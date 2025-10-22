A Falco megverte dán ellenfelét a férfi kosárlabda Európa-kupában

A magyar bajnoki ezüstérmes a Bajnokok Ligája bulgáriai selejtezőcsoportjában kezdte meg a nemzetközi szezont, de már a negyeddöntőben kiesett, így eggyel „lejjebb”, az Európa-kupába sorolták át. Milos Konakov vezetőedző együttese az Ek nyitányán 97–82-re kikapott Zaragozában, a Bakken Bears pedig odahaza szenvedett 102–94-es vereséget a ciprusi Anorthoszisz Famagusztától. A 20-szoros bajnok, legutóbb ezüstérmes aarhusiak eddigi legnagyobb eredménye három Ek-elődöntő volt, legutóbb 2022-ben jutottak el a négy közé.

Az NB I-ben 4/1-es győzelmi mérleggel álló vasiak a meccs elején „beragadtak”, de 12 pontos hátrányukat előbb eltüntették, majd a második negyed hajrájában már öttel is vezettek. A nagyszünetben egy pont volt a különbség, és bár a hajrára a dánok ledolgozták az időközben már 12 pontra is hízó lemaradásukat, a hajrá a Falcóé volt.

Perl Zoltán, a válogatott alapembere 21 ponttal zárt.

A Falco egy hét múlva a selejtezőből érkezett Anorthoszisz Famagustát fogadja.

KOSÁRLABDA

EURÓPA-KUPA, FÉRFIAK

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–BAKKEN BEARS (dán) 83–76 (21–25, 23–18, 21–18, 18–25)

Szombathely, 2770 néző. V: Tomasovic (szlovák), Marzilai (olasz), Baloun (cseh)

FALCO: Váradi 5/3, PERL 21, Novakovics, Wójcik 9, BELO 12. Csere: Keller 6, JOVANOVICS 19/3, WHELAN 11/9. Edző: Milos Konakov

BAKKEN: Ogundiran 12/12, DEEN 11/9, CHENERY 13/9, PEDERSEN 17/6, Rombley 6. Csere: Dubose 2, Sherry 7, Mollgaard 4, Ates, Vinther 4, Schwartz. Edző: Skyler Bowlin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–11. 7. p.: 13–18. 13. p.: 28–28. 16. p.: 37–36. 20. p.: 44–43. 23. p.: 55–45. 25. p.: 57–53. 28. p.: 61–58. 30. p.: 65–61. 33. p.: 65–67. 35. p.: 73–73. 39. p.: 80–76

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Nem kezdtünk jól, viszont nem adtuk fel, küzdöttünk – és ebben a a gyenge periódusban ez nagyon fontos volt, mert így meccsben maradtunk. Majd egyre jobb és jobb ritmust fogtunk, egyre jobban játszottunk. A védekezésünkkel nyertük meg ezt a meccset, az utolsó két-három percben például nem kaptuk kosarat. Most sem játszottunk igazán jól, de az ilyen győzelmekből lehet építkezni. Hamarosan pedig ismét teljes lesz a keretünk – amit már nagyon várok!

Skyler Bowlin: – Gratulálok a Falcónak – játszottunk egy jó nemzetközi meccset, igazán jó hangulatban. Jól kezdtünk, és nagyjából a folytatásban is rendben volt a játékunk. Jól védekeztünk, néha talán túlzottan agresszívan, néha pedig elvitt bennünket a hév – így kaptunk faultokat, könnyű kosarakat. Fiatal a csapatom, igyekszünk tanulni a most elkövetett kisebb, nagyobb hibákból.

Tudósított: TÓTH GÁBOR

A csoport másik mérkőzésén: Anorthoszisz (ciprusi)–Casademont Zaragoza (spanyol) 67–112 (11–29, 11–29, 25–23, 20–31)

Az állás: 1. Zaragoza 4 pont, 2. Falco 3 (165–173), 3. Anorthoszisz 3 (169–206), 4. Bakken Bears 2