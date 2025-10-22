Bajnokok Ligája: Eintracht Frankfurt–Liverpool

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–3 (1–3) – élőben az NSO-n!

Frankfurt, Frankfurt Stadion, 59 000 néző. V: Letexier (francia)

Eintracht Frankfurt: Zetterer – R. Kristensen, Amenda, Koch, Theate – Götze, Larsson – Bahoya, Doan, N. Brown – Knauff. Vezetőedző: Dino Toppmöller

A kispadon: Grahl (k.), Kaua Santos (k.), Buta, Chandler, N. Collins, Csaibi, Dahoud, Szhiri, Uzun, Batshuayi, Burkardt, Wahi

Liverpool: Mamardasvili – Frimpong (Bradley, 19.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz – Ekitiké, Isak, Gakpo. Menedzser: Arne Slot

A kispadon: Misciur (k.), Woodman (k.), Joe Gomez, Kerkez, Endo, Mac Allister, Chiesa, Ngumoha, Szalah

Gólszerző: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), I. Konaté (44.)

Nem megy mostanában a Liverpoolnak, Kerkez Milos mellett kikerült a legutóbbi kezdőcsapatból Mohamed Szalah, Conor Bradley, (a lesérült) Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is – elöl a Hugo Ekitiké, Alexander Isak, Cody Gakpo trió kezdett a BL-ben két 5–1-es eredménnyel induló Eintracht otthonában.

A hazaiak mestere, Dino Topmöller szintén felforgatta a maga csapatát, kapust cserélt, a támadótriót pedig három vérbeli szélsőből állította össze.

Akik közül a mérkőzés elején Jean-Mattéo Bahoya kihagyott egy ziccert, ellenben Michael Zetterer gyorsan megszolgálta a bizalmat, mert Isak két ziccerénél is nagyot védett. A 19. percben lesérült Jeremie Frimpong, Bradley váltotta őt, nem pedig Szoboszlai ment hátrább egy sorral.

Erőszakosan, lelkesen játszott a Frankfurt, egy remek kontra végén Rasmus Kristensen betalált – de a Pool az Pool, Bradley kihagyott egy ziccert, mentett egy nagyot a saját kapuja előtt, közben Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk eredményes volt.

Nem akart lemaradni holland védőtársa mellett Ibrahima Konaté sem, Szoboszlai szöglete után ő is fejelt egy szép gólt: 1–3, a félidőre eldőlni látszott a mérkőzés.

Cikkünk folyamatosan frissül.