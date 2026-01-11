Nemzeti Sportrádió

Már az 51. másodpercben előnybe került a Lecce, de így is kikapott a Parmától

M. B.M. B.
2026.01.11. 14:36
Fotó: Getty Images
Nem szerzett pontot a Lecce hazai pályán a Parma ellen az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 20. fordulójában.

Nikola Sztulics már az 51. másodpercben megszerezte a vezetést a saját közönsége előtt játszó Leccének, a szerb csatár hét méterről lőtt a bal alsóba. Eusebio Di Francesco együttese ezután jó darabig tartani tudta az eredményt, ám az 57. percben létszámhátrányba kerültek a hazaiak, miután az ellenfelét letalpaló Lameck Bandát VAR-ozás után kiszórta a játékvezető.

A 64. percben egyenlítettek a vendégek, amikor egy jobb oldalról érkező beadást Tiago Gabriel csúsztatott védhetetlenül a saját kapujába, majd nyolc perccel később egy szöglet után Mateo Pellegrino bólintott a hálóba, megfordítva a mérkőzést. A ráadásban a hazai együttesből Kialonda Gaspar is „kiállíttatta magát”, így a Lecce kettős emberhátrányban és pont nélkül fejezte be a találkozót. 1–2

OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
Lecce–Parma 1–2 (Sztulics 1., ill. T. Gabriel 64. – öngól, Pellegrino 72.)
Kiállítva: Banda, Gaspar (mindkettő Lecce, 57., ill 90+3.)

Később
15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Lazio
20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Como–Bologna 1–1 (Baturina 90+4., ill. Cambiaghi 49.)
Kiállítva: Cambiaghi (58.)
Udinese–Pisa 2–2 (Kabasele 19., Davis 40. – 11-esből, ill. Tramoni 13., Meister 67.)
Roma–Sassuolo 2–0 (Koné 76., Soule 79.)
Atalanta–Torino 2–0 (De Ketelaere 13., Pasalic 90+5.)

Hétfőn játsszák
18.30: Genoa–Cagliari
21.00: Juventus–Cremonese

   
A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Internazionale1814440–15+2542
2. Milan18116129–14+1539
3. Roma2013724–12+1239
4. Napoli18122428–15+1338
5. Juventus19106327–16+1136
6. Como1997327–13+1434
7. Atalanta2087525–19+631
8. Bologna1976626–20+627
9. Udinese2075822–32–1026
10. Lazio1967620–16+425
11. Sassuolo2065923–27–423
12. Torino2065921–32–1123
13. Cremonese1957720–23–322
14. Parma1956814–22–821
15. Cagliari1947821–27–619
16. Lecce19451013–27–1417
17. Genoa1937919–29–1016
18. Fiorentina19271020–30–1013
19. Verona1827915–30–1513
19. Pisa20110915–30–1513

 

 

