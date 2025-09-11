„Jó kis csata lesz” – így várják az örmények a budapesti vb-selejtezőt

„Elég vicces kimondani, hogy a portugáloktól kapott öt gól után a második helyen állunk, a csoportban, de nem szabad, hogy ez bárkit megtévesszen. Láttam a második félidőt a Magyarország–Portugália mérkőzésből, kimondottan jó meccs volt, ami után továbbra is úgy érzem, a magyar válogatott a fő esélyes a csoportban a második helyre – kezdte értékelését a Nemzeti Sport megkeresésére, Harutjun Csatrjan, az örmény nemzeti hírügynökség (ANA) munkatársa. – Az írek elleni győzelemben valóban kulcsszerepe volt annak a támogató légkörnek, ami kialakult a stadionban. Ugyan a portugálok ellen is telt ház volt (ez a Jerevánban 14 500 főt jelent – a szerk.), de arra a meccsre sokan csak azért mentek ki, hogy láthassák Ronaldót és együtt kiabálhassák vele a góljainál, hogy »Siuuu«... Most, az írek ellen – bár néhány százzal talán kevesebben voltak a lelátókon – aki ott volt, azért jött ki, hogy szurkoljon is a válogatottnak, és nem az ellenfélre volt kíváncsi. A szurkolók végig buzdították a csapatot, ami hatalmas erőt adott a csapatnak.”

ÖRMÉNYORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–1



Csatrjan szerint az írek a mieink ellen is látott klasszikus brit stílust erőltették, sok íveléssel, de az örményeknek ma már megvannak azok a játékosaik, akik fel tudták venni a versenyt a magas, jól fejelő vendégekkel. Ide sorolta például a Puskás Akadémiában légióskodó 21 éves belső védőt, a 26-szoros válogatott Georgi Harutyunjant, bár hozzátette, a jövőre nézve az aggodalomra ad okot a válogatott szempontjából, hogy a védő Felcsúton nem számít alapembernek, hiszen az NB I-ben ebben az idényben csak egyszer volt kezdő, négyszer csereként lépett pályára.

„Azt tudni kell, hogy a válogatott szövetségi kapitánya, Jegise Melikjan felkészülési meccsek nélkül, rögtön a vb-selejtezőkkel kezdte meg a munkát a nemzeti csapatnál. Ráadásul vannak hiányzók is – például a sérült belső védő, az NK Osijekben futballozó Sztyopa Mkrtcsjan, ő talán októberben már játszhat –, akikkel kiegészülve képes lehet egy jó csapatot építeni, de időre van szüksége. A szövetségi kapitány nem szállt el a győzelemtől. Korábban is volt egy-egy jó eredményünk, előfordult olyan is, amikor vezettük az aktuális csoportunkat Németország és Románia előtt, vagy tudtunk nyerni Cardiffban Eb-selejtezőn is. A lényeg a kiegyensúlyozottság, hogy ne csak egy-egy meccsen játsszunk jól, hanem folyamatosan képesek legyünk jó teljesítményre, főleg a hazai mérkőzéseken. Wales ellen például négy pontot is szereztünk, de nem sokat ért, mert ugyanabban a sorozatban Lettországtól kikaptunk. ”

Csatrjan szerint a Magyarország elleni meccset alapvetően a középpályás csata döntheti el.

„A szurkolóink most arra számítanak, hogy Magyarországon is képesek leszünk szoros meccset játszani. Olyan gárdát szeretnének látni, amely nem csak védekezésre rendezkedik be. Az írek ellen már bizonyította a csapat, hogy képes labdatartásra épülő játékra is (52 százalékban volt a hazaiaknál a labda – a szerk.), erre jó példa volt a harmadik gólunk, még ha azt érvénytelenítették is. És a 2.8 körüli xG-mutatónk is arról árulkodik, hogy megvoltak a helyzeteink a meccsen. Az örmény válogatott szempontjából a következő két mérkőzés, de különösen a Magyarország elleni, budapesti találkozó meghatározó lesz a folytatásra nézve. A cél, hogy ne kívülállóként nézzük a továbbjutásért folyó küzdelmet, egyúttal Melikjan kapitány lerakja egy olyan válogatott alapjait, amire a jövőben hosszú távon is lehet építeni. Az, hogy Budapesten mennyire játszunk támadó szellemben, természetesen a kapitány döntésén múlik majd. Azt tudni kell róla, hogy jobbhátvéd volt, így kapitányként is nagy hangsúlyt fektet a kontrajáték fejlesztésére, támadásban elsősorban a jobbszárnyukra tudunk támaszkodni. Ugyanakkor tudom, hogy a magyar válogatott jó középpályássorral rendelkezik, ezért ott kimondottan jó kis csatára számítok. Kulcskérdés lesz, hogy mennyire tudjuk adott helyzetekben gyorsítani a játékunkat, ebben középen Eduard Szpercjannak (FK Krasznodar) lesz főszerepe, neki kell megtalálnia labdákkal a szélsőket, Tigran Barszegjant (Slovan) és Vagan Bicsahcsjant (Legia).”