Röplabda: öt elnökségi tag lemondott az MRSZ rendkívüli küldöttgyűlését megelőzően

A Magyar Röplabdaszövetség (MRSZ) szerdai rendkívüli küldöttgyűlésének – amelyet a budapesti Rubin Hotelben tartottak meg – kezdetén Vatai Gabriella, a sportági szövetség elnöke köszöntőjében rámutatott, hogy a szervezet égisze alatt működő válogatottak 15 nemzetközi érmet szereztek eddig az idény során, valamint kiemelte Kun Stefánia és Honti-Majoros Chiara sporttörténeti negyedik helyezését a múlt heti pueblai U21-es strandröplabda-világbajnokságról. Szóba került többek mellett a szövetség saját edzőképzésének szeptemberi elindítása – amely az Európai Röplabdaszövetség (CEV) által akkreditált –, az egyetemekkel kötött együttműködői megállapodások növekedése, illetve a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött stratégiai együttműködési szerződés aláírása.

Kovács Zsófia, a szövetség ellenőrző testületének elnöke elmondta, hogy MEGVIZSGÁLTÁK az augusztus végi elnökségi ülésen felvetődő problémákat, amely elsősorban a különböző beszerzésekre, a nyári győri ülőröplabda Európa-bajnoksághoz fűződő költségekre vonatkozott, valamint általános kritika is érte a szövetséget nem megfelelő pénzügyi és vagyongazdálkodás miatt. A meghallgatásokat követően a testület nem találta megalapozottnak a felvetéseket, ám javaslatot tett szabályzati korszerűsítésre, amelyről intézkedési tervet vár az elnökségtől a későbbiekben.

Ezután az egyetlen napirendi pontról, az öt elnökségi tag visszahívásáról szavaztak volna, ám ez röviddel a küldöttgyűlés kezdete előtt okafogyottá vált. Az MRSZ október 6-ai meghívójában Gál László (korábbi alelnök), Klauser Róbert, Kocsik-Bogár Anita, Puszta Balázs és Kovács Szilárd visszahívását indítványozta, azonban közvetlenül a gyűlés kezdete előtt mindannyian egyoldalú, azonnal hatályba lépő lemondónyilatkozatokat küldtek meg a szövetségnek. Szavazás így nem történt, a küldöttgyűlés tudomásul vette a döntésüket.

Az eseményen megjelenő Gál László többször is napirend előtti felszólalást akart kérni, ám arra hivatkozva, hogy már nem elnökségi tag és nem is küldött, nem kapta meg a szót.

„A Magyar Röplabdaszövetségben a megválasztásunk óta olyan rendszerszintű törvénytelen működési mechanizmusokba ütköztünk, amelyek évek óta fennállnak, és azok megszüntetésére, átalakítására a jelenlegi ügyvezetés és elnök mellett nincs lehetőség – mondta a Nemzeti Sport kérdésére Gál László. – A problémák olyan mélyen épültek be, amelyeket külső segítség nélkül nem lehet a szövetségen belül helyrehozni.”

Gál hozzátette, emiatt az említett elnökségi tagok mellett Veres Péterrel – aki korábban egyébként a válogatott meghatározó tagja volt, Európa-bajnokságon szerepelt, Bajnokok Ligája-bronzérmet és CEV-kupát is nyert pályafutása során –, szeptember 26-án ügyészségi indítvánnyal törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeztek. Ezt követte egyébként a visszahívásukról szóló MRSZ-kezdeményezés Veres Péter kivételével. A korábbi alelnök arról is beszélt, hogy újabb bizonyító erejű dokumentumok csatolásával indítványozták az eljárás büntető szakaszba történő átemelését az ügyészségnél.

„Úgy döntöttünk, hogy a szövetségben betöltött elnökségi tagságunkról lemondunk, különös tekintettel arra, hogy a közpénzek hűtlen kezelésével semmilyen módon nem tudunk, és nem is áll szándékunkban azonosulni. Ugyanakkor bízunk abban, hogy az esetleges bűncselekmények feltárásával, a teljes megtisztulást követő újraszervezés után ez a sportág is az eredményessége okán kerül középpontba” – zárta gondolatait.

„Minden egyes meghozott döntés mögött sportszakmai és sportágfejlődési szempontok állnak, nem tudok, és nem is fogok támogatni a jövőben sem olyan döntéseket, amelyeket nem ezen irányelvek vezetnek – ezt már Vatai Gabriella mondta a Nemzeti Sportnak. – Ezeket az elveket pedig az elnökség tagjaival szemben is elvárom. Éppen ezért rendkívül bizakodó vagyok a jövőt illetően, mert a jelenlegi hatfős elnökség minden tagja ezen értékrend mentén segített, és teszi ezután is.”

A visszahívási indítványozással kapcsolatban úgy fogalmazott: „Hagyhattuk volna tovább működni az elnökséget, de a fejlődési ütem tartása érdekében olyan embereknek kell együtt dolgoznia, akik ugyanúgy gondolkodnak. Ezért nem élem meg kudarcként az esetet, inkább lehetőségként a további fejlődés érdekében.” Hozzátette, hatnál kevesebb taggal határozatképtelenné vált volna az elnökség, ekkor 30 napon belül újabb rendkívüli küldöttgyűlésre lett volna szükség. „Amint lehetőségünk adódik, új tagokat vonunk be a munkába.”

Ami pedig a törvényességi felügyeleti eljárást illeti. „Hivatalos tájékoztatást még nem kaptunk az ügyészségtől és a törvényszéktől sem, addig pedig nyilatkozni sem tudunk erről, de alapvetően az ügyészség egy törvényességi felügyeleti eljárásban a sportági szakszervezet szabályszerű működését vizsgálja. Az elmúlt három évben számos vizsgálat adódott a szövetség életében, akár belső kezdeményezésre, akár külső szerv által végezve, ezek alapján pedig rendben volt az adminisztrációnk. Ha jön egy ilyen eljárás, állunk elébe, nincs takargatnivalónk. Büszkék vagyunk az eredményeinkre” – fogalmazott Vatai.