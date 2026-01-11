Női röplabda Extraliga: simán nyerte a Kaposvár elleni rangadót a Vasas

A fővárosiaknak a mostani volt az első idei mérkőzésük, míg a kaposváriak szerdán már pályára léptek a Challenge-kupában. A meccs esélyesei a még mindig százszázalékos fővárosiak voltak, de azért nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt két és fél évben egyedül a kaposváriak tudták legyőzni őket a bajnokságban.

Most is jobban kezdtek, de 1:3 után gyorsan visszavették a vezetést a piros-kékek, egy hétpontos sorozatnak köszönhetően pedig a végjáték előtt tízre ugrott a különbség. Ugyan a vendégek valamennyit kozmetikáztak az eredményen a végén, de aztán a hazaiak utolsó két pontja két rontott kaposvári nyitásból született.

A második szett volt a legszorosabb, de ebben is mindössze két ponttal gyűjtöttek többet a kaposváriak, hogy aztán katasztrofálisan kezdjék a harmadik felvonást: 7:0 után tudták megszerezni első pontjukat, elsősorban gyenge támadásbefejezésüknek köszönhetően. Ugyan ezután kicsit összekapták magukat a vendégek, de így is volt, amikor tíz pont fölé ugrott a különbség. Ugyan Bagyinka Fanni nyitássorozatával négy meccslabdát is hárítottak a somogyiak, de még így is ez lett a legsimább szett.

A magyar női csapatok közül ebben az idényben a Vasas búcsúzott legelőször a nemzetközi porondtól, most azonban jelezték, hogy idehaza még mindig ők az uralkodók.

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

VASAS ÓBUDA–KHG KAPOSVÁRI NRC 3:0 (18, 20, 17)

Budapest, Folyondár u., 500 néző. Vezette: Adler, Szabó P.

VASAS ÓBUDA: Fekete F. 5, Leite 6, OHWOBETE 11, Papp 4, SUNDERLÍKOVÁ 18, GLEMBOCZKI 9. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Kiss G. 1, Csereklye, Boskó 1, Sinka. Edző: Janisz Athanaszopulosz

KNRC: Bagyinka 3, Rabelo 7, Horváth L. 4, RICHTER 12, Fegyik 3, Giorgi 6. Csere: Szerencsés, Guimaraes (liberók), Johnson 7, Szerényi 2, Borhi. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 5:4, 10:6, 12:9, 19:9, 20:14, 24:17. 2. játszma: 2:0, 5:4, 10:5, 11:9, 15:11, 19:14, 22:15, 24:19. 3. játszma: 7:0, 9:4, 9:5, 11:7, 17:8, 21:10, 24:13