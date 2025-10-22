Tóth Alex sérült, Dibusz Dénes visszatérhet a Salzburg ellen
A Salzburg edzője viccesen a Fradiról: A végén még elhiszik, hogy megnyerhetik a meccset...
TÖBB MINT EGY ÓRA késéssel indult a Ferencvárost szállító repülőgép Budapestről Salzburgba, így a magyar csapat mérkőzés előtti hivatalos sajtótájékoztató is jókora csúszással kezdődött a Red Bull Arénában. A szerencsés landolást követően Robbie Keane vezetőedző és Varga Barnabás, a fővárosiak 26-szoros válogatott támadója érkezett a salzburgi sajtóterembe, ahol újságírók hada várta őket tűkön ülve. A Ferencváros ír szakvezetője sűrű elnézések közepette kezdte a sajtótájékoztatót, s hozzátette, a repülőgép meghibásodása miatt másikra volt szükség, ezért késtek, majd rögtön lényeges témát érintett.
„Tóth Alex nem utazott el velünk, s nem tudom, hogy mennyi ideig kell nélkülöznünk – válaszolta lapunk kérdésére nagyot sóhajtva és sokat gondolkozva a Ferencváros ír mestere. – Tizenkilenc esztendős, túl van terhelve, rengeteg mérkőzésen lépett már pályára ebben az idényben, tudtam, hogy sajnos előbb-utóbb eljön ez. De ugyanez igaz a mellettem ülő Varga Barnabásra is, ő ugyanígy nagyon sok meccset játszik. Nem akarok megint belemenni a magyaros szabályba, de… Egy tizenkilenc éves játékosnak túlságosan nagy ez a terhelés. Természetesen a lehető legtöbbet szeretném játszatni, de figyelembe kell venni sok mindent.”
Jó hír viszont, hogy Dibusz Dénes készen áll a játékra, jól van, így minden bizonnyal sérülése után visszatér a zöld-fehérek kapujába, Robbie Keane-t pedig a csapat szurkolóiról is kérdezték az osztrák újságírók.
„Ezen a szinten minden mérkőzés nehéz, a csütörtöki ellenfelünk remek csapat, tele energiával, jól ismerem a Red Bull modelljét. Jól kezdtük az Európa-ligát, folytatni szeretnénk ezt a lendületet, az El-ben bármelyik csapattal fel tudjuk venni a versenyt. Szerencsés vagyok, hogy játékosként remek klubokban és nagyszerű szurkolók előtt játszhattam, az ír drukkerek is kiválóak, de a Ferencváros-szurkolók egyszerűen lenyűgözőek. Hallottam, hogy közel kétezren lesznek, biztos vagyok benne, hogy ismét elképesztő hangulatot teremtenek, és végig ott lesznek mögöttünk.”
Naby Keita 2014 nyara és 2016 nyara között a Salzburgot erősítette, a Ferencváros középpályása csütörtökön tehát visszatér egykori sikerei színhelyére, és szóba került, hogy az 58-szoros guineai válogatott futballista vajon adott-e tanácsot korábbi klubjával kapcsolatban.
„Nem tőle, hanem Jürgen Klopptól kaptam tanácsot. A viccet félretéve, pontosan tudom, hogy milyen a Red Bull-csapatok stílusa, tudjuk, hogy mit képvisel az ellenfél, s valljuk be, elég régen játszott itt Naby Keita. Nagyszerű a szakmai stábom, remekül feltérképeztük a Salzburgot, maximálisan felkészültünk. Pontosan tudjuk, hogy az egyik legfőbb erősségük a presszing, így erre is felkészültünk – ahogy minden másra is.”
|Varga Barnabás: A rutin mellettünk szól, reméljük, ez döntő lesz
– Az osztrák újságírók szerint bizakodhatnak a ferencvárosiak: ennek tükrében milyen esélyeket lát a mérkőzést illetően?
– Robbie Keane vezetőedző a hétvégén a helyzetkihasználás javítására hívta fel a figyelmet: hogyan látja ezt a területet?
– Kivel szeret a legjobban csatárpárost alkotni?
– Korábban játszott Ausztriában: mit gondol az itteni futballról?
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Csütörtök, 18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!