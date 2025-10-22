Bajnokok Ligája: Real Madrid–Juventus
A labdarúgó Bajnokok Ligája 3. fordulójában a sorozatban eddig hibátlan Real Madrid a két döntetlennel rajtoló Juventust fogadja. Kövesse nyomon a mérkőzést folyamatosan frissülő, élő tudósításunkban!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) 0–0 – élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion.
Real Madrid: Courtois – Valverde, Militao, Asencio, Carreras – B. Diaz, Tchouaméni, Güler – Ju. Bellingham, – K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
Juventus: Di Gregorio – Gatti, Rugani, Kelly – Kalulu, K. Thuram, McKennie, Cambiasso – Koopmeiners, Vlahovics, Yildiz. Vezetőedző: Igor Tudor
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik