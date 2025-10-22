Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Ligája: Real Madrid–Juventus

2025.10.22. 20:53
Arda Güler sokat vol játékban az első félidőben, lövésig is eljutott (Fotó: AFP)
A labdarúgó Bajnokok Ligája 3. fordulójában a sorozatban eddig hibátlan Real Madrid a két döntetlennel rajtoló Juventust fogadja. Kövesse nyomon a mérkőzést folyamatosan frissülő, élő tudósításunkban!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) 0–0 – élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion.
Real Madrid: Courtois – Valverde, Militao, Asencio, Carreras – B. Diaz, Tchouaméni, Güler –  Ju. Bellingham, – K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
Juventus: Di Gregorio – Gatti, Rugani, Kelly  – Kalulu, K. Thuram,  McKennie, Cambiasso – Koopmeiners,  Vlahovics, Yildiz. Vezetőedző: Igor Tudor

 

 

 

