Zseljko Gavrics beírhatja magát az ETO történelemkönyvébe

A FORDULÓ DUPLÁZÓJA

Sokoldalúságát bizonyította Lukács Dániel a DVTK ellen

A korábbi csapata ellen két gólt szerző Lukács Dániel megmutatta, hogy ha kell, jókor van jó helyen, és a tizenhatoson kívülről is veszélyes.

Hornyák Zsolt vicce szerint Lukács Dániel megengedhetné a csapattársainak, hogy beleszürcsöljenek a mate teájába, hátha segítene nekik a gólszerzésben. A Puskás Akadémia 29 éves támadója előszeretettel fogyasztja a Dél-Amerikából származó, élénkítő hatású főzetet, de aligha ez áll annak a hátterében, hogy szombaton az ő duplájával győzte le csapata a Diósgyőri VTK-t hazai pályán 2–1-re, valamint hogy a bajnoki idényben 11 találattal az újpesti Aljosa Matkóval holtversenyben a góllövőlista élén áll.

Lukács Dániel góljaival nyerte meg a Diósgyőr elleni bajnokit a Puskás Akadémia – és tapad az élmezőnyre (Fotó: Török Attila)

„A csatáraim közül neki vannak a legjobb képességei, amelyeket a tizenhatoson belül lehet kamatoztatni – mondta lapunknak Hornyák Zsolt a lefújást követően. – Míg a többiek lassabban kerültek formába, ő megmutatta magát, első számúvá lépett elő. Nem volt szüksége adaptálódásra, az első meccsek óta azt nyújtja, amit tud. Mindent a futballnak rendel alá, és most visszakapja, amit beletett a munkába.”

Valóban: Lukács Dániel a 2022–2023-as idényben még az NB II-ben, radar alatt futballozott, mostanra pedig ötszörös válogatottnak vallhatja magát. Bár még nem ért véget a szezon, egy forduló hátravan, arról már a villámléptű támadó beszélt lapunknak, miként értékeli az őszét.

„Az én példám is bizonyítja, a futballban hatalmasat fordulhat a világ az emberrel: tavasszal kiestem a Kecskeméttel, most pedig nagyszerű idényt futok, amit remélem, hasonlóképpen folytatok – mondta a lapunk által 7-es osztályzattal a találkozó legjobbjának választott Lukács Dániel. – Nem számítottam arra, hogy ennyi gólt szerzek majd, de törekedtem rá. Nekem teljesen mindegy, ha egy méterről vagy tizenhét méterről találok be, csak gólt szeretnék rúgni.”

A DVTK ellen közelről és távolról is bevette Karlo Sentic kapuját: a 19. percben a kapusról kipattanó labdát továbbította a hálóba, a 47. percben pedig átlövésből volt eredményes.

„Az elsőnél nagyon éreztem, hogy ha Dárdai Palkó kapura tudja lőni a labdát, védés esetén Karlo Sentic hova ütheti. Szerencsére jól kalkuláltam, és mivel azt a területet támadtam, ahová a labdát vártam, odaértem rá és a kapuba passzoltam. A másodiknál már korábban szerettem volna lőni, de Szatmári Csaba kicsit meglökött, ezért tolnom kellett még egyet a labdán. Utólag mondtam is neki, nagyon köszönöm, hogy így tett, mert éppen ennyi kellett ahhoz, hogy jól jöjjön ki a lépés: megpróbáltam minél erősebben ellőni a hosszú sarokba és sikerült gólt szereznem. Sokat gyakoroljuk edzés után az ilyen helyzeteket Dala Martinnal, aminek meglett az eredménye. Korábban elhatároztam, hogy ha a DVTK ellen betalálok, nem ünneplek, sosem feledem azt a másfél évet, amelyet a volt klubomnál töltöttem.”

