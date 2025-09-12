Lukács Dániel: Ha nem vagyok kellően elszánt, talán fodrászként dolgoznék

– Számított arra, hogy Portugália ellen mutatkozik be a válogatottban?

– Csak azután, hogy a szünetben a szakmai stáb tagja szólt, tíz percem van melegíteni, utána valószínűleg becserélnek – mondta a Nemzeti Sportnak Lukács Dániel, a Puskás Akadémia 29 éves támadója első válogatott fellépése után. – Hihetetlen élményt jelentett a Puskás Aréna hangulata, már a bemelegítés közben libabőrös lettem, majd több mint hatvanezer emberrel együtt felemelő volt énekelni a Himnuszt. Gyerekkorom óta arra vágytam, hogy címeres mezben léphessek pályára, úgyhogy elhiheti, földöntúli érzés volt világbajnoki selejtezőn bemutatkozni.

– Ráadásul világsztárok ellen…

– Nekem csak az számít, hogy Magyarországot képviselhettem. A kispadon ülve korábbi kecskeméti csapattársamat, Szalai Gábort kérdezgettem, kik játszanak az ellenfélnél, mert őszintén szólva nem ismertem minden portugált.

– Hogyan értékeli a pályán töltött harminchat percét?

– Sok labdaérintésem nem volt, de sejtettem, hogy inkább a védekezésből kell kivennem a részem. Egyszer-kétszer sikerült elfutnom a jobb szélen, az ellenfél védőinek szorításában azonban nem volt egyszerű feladatom – testközelből tapasztaltam, milyen magabiztosak a labdával. Egy szusszanásra sem lehetett megállni, folyamatosan sprintelnem vagy legalább kocognom kellett. Érzelmileg is megterhelő volt a meccs: Varga Barnabás második fejese eufóriát hozott, két perccel később hatalmas csalódást jelentett a kapott gól. Nyilván sokkal jobb csapat a portugál, ám a játék képe alapján rászolgáltunk volna a pontszerzésre, hősiesen küzdöttünk érte.

– Leülepedett már önben mindaz, ami kedd este történt?

– A vereség ellenére boldog vagyok, hogy ezt átélhettem. Óriási motivációt jelent, hogy tapasztalhattam azt a miliőt és profizmust, ami körülvette ezt a mérkőzést. Nehéz szavakba önteni, mennyire fűt a bizonyítási vágy, mindent megteszek azért, hogy a következő hetekben is elnyerjem Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát, és ott lehessek az Örményország és Portugália elleni októberi vb-selejtezőmérkőzésen.

Lukács Dániel (balra) 36 percen át nézett farkasszemet a portugálok sztárjaival (Fotó: Árvai Károly)

– Huszonkilenc évesen mutatkozott be a válogatottban. Lepörgette magában, milyen út vezetett idáig?

– Hogyne, volt időm végiggondolni a pályafutásomat! Tizennyolc éves koromig kisebb budapesti klubokban nevelkedtem, a legtöbb időt a REAC kötelékében töltöttem, viszonylag későn, tizennyolc évesen kerültem a Budapest Honvéd akadémiájára. Nemrégiben kaptam egy csapatképet, amit nézegetve rádöbbentem, hogy a hajdani rákospalotai társak közül senkiből sem lett élvonalbeli labdarúgó, csak belőlem. Viccesen mondhatnám, lehet, azért én vittem többre, mert kevésbé voltam társasági ember, és nem szerettem annyira bulizni, de valójában a kitartásomnak tulajdonítom, hogy profi futballista lettem.

– Mindig is hitt abban, hogy alacsonyabb osztályból indulva elérheti a céljait?

– Gyerekként sokat álmodoztam, de nem gondoltam volna, hogy a válogatottságig eljutok. Az viszont mindig is a szemem előtt lebegett, hogy profi labdarúgó legyek, mert úgy éreztem, csak a futballhoz, a góllövéshez értek – emlékszem, a másodosztályban az U17-esek között negyvennégyet szereztem egy idényben. Mint minden sportoló pályafutásában, az enyémben is voltak mélypontok. A Honvéd NB III-as tartalékcsapatában szerepelve padlón voltam, komolyan megfordult a fejemben, abba kellene hagynom a futballt. Nem ment a játék, és ahelyett, hogy még keményebben edzettem volna, értetlenkedtem, miért más kap lehetőséget a felnőtteknél. Szerencsére ekkortájt ismertem meg a feleségemet, valamint Horváth Zsolt játékosügynököt, akik rengeteget segítettek abban, hogy kikecmeregjek a gödörből, és mellém álljon a szerencse.