Mikler késszúrásként élte meg két beállójuk kiesését

Az olimpikon kapus az első félidőt a kispadról nézte végig, és azt láthatta, hogy Bánhidi Bencét piros lap, Jérémy Totót pedig vállsérülés miatt veszítette el csapata egy perc alatt.

„Az a pillanat éles kés volt szerintem mindenkinek a hátában. Nem tudom, egy mérkőzésen belül egy ilyen szituációt hogy lehet megoldani. Még szerencse, hogy Gleb Kalaras ott volt, és tudott játszani beállóban, hiszen neki nyilván a védekezésben van főszerepe, és ott tud kimagaslóan hozzátenni a csapat teljesítményéhez” – nyilatkozta a mérkőzés után az MTI-nek Mikler.

Hangsúlyozta: ezúttal egytől egyig mindenki hozzátette a magáét, és küzdöttek az utolsó percig. Megjegyezte, hogy a beállását követően ő is tudott segíteni, egész stabillá tették a védekezést, és abból magabiztosabban támadtak. A második félidőben a kétirányítós játék és a létszámfölényes támadójáték, illetve a kapuscsere után dőlt el a meccs a vendégek javára.

„Mi is úgy éreztük a kispadon, hogy cserélnünk kellett, és szerencsére jól sikerült. Örülök neki, hogy kicsit meg tudtam támasztani hátulról a csapatot, ez nagyon fontos, egy ilyen mérkőzésen meg főleg” – fogalmazott a kapus.

Megjegyezte, a tatabányai vereség és a csurgói döntetlen után reményei szerint kezdenek „kiegyenesedni”, és azt is nagyon reméli, hogy Magnus Röd, valamint Janus Dadi Smárason után nem lesz több sérültjük. A három győzelemmel és három vereséggel álló csongrádiak a BL csoportkörének következő fordulójában, november 12-én az északmacedón Eurofarm Peliszter vendégei lesznek.