Tenisz: Swiatek veresége is belefért, a lengyelek nyerték a United-kupát

A 11.8 millió dollár összdíjazású ausztráliai viadal sydney-i döntőjében a svájciak voltak az ellenfelek. A hatszoros Grand Slam-bajnok Iga Swiatek 3:6, 6:0, 6:3-ra kikapott ugyan Belinda Bencictől, de a sérülés miatt közel hét hónapot kihagyó, s most visszatérő Hubert Hurkacz egyenlített azzal, hogy három szettben legyőzte a búcsúszezonját töltő Stan Wawrinkát (6:3, 3:6, 6:3).

A Katarzyna Kawa, Jan Zielinski vegyes páros aztán két sima játszmában (6:4, 6:3) jobbnak bizonyult Bencicnél és Jakub Paulnál, így a sorozatban harmadik fináléjukban szereplő lengyelek örülhettek. A csapat ráadásul a négy között visszavágott a tavalyi döntős vereségért az Egyesült Államoknak.

Idén 18 csapat vett részt a Perthben és Sydney-ben rendezett United-kupán, amely az egyik felvezető versenye a jövő vasárnap rajtoló Australian Opennek.