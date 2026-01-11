Nemzeti Sportrádió

La Liga 2: mesterhármast szerzett a kölcsönadott Fradi-csatár

2026.01.11. 15:32
Kenan Kodro (fehérben) háromszor talált a kapuba legutóbbi spanyol bajnokiján (Fotó: Getty Images)
Mesterhármasával gyakorlatilag egyedül nyerte meg a Real Zaragozának a Racing Santander elleni idegenbeli bajnokit Kenan Kodro a spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában. A Ferencvárostól kölcsönvett tizenötszörös bosnyák válogatott csatár az első félidőben kétszer, a másodikban egyszer vette be a zöld-fehérek kapuját a 3–2-es győzelemmel végződött találkozón. Kodro eddigi tizenöt bajnokiján hat gólt szerzett.

Értékes győzelmet aratott a spanyol másodosztályban a kiesés ellen küzdő Real Zaragoza a listavezető Racing Santander elleni idegenbeli mérkőzésen. A 3–2-re megnyert találkozó hőse kétségkívül az FTC-től kölcsönvett center, Kenan Kodro volt, aki háromszor vette be az éllovas kapuját.

„A csapat most megmutatta az igazi arcát, főleg az első félidőben, amikor tömören védekeztünk, és a széleken veszélyes támadásokat vezettünk. A helyzeteink alapján akár több gólt is rúghattunk volna, de a legfontosabb, hogy megszereztük a győzelmet, a sikerekért minden meccsen nagyon meg kell szenvedni. Még van remény a bennmaradásra, efelől semmi kétségem sincs. Nem sokan fogadtak volna ma a mi győzelmünkre, de ez már csak egy ilyen liga, itt bárki legyőzhet bárkit. Nehéz helyzetben vagyunk, de igyekszünk elmozdulni a kiesőzónából. Most nagyon fontos lépést tettünk, az biztos”nyilatkozta az El Periódico de Aragónnak Kodro.

Az összefoglaló megtekintése átkattintás után a YouTube-on

 

