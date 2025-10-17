Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: hosszabbított a koszovóiak kapitánya

2025.10.17. 14:12
Franco Fodával folytatják a koszovóiak (Fotó: Koszovói Labdarúgó-szövetség)
vb-selejtező koszovói labdarúgó-válogatott Franco Foda szövetségi kapitány szerződéshosszabbítás
Franco Foda, a koszovói labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya 2027-ig meghosszabbította szerződését.

A helyi szövetség pénteken jelentette be, hogy további két évig a német szakember irányítja a csapatot, amelyet 2024 óta vezet.

A koszovóiak Foda irányításával 17 tétmérkőzésből 11-et megnyertek, és a világbajnoki selejtezősorozatban két mérkőzéssel a kvalifikáció vége előtt Svájc mögött a B-csoport második, pótselejtezőt érő helyén állnak.

 