A FORDULÓ VILLANÁSA

Nem látványos, de eredményes: ezért kulcsember Aljosa Matko

Aljosa Matko, az Újpest FC 11 gólos szlovén szélsője a számok és a pályán látottak alapján is különleges futballista, amit az MTK ellen szerzett duplájával ismét alátámasztott.

Érdekes profilú játékos a góllövőlistát 11 góllal holtversenyben vezető Aljosa Matko. Az Újpest nyáron szerződtetett 25 éves szlovén játékosa ritkán cselez, rendkívül kevés alkalommal juttatja a labdát az ellenfél tizenhatosán belülre, alig készít elő lövést, az idényben nincs gólpassza, térnyerő, azaz progresszív labdavezetésre sem igen vállalkozik, és alig van olyan a posztján szereplők közül, aki kevesebb beadással próbálkozna nála, mégis ő az NB I egyik legjobb szélső támadója – ezt az MTK Budapest ellen 4–3-ra megnyert mérkőzésen szerzett duplájával és Kovács Patrik öngólját megelőző „gólpasszával” újfent bizonyította.

Aljosa Matko (fehérben) nem nyer meg minden párharcot, a kapu előtt azonban rendre jó döntéseket hoz (Fotó: Földi Imre)

Bár korábbi állomáshelyein középcsatárként és bal oldali szélsőként is szerepeltették, az Újpest FC-nél jól ismerték fel, hogy képességeit leginkább a jobb oldalon tudja kamatoztatni. Sebességéről mindenki megbizonyosodhatott az elmúlt 17 fordulóban: nemcsak robbanékony, a hosszabb sprinteknél is nehéz tartani vele a lépést. Alacsony súlypontja, mozgékonysága és magas játékintelligenciája miatt nehéz féken tartani, már csak azért is, mert rendkívül jól olvassa a játékot és támadja azokat a területeket, ahová a labda jó eséllyel érkezhet.

Higgadt, önbizalomtól duzzadó játékosként remekül sáfárkodik a lehetőségeivel, aminek megágyaz, hogy minden második lövési kísérlete eltalálja a kaput, ami kifejezetten jó arány. A várható gólok mutatója (xG) 8.03 az idényben, 11 gólja jelzi, hogy valamelyest felülteljesít az évadban, mindenesetre a helyzetei minősége arra világít rá, hogy kedvező pozícióban próbálkozik lövéssel. Sokrétűségét jól kamatoztatja helyzetbe kerülve: fejjel, sarokkal és a gyengébbik, bal lábával is szerzett már gólt lila-fehérben.

Hogy mennyire fontos játékosa az Újpestnek, jelzi, hogy a csapat góljainak 44 százalékát ő szerezte, nem véletlenül mondta lapunk kérdésére Bodor Boldizsár megbízott vezetőedző, hogy nagyon nagy értéke a csapatnak. A Transfermarkt adatbázisa szerint ő az egyetlen tagja a keretnek, aki a szezonban növelte a becsült piaci értékét, amely 1.2 millió euróról 1.5-re ugrott. Ha így folytatja, megnyílhat előtte az út a szlovén válogatottba, amelyben júniusban mutatkozott be, továbbá azon sem lennénk meglepve, ha teljesítményével felhívná magára más csapatok figyelmét.

A FORDULÓ GÓLJA

Skribek Alen találata a Kisvárda ellen

A FORDULÓ CSERÉJE

Bárány Donát: Gól az FTC-pályán, majd államvizsga

A Debreceni VSC csatára, Bárány Donát csereként beszállva volt eredményes az Üllői úton, kedden pedig az iskolapadban kell bizonyítania.

A DVSC is legyőzte a Ferencvárost idegenben – a Loki 1–0-ra nyert a Groupama Arénában vasárnap, így a Puskás Akadémia (1–2), a ZTE FC (1–2) és a Nyíregyháza Spartacus (1–3) után a Debrecen is három ponttal távozott az Üllői útról a jelenlegi bajnoki idényben. A hétvégi mérkőzés hőse a csereként beszálló Bárány Donát volt, aki a 75. percben szerzett gólt, az úgyszintén csereként pályára lépő Komáromi Györgytől kapott passz után.

