Tóth Alex sérült, Dibusz Dénes visszatérhet a Salzburg ellen

TÖBB MINT EGY ÓRA késéssel indult a Ferencvárost szállító repülőgép Budapestről Salzburgba, így a magyar csapat mérkőzés előtti hivatalos sajtótájékoztató is jókora csúszással kezdődött a Red Bull Arénában. A szerencsés landolást követően Robbie Keane vezetőedző és Varga Barnabás, a fővárosiak 26-szoros válogatott támadója érkezett a salzburgi sajtóterembe, ahol újságírók hada várta őket tűkön ülve. A Ferencváros ír szakvezetője sűrű elnézések közepette kezdte a sajtótájékoztatót, s hozzátette, a repülőgép meghibásodása miatt másikra volt szükség, ezért késtek, majd rögtön lényeges témát érintett.

„Tóth Alex nem utazott el velünk, s nem tudom, hogy mennyi ideig kell nélkülöznünk – válaszolta lapunk kérdésére nagyot sóhajtva és sokat gondolkozva a Ferencváros ír mestere. – Tizenkilenc esztendős, túl van terhelve, rengeteg mérkőzésen lépett már pályára ebben az idényben, tudtam, hogy sajnos előbb-utóbb eljön ez. De ugyanez igaz a mellettem ülő Varga Barnabásra is, ő ugyanígy nagyon sok meccset játszik. Nem akarok megint belemenni a magyaros szabályba, de… Egy tizenkilenc éves játékosnak túlságosan nagy ez a terhelés. Természetesen a lehető legtöbbet szeretném játszatni, de figyelembe kell venni sok mindent.”

Jó hír viszont, hogy Dibusz Dénes készen áll a játékra, jól van, így minden bizonnyal sérülése után visszatér a zöld-fehérek kapujába, Robbie Keane-t pedig a csapat szurkolóiról is kérdezték az osztrák újságírók.

„Ezen a szinten minden mérkőzés nehéz, a csütörtöki ellenfelünk remek csapat, tele energiával, jól ismerem a Red Bull modelljét. Jól kezdtük az Európa-ligát, folytatni szeretnénk ezt a lendületet, az El-ben bármelyik csapattal fel tudjuk venni a versenyt. Szerencsés vagyok, hogy játékosként remek klubokban és nagyszerű szurkolók előtt játszhattam, az ír drukkerek is kiválóak, de a Ferencváros-szurkolók egyszerűen lenyűgözőek. Hallottam, hogy közel kétezren lesznek, biztos vagyok benne, hogy ismét elképesztő hangulatot teremtenek, és végig ott lesznek mögöttünk.”

Naby Keita 2014 nyara és 2016 nyara között a Salzburgot erősítette, a Ferencváros középpályása csütörtökön tehát visszatér egykori sikerei színhelyére, és szóba került, hogy az 58-szoros guineai válogatott futballista vajon adott-e tanácsot korábbi klubjával kapcsolatban.

„Nem tőle, hanem Jürgen Klopptól kaptam tanácsot. A viccet félretéve, pontosan tudom, hogy milyen a Red Bull-csapatok stílusa, tudjuk, hogy mit képvisel az ellenfél, s valljuk be, elég régen játszott itt Naby Keita. Nagyszerű a szakmai stábom, remekül feltérképeztük a Salzburgot, maximálisan felkészültünk. Pontosan tudjuk, hogy az egyik legfőbb erősségük a presszing, így erre is felkészültünk – ahogy minden másra is.”

Varga Barnabás: A rutin mellettünk szól, reméljük, ez döntő lesz – Az osztrák újságírók szerint bizakodhatnak a ferencvárosiak: ennek tükrében milyen esélyeket lát a mérkőzést illetően?

– Ki-ki mérkőzésre számítok, a Salzburgnak lendületes futballistái vannak, akik gyors játékra képesek, nagyon figyelnünk kell a védekezésre. A rutin viszont mellettünk szól, reméljük, hogy ez döntő lesz. Kidolgozott taktikával érkeztünk, bízom benne, hogy ez ülni fog. – Robbie Keane vezetőedző a hétvégén a helyzetkihasználás javítására hívta fel a figyelmet: hogyan látja ezt a területet?

– Próbálunk ezen folyamatosan javítani, s való igaz, az NB I-ben akadnak ezzel problémák, de a nemzetközi kupában nincs ezzel gond, hiszen nagy százalékban tudjuk értékesíteni a helyzeteinket. Európában azért is könnyebb, mert nincs velünk szemben betömörülő védelem, de azon dolgozunk, hogy egyre jobb legyen. – Kivel szeret a legjobban csatárpárost alkotni?

– Ez nehéz kérdés, mindenkivel szeretek játszani, de az is rendben van, ha egyedüli ékként vagyok elöl. Mindegy ki van mellettem, a lényeg, hogy a csapat hasznára legyen. – Korábban játszott Ausztriában: mit gondol az itteni futballról?

– Követem az osztrák labdarúgást és a Salzburgot is, amely nagyszerű csapat, tele fiatal, valamint tehetséges játékosokkal. Maximálisan felkészültünk belőlük, reméljük, minden a terveink szerint alakul a csütörtöki mérkőzésen.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Csütörtök, 18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!