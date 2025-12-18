Nemzeti Sportrádió

Carlo Ancelotti fia távozik a Botafogótól – hivatalos

2025.12.18. 07:00
Davide Ancelotti fél évet sem töltött a Botafogónál (Fotó: Getty Images)
Brazília Botafogo Davide Ancelotti
A brazil labdarúgó-bajnokságban szereplő Botafogo a hivatalos felületein jelentette be, hogy Davide Ancelotti vezetőedző távozik.

A Botafogo a 2025-ös bajnokságot a hatodik helyen zárta, így a második selejtezőkörben csatlakozik a Libertadores-kupa küzdelmeihez.

Azonban ezt már nem Davide Ancelotti vezetőedzővel teszi, az olasz szakember ugyanis lemondott, amit a klub vezetősége elfogadott.

Ancelottit július 8-án nevezték ki a Botafogo vezetői, a 36 éves edzőnek ez volt az első megbízatása egy felnőttcsapat élén. Ám egyik segítőjét, Luca Guerrát menesztette a klub, és Ancelotti csak úgy vállalta volna a további munkát, ha a teljes stábja maradhat.

Guerra erőnléti edzőként dolgozott Ancelotti mellett, és nagyon sok kritikát kapott, mivel a Botafogónál rengeteg volt az izomsérülés. Ezt elsősorban a brazil bajnokság menetrendjének ellentmondó magas intenzitású edzésekre vezették vissza, és erre többen is panaszkodtak a csapatnál.

A Botafogo szerdán este közleményben jelentette be, hogy Davide Ancelotti vezetőedző, Luca Guerra erőnléti edző, Luis Tevenet és Andrew Mangan másodedzők is távoznak. Ancelotti irányításával 14-szer nyert, 11-szer döntetlent játszott és hétszer vereséget szenvedett a csapat.

 

