bármikor kérdezhettem tőle, mindig készen állt a válaszra, nagyon sokat tanulhattam tőle. Egyre közelebb kerültünk egymáshoz, kialakult a kölcsönös bizalom, és talán sokkal többet megtudtam róla, mint azok, akik régebbről ismerik – fogalmazott a magyar játékos, kitérve 2025 őszére is, amikor inkább a kezdőcsapatból kikerülő egyiptomi szorult segítségre. – Nem volt jó látni, ami vele történik, de kellően profi ahhoz, hogy megoldja. Ha szüksége volt rám, ott voltam, hogy próbáljak segíteni, de ő olyan karakter, aki képes ezt a helyzetet egyedül is kezelni. A klub és az ő döntésén múlik a folytatás, de reméljük, hogy az Afrika-kupáról visszatér hozzánk, és ugyanúgy segítségünkre lesz, mint az előző, remekül sikerült idényében. Barátként és csapattársként is mondom, hogy imádok vele játszani, ismerem a futballját, éppen elégszer bizonyította, hogy kiváló futballista, aki bármire képes.”