Tóth Alex: Elég peches volt a vége, mindenki érezte, meglehet a pontszerzés

2025.09.10. 09:25
Tóth Alex szerint Varga Barna elképesztő (Fotó: NSO Tv)
Tóth Alex Magyarország válogatott Vb-selejtező
A középpályás szerint nem volt szerencséje a Portugália elleni világbajnoki selejtező végén a magyar válogatottnak, Tóth Alex ugyanakkor a mérkőzés után az NSO Tv kamerája előtt arról is beszélt, mindenki büszke lehet magára, mert mindent megtettek a pontszerzés érdekében.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)
Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

