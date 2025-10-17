Nemzeti Sportrádió

Juhász Roland szerint reális volt a portugálok elleni döntetlen

2025.10.17. 20:00
Fotó: Török Attila, archív
A Térfélcsere podcast vendége volt Juhász Roland, korábbi 95-szörös válogatott labdarúgó. A jelenleg amatőr szinten, az Unione FC-nél levezető belső védő a magyar válogatott portugáliai vb-selejtezőjéről is beszélt.

„A portugálok nagyon jókor rúgták a második gólt, a gólt kapó csapatnak ez a második félidőt általában megnehezíti, voltak ott kapufák és kontrollálták a játékot, azonban éreztem, hogy lehet még bennünk gól. Voltak olyan kontráink, elfutásaink, amiben benne volt a veszély. (...) Amit elvett tőlünk a Puskásban a sors a harmadik kapott góllal, most visszakaptuk azzal, hogy most mi rúgtunk gólt, de a meccs képét elnézve ez teljesen reális eredmény” – mondta Juhász Roland, aki Lukács Dániel játékát is dicsérte. 

A 42 éves egykori kiválóság megjegyezte, hogy a legjobb az lenne, ha az írek elleni hazai meccsnek már nem lenne tétje.

 

 

