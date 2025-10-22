Nemzeti Sportrádió

Idegenbeli döntetlennel kezdett a Puskás Akadémia az ifi BL-ben

2025.10.22. 20:10
null
(Fotó: Puskás Akadémia)
A Puskás Akadémia U19-es labdarúgócsapata 1–1-es döntetlent játszott a norvég Brann Bergen vendégeként az UEFA Ifjúsági Liga bajnoki ágán, a második forduló első mérkőzésén.

A hazaiak szereztek vezetést, de a Puskás Akadémia – amelynek az első körben nem kellett pályára lépnie – az ukrán Vaszil Gusztej révén az 54. percben egyenlített, így kedvező helyzetből várhatja a november 5-i visszavágót a Pancho Arénában.

A Puskás Akadémia egymást követő harmadik idényben szerepel a sorozatban. Két szezonnal korábban az első párharcban búcsúzott az azeri FK Qabalával szemben, az előző kiírásban viszont bejutott a legjobb 32 közé. Előbb a skót Aberdeent (8–1), majd a belga Genket (2–2 után tizenegyesekkel) búcsúztatta a magyar bajnok, amelyet az angol Aston Villa (1–2) állított meg a sorozatban.

A párharc továbbjutója a 3. fordulóban a horvát Lokomotiva Zagreb és a román FCSB összecsapásának továbbjutójával találkozik.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Brann Bergen (norvég)–Puskás Akadémia 1–1 (1–0)

 

