La Liga 2: mesterhármast szerzett a kölcsönadott Fradi-csatár

Értékes győzelmet aratott a spanyol másodosztályban a kiesés ellen küzdő Real Zaragoza a listavezető Racing Santander elleni idegenbeli mérkőzésen. A 3–2-re megnyert találkozó hőse kétségkívül az FTC-től kölcsönvett center, Kenan Kodro volt, aki háromszor vette be az éllovas kapuját.

„A csapat most megmutatta az igazi arcát, főleg az első félidőben, amikor tömören védekeztünk, és a széleken veszélyes támadásokat vezettünk. A helyzeteink alapján akár több gólt is rúghattunk volna, de a legfontosabb, hogy megszereztük a győzelmet, a sikerekért minden meccsen nagyon meg kell szenvedni. Még van remény a bennmaradásra, efelől semmi kétségem sincs. Nem sokan fogadtak volna ma a mi győzelmünkre, de ez már csak egy ilyen liga, itt bárki legyőzhet bárkit. Nehéz helyzetben vagyunk, de igyekszünk elmozdulni a kiesőzónából. Most nagyon fontos lépést tettünk, az biztos” – nyilatkozta az El Periódico de Aragónnak Kodro.

Az összefoglaló megtekintése átkattintás után a YouTube-on