130 éves a Magyar Olimpiai Bizottság

130 év… Megannyi küzdelem, elszántság, hit és győzelem. 130 év alatt a Magyar Olimpiai Csapat színeiben 3045 sportoló vett részt az olimpiákon, közülük 752-en szereztek érmet. A MOB alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaest egyszerre tekintett vissza a múlt nagy pillanataira és vetett egy pillantást a jövőbe.

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Az olimpiai bajnoki cím Magyarországon soha nem csupán egy sportsikert takart, a történelem nehéz időszakaiban valódi gyógyírt jelentett. A sport és legfőképpen az olimpiai sport az elmúlt 130 évben a magyar önkifejezés, önbecsülés és összetartozás egyik legerősebb formájává vált.”

Gyulay Zsolt köszönetet mondott a sportolók mellett az edzőknek, a szakembereknek és a családoknak, és természetesen nem feledkezett meg a MOB szponzorairól sem. A kiemelt támogatók – Szerencsejáték Zrt. MVM, MOL, MOL-Új-Európa Alapítvány, MBH Bank, Coop – képviselői is meghívást kaptak a gálaestre, és az elnök az ő fontos szerepükre is kitért, hiszen nélkülük nem valósulhatnának meg a bizottság programjai, eseményei.

Gulyás Michelle öttusázó

Gyulay Zsolt egyúttal bejelentette: a 2026-os évet az első magyar olimpiai aranyérem megszületésének 130. évfordulója alkalmából magyar olimpiai emlékévnek nyilvánítják. Terveik szerint ennek kapcsán az olimpiai bajnokok szülővárosában emlékművet állítanak, amely örökre megőrzi a nevüket és emlékeztet a győzelmükre.

A gálaest vendégei voltak az olimpiákon érmet szerzett magyar sportolók, edzők, és elfogadta a MOB meghívását dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke, Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöke, Thomas Bach, a NOB tiszteletbeli elnöke, és rajtuk kívül is jó néhány NOB-tag.

A köztársasági elnök köszöntőjében elmondta: „Magyarországon a sport és az olimpiai mozgalom olyan eleven, összetartó és példamutató közösséget teremtett, amely méltán tekinthető nemzeti önazonosságunk egyik sarokkövének.”

Juan Antonio Samaranch tolmácsolta a NOB elnöke, Kirsty Coventry jókívánságait, aki nagyon sajnálja, hogy nem vehet részt ezen a történelmi eseményen, amelyen az olimpiai család egyik legrégebbi és legelhivatottabb tagját ünneplik.

Szilágyi Áron, Szász Emese, Somfai Péter, Nemcsik Zsolt vívók

Samaranch elismerően mondta el, hogy Magyarország részt vett minden olimpián, amelyen szabad akaratából dönthetett a részvételről. És egy ökölvívó hasonlattal élve úgy fogalmazott: a Magyar Csapat mindig – mindig – a saját súlycsoportja felett harcolt. És nemcsak sportolóin keresztül tett tanúbizonyságot arról, mennyire szenvedélyes, ha sportról van szó, hanem azzal is, hogy otthont adott a világ legfontosabb sporteseményeinek.

„Önök közös erőfeszítéssel egy olyan ökoszisztémát teremtettek, amelyben a sport valóban virágzik, ahol sportolóik fejlődhetnek, ahol a nemzetközi közösség otthon érzi magát és kivételes színvonalú kiszolgálásban részesül” – mondta Samaranch, majd még egyszer gratulált a MOB alapításának 130. évfordulójához.

190 arany-, 165 ezüst-, 189 bronzérem: ez a Magyar Csapat olimpiai mérlege.

És ami mögötte van: 15 millió magyar szíve, öröme, könnye és összetartása.