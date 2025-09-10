Az örmény sajtó nem az írek elleni győzelemtől, hanem a Kazincbarcika hátvédjének kemény szavaitól hangos

„Írország vb-részvételi álmai rémálommá váltak” – fogalmaznak az Ír Rádió és Televízió (RTÉ) hírportálján. A mérkőzést összefoglaló írásban kiemelik, az örmények sokkolták az íreket.

Az RTÉ mérkőzés utáni elemző cikkében úgy érzékeltetik az írek vereségének súlyát, hogy kiemelik, milyen rosszul futballoztak az örmények.

„Örményország úgy játszott, mint ahogy egy, a világranglista 105. helyén álló válogatottól várja az ember. Hemzsegtek a hibáktól, nehezen ment nekik az összjáték, a kapusuk minden egyes labdaérintése bizonytalan volt, úgy tűnt, akár ajándékba is adhat egy labdát az ír csapatnak.”

Az elemzésben arról is írnak, minden bizonnyal vita tárgya lesz a következő hetekben, hogy Heimir Hallgrímsson maradjon-e a szövetségi kapitány, ám a szerző arra jut: amíg marad esély a kijutásra, addig meggondolatlan lenne erőltetni az edzőváltást.

A Sports Joe ír kiadása katasztrofálisnak és minden idők egyik legszörnyűbb vereségének titulálja Írország jereváni bukását.

A legtöbb örmény hírportál tényszerűen, viszonylag kis terjedelemben foglalkozik az írek elleni győzelemmel. Az ArmSport kiemeli Jegisze Melikjan mérkőzés utáni nyilatkozatát – az örmény szövetségi kapitány szerint erőt tudtak meríteni abból, hogy a portugáloktól elszenvedett 5–0-s vereség ellenére közönségük megtapsolta őket.

Az Armenpressz kitér arra, hogy az örmény válogatottnak voltak még nagy gólszerzési lehetőségei, amelyek kimaradtak.

A mérkőzéshez képes sokkal nagyobb terjedelemben foglalkoznak egy interjúval, amelyben a Kazincbarcika hátvédje, a válogatottságot néhány hete lemondó Varazdat Harojan élesen kritizálja Melikjan szövetségi kapitányt. A 92-szeres válogatott játékos úgy fogalmaz, kizárólag az új edző miatt nem lép pályára a nemzeti csapatban.

„Régóta ismerem: játszottunk egymás ellen. Sokan mondták, hogy nem fogunk tudni együtt dolgozni, és így is lett. Nem fogunk együttműködni. Még csak látni sem akarom” – fogalmazott a játékos a Championatnak – a beszélgetést az ArmSport szemlézte.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország