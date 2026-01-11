Már az 51. másodpercben előnybe került a Lecce, de így is kikapott a Parmától

Nikola Sztulics már az 51. másodpercben megszerezte a vezetést a saját közönsége előtt játszó Leccének, a szerb csatár hét méterről lőtt a bal alsóba. Eusebio Di Francesco együttese ezután jó darabig tartani tudta az eredményt, ám az 57. percben létszámhátrányba kerültek a hazaiak, miután az ellenfelét letalpaló Lameck Bandát VAR-ozás után kiszórta a játékvezető.

A 64. percben egyenlítettek a vendégek, amikor egy jobb oldalról érkező beadást Tiago Gabriel csúsztatott védhetetlenül a saját kapujába, majd nyolc perccel később egy szöglet után Mateo Pellegrino bólintott a hálóba, megfordítva a mérkőzést. A ráadásban a hazai együttesből Kialonda Gaspar is „kiállíttatta magát”, így a Lecce kettős emberhátrányban és pont nélkül fejezte be a találkozót. 1–2

OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ

Lecce–Parma 1–2 (Sztulics 1., ill. T. Gabriel 64. – öngól, Pellegrino 72.)

Kiállítva: Banda, Gaspar (mindkettő Lecce, 57., ill 90+3.)

Később

15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)

18.00: Hellas Verona–Lazio

20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)

Kiállítva: Cambiaghi (58.)

Udinese–Pisa 2–2 (Kabasele 19., Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)

Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soule 79.)

Atalanta–Torino 2–0 (De Ketelaere 13., Pasalic 90+5.)

Hétfőn játsszák

18.30: Genoa–Cagliari

21.00: Juventus–Cremonese