Női vízilabda ob I: a Ferencváros gólt sem kapott

NŐI VÍZILABDA OB I

4. FORDULÓ

Eger–BVSC 19–18 (4–3, 4–5, 2–4, 4–2, 5–4) – szétlövéssel

G: Kenéz K. 6, Sóti, Owen 4-4, Török D. 2, Horváth L. 1, Czigány 1, Parkes 1, ill. Lendvay 4, Mucsi 3, Gorter, Nagy L., Dömsödi, Dobi, Tóth F. 2-2, Pőcze 1

UVSE–III. kerület 24–8 (4–1, 5–1, 6–2, 9–4)

Gólszerzők később!

Dunaújváros–Győr 18–12 (7–2, 4–2, 4–4, 3–4)

G: Garda 6, Szabó N. 4, Barsi 3, Sümegi, Horváth B., Mihók, Karancsi, Jonkl 1-1, ill. Petrik 3, Szunabe, Burali, Lendvai 2-2, Svec, Csernus, Koltay 1-1

Ferencváros–Szentes 23–0 (6–0, 4–0, 8–0, 5–0)

G: Gurisatti, Leimeter 4-4, Bonca, Kuna 3-3, Hertzka, Keszthelyi, Vályi 2-2, Szilágyi, Gulyás-Oldal, Plevritu 1-1

Az állás: 1. Ferencváros 12 pont (84–17), 2. UVSE 12 (84–27), 3. Eger 11 (64–48), 4. BVSC 10 (55–51), 5. Dunaújváros 6 (48–35), 6. Győr 3 (41–54), 7. III. kerület 0 (31–52), 8. KSI 0 (20–54), 9. Szeged 0 (20–59), 10. Szentes 0 (25–75)