Bárány Donát beállítása nyerő húzásnak bizonyult, az ő gólja döntötte el az FTC elleni rangadót (Fotó: Török Attila)

„Nagyon sajnáltam a remek formában futballozó Szuhodovszki Somát, hiszen megsérült, ezért kellett beszállnom a kispadról – mondta lapunknak Bárány Donát, a DVSC 25 éves csatára. – Mindössze egy-két perc jutott a bemelegítésre, szerencsére minden meccs előtt elvégzem a szokásos munkámat, így nem teljesen hidegen kellett a pályára lépjek. Ha a játékomat nézzük, nem voltam elégedett magammal, de a győztes gólom sokat dobott a teljesítményemen: Komáromi György labdát szerzett, majd passzolt nekem, s éreztem, hogy egyből nem tudom ellőni, de ha a védővel ellentétes mozgást végzem, akkor szabad az út, így is tettem. Fantasztikus érzés volt gólt szerezni, mégiscsak így vezettünk egy-nullára, és ezt az előnyt sikerült is megtartanunk! A harmadik helyen állunk a tabellán, de nem tekintünk nagyon előre, csak a Kisvárda elleni hazai meccsre koncentrálunk, azt szeretnénk behúzni, s ott maradni az élmezőnyben. Ha ezt a jó sorozatot sikerül minél tovább kitolni a tavasszal is, akkor lehet merészebb álmokat is szövögetni.”

A jelenlegi bajnoki idényben hét gólnál és két gólpassznál tartó Bárány Donát nemcsak a futballpályán, hanem az iskolapadban is jeleskedik: kedden államvizsga vár rá.

„Meg kell védenem a szakdolgozatom és szóbeli vizsgát kell tennem az elmúlt években tanultakról, a Debreceni Egyetem Sportközgazdász mesterképzési szakát végzem. Hogy hol izgulok jobban, a Fradi-pályán vagy a tanárok előtt? Mindkét helyen más jellegű drukk van az emberben, de ez természetes. Persze egyelőre a sport, a labdarúgás az első az életemben, de érdekel a tanulás, a matematika világa, örülnék, ha ezen a téren tudnék elhelyezkedni a futball utáni életemben. A sport és a pénzügyek összefüggnek, meglátjuk, mit hoz az élet. Még nincs konkrét elképzelésem, ráérek ezen gondolkodni, de próbálok biztos pontokat kialakítani az életemben. Egyelőre az foglalkoztat, hogy a DVSC szerepeljen minél jobban, én pedig ehhez tudjak gólokkal, gólpasszokkal hozzájárulni. Sosem vagyok elégedett magammal, s mindig azt tűzöm ki célul, hogy az előző idényemet szárnyaljam túl: nos, akkor tizenhárom gólt szereztem, vagyis még van feladatom bőven. Behozhatom, sőt meg is dönthetem ezt, de ezért rengeteget kell tegyek.”

Még nem tudni, mekkora a baj Fotó: dvsc.hu Mint ismert, a remek formát futó Szuhodovszki Soma megsérült a Ferencváros elleni bajnokin. A debreceni játékos lapunknak elmondta a lefújás után, hogy alighanem véget ért számára a szezon, miután egy rossz mozdulat után fájdalmat érzett a combhajlító izmában. Hétfőn is érdeklődtünk, mi a helyzet a játékos állapotával, de miután még zajlanak a vizsgálatok, így pontos diagnózist egyelőre nem lehet tudni.

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

December 13., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC 0–1

Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1

MTK Budapest–Újpest FC 3–4

December 14., vasárnap

Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC 0–2

Ferencvárosi TC–Debreceni VSC 0–1

Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 3–3

18. FORDULÓ

December 19., péntek

20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

December 20., szombat

13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC FC (Tv: M4 Sport)

18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

December 21., vasárnap

15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)