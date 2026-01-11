Már az 51. másodpercben előnybe került a Lecce, de így is kikapott a Parmától
Nikola Sztulics már az 51. másodpercben megszerezte a vezetést a saját közönsége előtt játszó Leccének, a szerb csatár hét méterről lőtt a bal alsóba. Eusebio Di Francesco együttese ezután jó darabig tartani tudta az eredményt, ám az 57. percben létszámhátrányba kerültek a hazaiak, miután az ellenfelét letalpaló Lameck Bandát VAR-ozás után kiszórta a játékvezető.
A 64. percben egyenlítettek a vendégek, amikor egy jobb oldalról érkező beadást Tiago Gabriel csúsztatott védhetetlenül a saját kapujába, majd nyolc perccel később egy szöglet után Mateo Pellegrino bólintott a hálóba, megfordítva a mérkőzést. A ráadásban a hazai együttesből Kialonda Gaspar is „kiállíttatta magát”, így a Lecce kettős emberhátrányban és pont nélkül fejezte be a találkozót. 1–2
OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
Lecce–Parma 1–2 (Sztulics 1., ill. T. Gabriel 64. – öngól, Pellegrino 72.)
Kiállítva: Banda, Gaspar (mindkettő Lecce, 57., ill 90+3.)
Később
15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Lazio
20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)
Kiállítva: Cambiaghi (58.)
Udinese–Pisa 2–2 (Kabasele 19., Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)
Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soule 79.)
Atalanta–Torino 2–0 (De Ketelaere 13., Pasalic 90+5.)
Hétfőn játsszák
18.30: Genoa–Cagliari
21.00: Juventus–Cremonese
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|18
|14
|–
|4
|40–15
|+25
|42
|2. Milan
|18
|11
|6
|1
|29–14
|+15
|39
|3. Roma
|20
|13
|–
|7
|24–12
|+12
|39
|4. Napoli
|18
|12
|2
|4
|28–15
|+13
|38
|5. Juventus
|19
|10
|6
|3
|27–16
|+11
|36
|6. Como
|19
|9
|7
|3
|27–13
|+14
|34
|7. Atalanta
|20
|8
|7
|5
|25–19
|+6
|31
|8. Bologna
|19
|7
|6
|6
|26–20
|+6
|27
|9. Udinese
|20
|7
|5
|8
|22–32
|–10
|26
|10. Lazio
|19
|6
|7
|6
|20–16
|+4
|25
|11. Sassuolo
|20
|6
|5
|9
|23–27
|–4
|23
|12. Torino
|20
|6
|5
|9
|21–32
|–11
|23
|13. Cremonese
|19
|5
|7
|7
|20–23
|–3
|22
|14. Parma
|19
|5
|6
|8
|14–22
|–8
|21
|15. Cagliari
|19
|4
|7
|8
|21–27
|–6
|19
|16. Lecce
|19
|4
|5
|10
|13–27
|–14
|17
|17. Genoa
|19
|3
|7
|9
|19–29
|–10
|16
|18. Fiorentina
|19
|2
|7
|10
|20–30
|–10
|13
|19. Verona
|18
|2
|7
|9
|15–30
|–15
|13
|19. Pisa
|20
|1
|10
|9
|15–30
|–15
|13