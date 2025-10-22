Egy félidőn át bírta a Sopron, Juhász Dorkáék magabiztosan nyertek a női kosárlabda Euroligában

Nemzeti Sportrádió

2025.10.22. 19:46
Jelena Brooksék nem tudtak bravúrt bemutatni (Fotó: fiba.basketball)
A női kosárlabda Euroliga csoportkörében a Sopron Basket hazai pályán 83–64-re kikapott a Juhász Dorkával felálló Galatasaraytól a B-csoport 3. fordulójában.

Zala Friskovec szerezte a mérkőzés első pontjait, ám utána fordítottak a vendégek, Juhász Dorka is betalált. A Sopron nem nagyon tudott mit kezdeni ellenfele védekezésével, 4–7-nél pedig Gáspár Dávid – aki kedd óta a szlovén női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya is – időt kért, hiába nem volt nagy csapata hátránya. Ez nem vezetett eredményre, sőt, a Galatasaray zsinórban 11 pontot szerzett, aztán az ötperces gólcsendet Papp Klaudia törte meg egy duplával, majd gyorsan rádobott egy triplát is, és mivel a törökök ekkor megtorpantak, a negyed végére sikerül feljönni mínusz ötre.

Jelena Brooks bevágott egy trojkát, majd sikerült fordítani is – 18–0-s rohanás lett ebből, az isztambuliak bő öt perc után tudtak ismét eredményesek lenni. Majd 25–21-nél Ekrem Memnun kért időt, és Teja Oblak (aki a szlovén futballkapus, Jan Oblak nővére) triplájával és Juhász értékesített ziccerében újra a Galatánál volt az előny, amely a negyed második felében már jobban teljesített, így a Sopron négypontos hátránnyal mehetett a nagyszünetre.

A Galatasaray 6–0-val indított, így gyorsan 10 pontra nőtt a különbség, és az időkérés sem használt, mert a negyed közepétől a vendégek tovább növelték előnyüket, és már 58–40-re vezettek. Nem sikerült érdemben csökkenteni a hátrányon a játékrész végén, és a záró tíz perc során is úgy tűnt, marad a 20 pont körüli különbség. Egyszer még azért közelebb tudott jönni a Sopron, de 59–74-nél megtört a rövid ideig tartó lendülete, az isztambuli csapat magabiztos győzelmet aratott a magyar bajnok felett, amely így a harmadik meccsén is vereséget szenvedett.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA
3. FORDULÓ, B-CSOPORT
SOPRON BASKET–GALATASARAY CAGDAS FAKTORING (török) 64–83 (13–18, 18–17, 18–30, 15–18)
Részletes jegyzőkönyv később.

A csoport másik mérkőzésén
19.00: Flammes Carolo Basket (francia)–Beretta Famila Schio (olasz)

Az állás: 1. Galatasaray 6 pont (3 mérkőzés), 2. Carolo 3 (2 mérkőzés, 138–116), 3. Schio 3 (2, 152–138), 4. SOPRON 3 (3, 183–247)

 

